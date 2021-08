Qual è la differenza tra consolidamento debiti e regolamento debiti?

Consolidazione del debito e Liquidazione del debito Entrambe sono strategie finanziarie per migliorare l’onere del debito personale, ma i loro ruoli sono completamente diversi e vengono utilizzati per risolvere problemi diversi. A un livello molto elementare, la liquidazione del debito aiuta a ridurre l’importo totale del debito dovuto e il consolidamento del debito aiuta a ridurre l’importo totale dovuto ai creditori. È possibile ottenere benefici secondari attraverso entrambe le strategie, in particolare il consolidamento del debito.

Punti chiave Il consolidamento del debito e la liquidazione del debito possono aiutarti a ridurre l’onere del debito, ma vengono implementati in modi diversi e utilizzando strategie diverse.

La liquidazione del debito aiuta a ridurre il debito totale dovuto e il consolidamento del debito aiuta a ridurre il numero totale di creditori dovuti.

Attraverso il consolidamento del debito, più prestiti vengono tutti consolidati in un nuovo prestito consolidato con un tasso di interesse mensile.

Attraverso il regolamento del debito, tu o un consulente del credito negoziate con i vostri creditori in modo che possiate pagare meno dell’importo dovuto, di solito un regolamento una tantum.

Cos’è il consolidamento debiti?

Il consolidamento del debito è il processo di combinazione di più debiti in un prestito consolidato. Questo è un prestito unico che converte tutti i tuoi debiti precedenti in rimborsi mensili a un tasso di interesse. Fornire prestiti consolidati tramite istituti finanziari— Comprese banche, cooperative di credito e istituti di credito online: tutti i tuoi debiti saranno pagati al nuovo prestatore.

Consolidare il debito in questo modo può avere benefici psicologici perché allevia la pressione di dover affrontare più pagamenti del debito ogni mese. I prestiti consolidati possono anche comportare pagamenti mensili totali inferiori o tassi di interesse medi inferiori sul debito.La possibilità di risparmiare sulle spese per interessi nel tempo può dipendere dalla durata del periodo di rimborso del prestito e/o dal pagamento di eventuali commissioni per il prestito, come domanda o Tassa di iscrizione.

I prestiti di consolidamento del debito possono essere garantiti o non garantiti.I prestiti di consolidamento debiti garantiti richiedono l’utilizzo di uno o più beni come Garanzia, Ad esempio la casa, l’auto, il conto pensione o la polizza assicurativa. Ad esempio, se utilizzi un prestito azionario per la casa per consolidare il debito, la tua casa riceverà un prestito.

Appunti Se puoi ridurre l’utilizzo del credito, il consolidamento del debito può aiutare a migliorare il tuo punteggio di credito, ma è importante monitorare il tuo rapporto di credito e valutare eventuali potenziali effetti negativi.

Che cos’è la liquidazione del debito?

Sebbene il consolidamento del debito ti permetta di combinare più debiti in un unico prestito, il regolamento del debito utilizza una strategia molto diversa: quando paghi i debiti, in realtà stai chiedendo a uno o più creditori di accettare un importo inferiore a quello dovuto nel tuo conto Importo. Se tu e il tuo creditore raggiungete un accordo, pagherete l’importo della liquidazione in un’unica soluzione o a rate.

Il vantaggio della liquidazione del debito è che puoi eliminare il debito senza pagare il saldo per intero.Se stai considerando il fallimento, questa potrebbe essere un’alternativa interessante al fallimento Capitolo VII In gravi difficoltà finanziarie, presentare una domanda è l’ultima risorsa.

Tuttavia, è importante ricordare che i creditori non sono obbligati a negoziare o accettare la tua proposta. Inoltre, è necessario ricordare che per fornire un accordo è necessario disporre di contanti per pagare l’importo concordato. Se non hai i soldi per negoziare, cercare un prestito di consolidamento del debito potrebbe essere un’opzione migliore.

importante Generalmente, i creditori prenderanno in considerazione la liquidazione del debito solo per i conti che sono gravemente scaduti. Pertanto, se il saldo è ancora aggiornato, questa potrebbe non essere un’opzione.