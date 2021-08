Qual è il rapporto medio dei sinistri assicurativi?

Share it

Condizione del rapporto medio

il termine”proporzionalmente“Utilizzato per descrivere la distribuzione proporzionale, che di solito comporta lo stato parziale o incompleto del pagamento dovuto. Ad esempio, proporzionale può essere utilizzato per le richieste di fallimento, dove Insolvenza I beni del debitore sono distribuiti ai creditori in proporzione all’entità dei diritti del creditore.

Nel settore assicurativo, proporzionale significa che i sinistri vengono pagati solo in proporzione al patrimonio assicurativo del bene; questo è anche noto come Prima condizione media.

Questo Condizione del rapporto medio Si può pensare anche in questo modo: l’assicuratore è responsabile solo per la parte del danno sopportata dall’importo assicurato ai sensi della polizza. Valore reale in contanti Attività; l’assicurato sostiene tutte le responsabilità oltre questo punto.

Come funziona in proporzione

Di solito proporzionale significa che tutti o in alcuni casi le parti ottengono una quota equa rispetto al tutto.

Per quanto riguarda il tasso di interesse annuo, il tasso di interesse annuo corretto può essere calcolato proporzionalmente utilizzando il time frame.

I calcoli proporzionali possono essere utilizzati per determinare situazioni simili in cui sono dovuti pagamenti di dividendi, premi assicurativi o arretrati o importi.

Punti chiave La condizione del rapporto medio è correlata al rapporto delle attività coperte dalla polizza assicurativa.

I sinistri saranno pagati solo ai beni in base agli interessi assicurabili coperti dalla polizza, quindi secondo la polizza, il 50% dei beni assicurati può pagare solo fino al 50% del loro valore.

La maggior parte delle polizze con condizioni di proporzionalità è accompagnata da una seconda condizione media speciale.

La condizione di proporzionalità media è solitamente utilizzata dalle compagnie assicurative immobiliari le cui polizze assicurative coprono i danni.

Esempio di condizione di rapporto medio

Supponiamo che il proprietario di una casa acquisti un’assicurazione antincendio del valore di $ 200.000 per la sua casa. Il valore effettivo di questa casa è di 300.000 dollari USA. Successivamente è scoppiato un incendio all’interno dell’abitazione, causando danni per un valore di 60.000 dollari statunitensi all’interno e all’esterno dell’abitazione.

Se Polizza assicurativa incendio Utilizzando la condizione di proporzionalità media, la compagnia di assicurazione assume la responsabilità solo in proporzione al livello assicurativo relativo al valore dell’immobile. Poiché l’assicurazione copre solo i due terzi del valore della proprietà (200.000 USD/300.000 USD), l’assicurato può coprire solo i due terzi del costo del sinistro-40.000 USD, in questo caso (40.000 USD/60.000 USD). Può essere un peccato se il proprietario non può permettersi i danni rimanenti.

articoli di attenzione speciale

La maggior parte della letteratura assicurativa definisce solo due condizioni medie indipendenti. Il primo è scalare, come descritto sopra. La seconda condizione speciale chiamata media è che non vi è alcuna sanzione per assicurazione insufficiente a meno che la somma non sia inferiore al 75% del valore del rischio. La maggior parte delle polizze con restrizioni proporzionali prevede condizioni speciali.