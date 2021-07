Qual è il tuo tipo di personalità del denaro?

Share it

Come quasi tutto il resto nella vita, la tua risposta al denaro dipende in gran parte dalla tua personalità.Ma hai considerato attentamente il tuo comportamento finanziario e come questo comportamento influisce sul tuo? Linea di fondo?

Comprendere il carattere del tuo denaro è il primo passo e ti aiuterà a modellare i tuoi stili di consumo, risparmio e investimento.

Cinque tipi di personalità del denaro

Le caratteristiche della personalità relative al denaro possono essere suddivise in gruppi specifici. Questo argomento è stato analizzato in vari modi e molte persone possono identificare parti di questi profili di personaggi monetari. La chiave è trovare il tipo che meglio si adatta al tuo comportamento. I personaggi principali sono grandi soldi, risparmiatori, acquirenti, debitori e investitori.

Generoso

Amo le belle auto, i nuovi gadget e gli abiti firmati. Le persone con un tipo di personalità “consumatore” di solito non sono acquirenti di contrattazione; sono alla moda e vogliono sempre fare una dichiarazione. Questo di solito significa il desiderio di avere l’ultimo e più grande telefono cellulare, la più grande TV 4K e una bella casa.

Quando si tratta di stare al passo con Jones, JonesSono a loro agio nello spendere soldi, non aver paura debito, e spesso corri grandi rischi quando investi.

Punti chiave Può essere utile comprendere le varie personalità del denaro quando si trova il giusto approccio all’investimento, alla spesa, al risparmio e alla gestione finanziaria complessiva.

Le cinque figure di denaro comuni sono investitori, risparmiatori, grandi soldi, debitori e acquirenti.

Debitori e acquirenti possono tendere a spendere più soldi di quanto suggerito.

Quando si tratta di gestire i fondi delle famiglie, i tratti della personalità di investitori e risparmiatori possono sovrapporsi.

Gli spoiler e gli acquirenti di solito hanno abitudini simili, ma gli spoiler spesso non sono preoccupati per il debito e gli acquirenti possono dedicare più tempo alla ricerca di affari.

depositante

I risparmiatori sono esatti Il rovescio della mano grossaSpengono le luci quando escono dalla stanza, chiudono rapidamente la porta del frigorifero per mantenerla fredda e fanno acquisti solo quando necessario, e raramente usano le carte di credito per fare acquisti. Di solito non hanno debiti e possono essere considerati persone meschine.

I risparmiatori non si preoccupano di stare al passo con le ultime tendenze, ottengono più soddisfazione dal loro interesse nel leggere un determinato contenuto Estratto conto Bank Invece di ottenere qualcosa di nuovo. I risparmiatori sono di natura prudente e i loro investimenti non corrono grandi rischi.

acquirente

Gli acquirenti di solito provano una grande soddisfazione emotiva dallo spendere soldi. Non possono resistere al consumo, anche se si tratta di acquistare oggetti di cui non hanno bisogno. Di solito sono consapevoli della loro dipendenza e si preoccupano persino del debito che provoca. Cercano occasioni e sono felici di trovarle.

Gli acquirenti variano nell’investimento. Alcune persone investono regolarmente attraverso i piani 401 (k) e possono persino investire in improvvisi guadagni inaspettati, mentre altri vedono l’investimento come qualcosa che alla fine otterranno.

I tratti della personalità del denaro non sono uguali per tutti: le persone possono avere caratteristiche sovrapposte quando si tratta di gestire le finanze.

debitore

I debitori non cercheranno di rilasciare dichiarazioni sulle loro spese, né faranno acquisti per intrattenere o rallegrare. Semplicemente non passano troppo tempo a pensare ai loro soldi, quindi non prestano molta attenzione a quanti soldi spendono e dove li spendono.

Il debitore di solito spende più del reddito Carico di debiti Anche se non ha dedicato molto tempo agli investimenti. Allo stesso modo, spesso perdono l’opportunità di sfruttare la corrispondenza aziendale in un piano 401 (k).

investitore

Gli investitori sono consapevolmente consapevoli del denaro. Capiscono le loro finanze e cercano di usare i loro soldi per il lavoro.

Indipendentemente dalla loro attuale situazione finanziaria, gli investitori tendono a cercare un giorno Investimento passivo Verrà fornito un reddito sufficiente per pagare tutte le bollette. Le loro azioni sono guidate da decisioni prudenti e i loro investimenti riflettono la necessità di assumersi determinati rischi nel perseguimento degli obiettivi.

Cambia il carattere del tuo denaro

Dopo aver determinato quale di questi tipi di personalità ti descrive meglio e considerato come gestisci il denaro, dovresti vedere cosa puoi fare per ottenere il massimo da ciò che hai. Apportare piccole modifiche di solito può produrre grandi risultati.

Consumatori: acquista di meno, risparmia di più

Se ti piace spendere soldi, è probabile che continui a farlo, ma dovresti cercare un valore a lungo termine, non solo una soddisfazione a breve termine. Prima di concedervi il lusso di cose costose o alla moda, chiedetevi quanto significhi per voi questo acquisto in un anno. Se la risposta è “non molto”, saltala.In questo modo, puoi provare a limitare la spesa a Cosa utilizzerai effettivamente.

Quando metti le tue energie nel risparmio, hai un’altra possibilità di pensare a lungo termine. Cerca rendimenti lenti e stabili, non scenari ad alto rischio e di rapida vincita. Se vuoi davvero metterti alla prova, Considera i vantaggi della riduzione.

Risparmiatori: usare moderatamente

Ben Franklin una volta suggerì di “moderare tutto”. Per i risparmiatori, questo è un suggerimento particolarmente valido. Non lasciarti sfuggire tutte le parti interessanti della vita solo per risparmiare qualche centesimo.

Regola anche i tuoi sforzi di risparmio. Non basta pizzicare un centesimo. Sebbene ridurre al minimo il rischio sia l’obiettivo principale di qualsiasi investitore, ridurre al minimo il rischio massimizzando i rendimenti è la chiave per il successo dell’investimento.

Acquirenti: non spendere soldi che non hai

Un passaggio chiave per gli acquirenti è controllare le proprie carte di credito. Interessi non controllati sulla carta di credito Può causare gravi danni alle tue finanze, quindi pensaci due volte prima di spendere soldi, soprattutto se hai bisogno di una carta di credito per effettuare un acquisto.

Cerca di concentrare le tue energie sul risparmio di denaro. Comprendi le idee alla base dei piani di risparmio di successo e prova a incorporarne alcune nelle tue idee. Se spendi soldi per compensare altre aree della tua vita che ritieni manchino, pensa a quali potrebbero essere e prova a cambiarle.

Debitore: pianifica le tue finanze e inizia a investire

Se sei un debitore, Devi sistemare la tua situazione finanziaria e Sviluppa un piano per iniziare a investirePotresti non essere in grado di farlo da solo, quindi chiedere aiuto potrebbe essere una buona idea. Decidere chi guiderà il tuo investimento è una scelta importante, quindi scegli con attenzione qualsiasi professionista degli investimenti.

Investitori: continuate a fare un buon lavoro

Congratulazioni! Dal punto di vista finanziario, stai andando bene! Continua a fare quello che stai facendo e continua a istruirti.

Linea di fondo

Anche se potresti non essere in grado di cambiare il carattere del tuo denaro, puoi riconoscerlo e risolvere le sfide finanziarie che comporta. Gestire i tuoi soldi implica la consapevolezza di te stesso; sapere dove ti trovi ti consentirà di cambiare il tuo comportamento per raggiungere meglio i tuoi obiettivi finanziari e di vita.