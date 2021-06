Qual è il prossimo passo per AstraZeneca e l’UE?

Potrebbero essere svedesi e guidati dai francesi, ma AstraZeneca è diventata una questione di divergenza tra Gran Bretagna e Unione Europea, dolorosa quasi quanto la Brexit.

Il gruppo farmaceutico con sede nel Regno Unito è molto apprezzato nel paese per aver portato il vaccino Covid-19 dell’Università di Oxford nel mondo senza scopo di lucro e aver aiutato il paese a raggiungere uno dei rollout più veloci. È stato demonizzato come fornitore di vaccini inaffidabile nell’Unione Europea.A causa di dubbi sulla sua efficacia e sicurezza, il vaccino è stato abbandonato o vietato in alcuni stati membri.

In questa atmosfera, la scorsa settimana La sentenza del tribunale di Bruxelles Le sue sottigliezze sono scioccanti.Questo Risultato principale È chiaro: dopo che la consegna del vaccino è stata ripetutamente bloccata, la Commissione europea ha chiesto ad AstraZeneca di accelerare i progressi o pagare una multa punitiva. La corte non ha assegnato.

Tuttavia, la corte ha riscontrato che AstraZeneca ha “gravemente violato” il contratto e ha violato il suo impegno “migliore ragionevole sforzo” di fornire 300 milioni di dosi di vaccino all’UE, soprattutto perché non ha inviato alcuna dose dall’UE. Base manifatturiera britannica. Il giudice ha inoltre condannato la società al pagamento del 70% della modesta fattura del canone.

Sembra che l’Unione Europea abbia vinto in teoria, mentre AstraZeneca ha vinto in pratica. Ma il comitato ha contestato questo: “L’impatto effettivo è che dovranno fornire una dose dal Regno Unito”, ha detto un avvocato del comitato. AstraZeneca continua a contestarlo.

Questa non è la fine della battaglia legale. L’udienza di settembre riconsidererà se AstraZeneca debba utilizzare il suo stabilimento nel Regno Unito per fornire prodotti all’Unione Europea. La società ha indicato di aver notificato al comitato che ciò avverrà solo dopo il completamento dell’ordine nel Regno Unito. Il tribunale di Bruxelles ha stabilito che ciò era irrilevante perché l’avvertimento non era incluso nel contratto definitivo. La prossima decisione potrebbe essere diversa.

Il comitato ha anche citato in giudizio per informazioni dettagliate su quali dosi sono state prodotte in quali luoghi e dove sono state inviate. Lo scopo è raccogliere ulteriori prove per dimostrare che AstraZeneca ha causato effetti ingiusti e negativi sull’UE.

L’anno prossimo, la Commissione ascolterà anche una richiesta separata di risarcimento danni. Come quantificarli? Quando il contratto è stato firmato lo scorso anno, AstraZeneca ha dichiarato che avrebbe consegnato 300 milioni di dosi di vaccino entro la fine di questo mese. Sembra che fornirà solo un quarto. La carenza equivale a mesi di ritardi, morti e perdite economiche. Invece, dà la priorità al Regno Unito. Non sorprende che i funzionari dell’UE siano arrabbiati. Sembra giusto pensare che qualsiasi danno possa essere astronomico.

È interessante notare che in questo caso il comitato non ha fretta di alzare la temperatura. “In questa fase è troppo presto per quantificare le richieste nel merito del caso. Non vogliamo rilasciare cifre che potrebbero causare danni ad AstraZeneca”, ha affermato il secondo avvocato che rappresenta il comitato.

Per quanto riguarda AstraZeneca si direbbe che quantificare i danni non solo è prematuro, ma anche impossibile: chi ci prova deve concentrarsi solo su una piccola parte della produzione britannica che il tribunale ritiene debba andare all’Unione Europea.

È ancora possibile per entrambe le parti ottenere una vittoria più decisiva. Tuttavia, il fatto è che la posizione giuridica dell’UE è molto diversa dalla situazione locale. In tribunale, il comitato ha affermato che aveva urgente bisogno del vaccino AstraZeneca. Ma in realtà, gli Stati membri lo stanno vietando, i cittadini lo stanno evitando e si stanno accumulando dosi inutili. Angela Merkel, il leader supremo e capo scienziato onorario dell’Unione europea, ha ricevuto il suo secondo colpo questa settimana: il suo primo colpo è stato AstraZeneca, l’ultimo no.