Qual è il valore delle azioni teoriche di Forrest Gump in Apple oggi?

Film del 1994 “Forrest Gump” È rimasto iconico durante i decenni della guerra del Vietnam, dei diritti civili e di più presidenti. C’è anche una scena iconica nel film, che evidenzia un investimento in una società quotata. Scena di Forrest Gump: In una scena alla fine di “Forrest Gump”, il personaggio nominale ha detto che il suo amico e socio in affari, il tenente Dan, si è preso cura dei loro soldi con i gamberetti di Forrest Gump. “Mi ha chiesto di investire in un’azienda di frutta”, ha detto Forrest, mostrando una lettera Sambuco Mela (Nasdaq: AAPL) Logo del computer. Il programma del film seguirà l’investimento in Apple dopo l’uragano Carmen nel 1974 e potrebbe acquistare una quota del 3% nella società per $ 100.000. Nel 1980, Apple è diventata pubblica dopo aver raccolto fondi da venture capitalist e angel investor. “Ho ricevuto una chiamata da lui, dicendo che non dobbiamo più preoccuparci dei soldi”, ha detto Forrest Gump. Miliardi di visualizzazioni quando è uscito questo film Jeremy Newsom, Il fondatore e CEO di Real Life Trading, una piattaforma di formazione commerciale. Ha detto a Ben Singa che la sua passione per gli investimenti è iniziata quando era giovane. All’età di 6 o 7 anni, è rimasto scioccato da quella particolare scena del film. Intorno al 1994, con l’aiuto di suo padre, Newsom ha investito 2.600 dollari MelaPiù tardi, quando la bolla tecnologica raggiunse il suo apice nel 2000, Newsom vendette le sue azioni in Apple per un profitto di $ 12.000. “Da allora, sono stato agganciato”, ha detto. Il valore della mela di oggi: Il tenente Dan aveva ragione dicendo che se avessero acquistato una quota del 3% in Apple, Forrest Gump non avrebbe più dovuto preoccuparsi dei soldi. Supponendo un valore di mercato di 2,44 trilioni di dollari, la quota del 3% di Apple è valutata 73,29 miliardi di dollari. Le azioni condivise tra Gump e Dan lo faranno rango Sono al 15° posto nella Forbes Global Rich List, davanti ad alcuni membri della famiglia Walton che detengono azioni Walmart (Borsa Valori di New York: Classificazione dei rifiuti), Carlos Slim Helu, Michael Bloomberg, Phil Knight, Michael Dell e Amazon (Nasdaq: Amazon) Ex moglie del fondatore Jeff Bezos Mackenzie Scott. Link correlati: Questo è il valore dell’investimento in Apple di Forrest Gump e del tenente Dan oggi Investi con la distribuzione cinematografica: “Forrest Gump” è Rilasciato 6 luglio 1994. Le entrate al botteghino del film sono state di 329,7 milioni di dollari. Il prezzo della transazione di Apple il 6 luglio 1994 era di $ 0,24 dopo l’adeguamento della divisione. Yahoo Finanza. Ciò significa che il giorno del lancio di Forrest Gump, l’investimento di $ 1.000 in azioni Apple ora vale $ 610.000,49, in base al prezzo delle azioni Apple di $ 146,40. Chi sapeva che in quel momento Forrest Gump e il tenente Dan condividevano una delle più grandi idee di investimento del mondo.

