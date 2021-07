Qual è la differenza tra divergenza e convergenza?

Divergenza e convergenza: una panoramica

Ci sono molte tendenze e strumenti in campo economico e finanziario. Alcuni di essi descrivono forze opposte, come divergenza e convergenza. La divergenza di solito significa che due cose si stanno allontanando, mentre la convergenza significa che due forze si muovono insieme.nel mondo economia, Finanza e commercio, divergenza e convergenza sono termini usati per descrivere la relazione tra due direzioni tendenza, Prezzi o indicatori. Ma come implica la definizione generale, questi due termini si riferiscono a come si muovono queste relazioni. La divergenza indica che due tendenze sono lontane l’una dall’altra, mentre la convergenza indica come sono più vicine tra loro.

Punti chiave Quando i prezzi delle attività e degli indicatori si allontanano l’uno dall’altro, si verifica una divergenza.

La convergenza si verifica quando il prezzo dell’attività e il prezzo dell’indicatore sono vicini l’uno all’altro.

La deviazione può essere positiva o negativa.

La convergenza si verifica perché il mercato efficiente non consente di scambiare qualcosa a due prezzi contemporaneamente

I trader tecnici sono più interessati alla divergenza come segnale di trading e la mancanza di convergenza è un’opportunità per l’arbitraggio.

Disaccordo

Quando il valore di un asset, indicatore o indice si sposta, il relativo asset, indicatore o indice si sposterà in un’altra direzione.Questo è chiamato DeviareLe deviazioni avvertono che l’attuale tendenza del prezzo potrebbe indebolirsi e in alcuni casi potrebbe causare un cambiamento di direzione del prezzo.

Le deviazioni possono essere positive o negative.Ad esempio, quando un titolo è vicino a un punto basso ma è indice inizio assemblaggioQuesto sarà un segno di un’inversione di tendenza e potrebbe aprire opportunità per i trader. D’altra parte, quando il prezzo sale e l’indicatore mostra un nuovo minimo, si verifica una divergenza negativa.

Quando si verifica una divergenza, ciò non significa che il prezzo si invertirà o inversione Accadrà presto. In effetti, la divergenza può durare a lungo, quindi se i prezzi non rispondono come previsto, agire da soli può significare perdite significative.I trader di solito non si affidano interamente ai loro disaccordi commercio attività. Questo perché non può fornire da solo segnali di trading tempestivi.

L’analisi tecnica si concentra sull’andamento dei prezzi, sui segnali di trading e su vari altri modelli di segnali analitici per fornire informazioni per le transazioni, piuttosto che sull’analisi fondamentale, che cerca di trovare il valore intrinseco degli asset.

convergenza

il termine convergenza È l’opposto della divergenza.È usato per descrivere il fenomeno futures Il prezzo dell’oggetto e il prezzo in contanti merce Avvicinarsi nel tempo. Nella maggior parte dei casi, i trader si riferiscono alla convergenza come un modo per descrivere il comportamento dei prezzi dei contratti futures.

In teoria, la convergenza si verifica perché un mercato efficiente non consente di scambiare qualcosa a due prezzi contemporaneamente.In realtà Valore di mercato Il prezzo del contratto futures è inferiore al prezzo del contratto emesso perché il trader deve considerare il valore temporale del titolo. Con l’avvicinarsi della data di scadenza del contratto, Alta qualità Il valore temporale si riduce e i due prezzi convergono.

Se il prezzo non converge, i trader utilizzeranno la differenza di prezzo per rapidamente profittoQuesto continuerà fino a quando i prezzi non convergeranno.Quando i prezzi non convergono allo stesso tempo, c’è una possibilità arbitraggioL’arbitraggio si riferisce alla compravendita simultanea di attività in mercati diversi per sfruttare differenze temporanee di prezzo. Questa situazione sfrutta l’inefficienza del mercato.

Differenza principale

I trader tecnici sono più preoccupati per la divergenza che per la convergenza, principalmente perché si presume che la convergenza avvenga nel mercato normale.Molti indicatori tecnici di solito utilizzano la divergenza come strumento, principalmente OscillatoreHanno tracciato le bande (bande alte e basse) che sono apparse tra i due estremi. Quindi, costruiscono indicatori di tendenza che fluiscono all’interno di questi confini.

La divergenza è un fenomeno che di solito viene interpretato come un trend debole o forse insostenibile.Commerciante assunto analisi tecnica Come parte della loro strategia di trading, usa la divergenza per leggere il sottostante quantità di moto risorsa.

La convergenza si verifica quando il prezzo di un asset, indicatore o indice è nella stessa direzione dell’asset, indicatore o indice sottostante nell’analisi tecnica.Ad esempio, quando Media industriale Dow Jones (DJIA) Mostra i guadagni man mano che la sua linea di accumulazione/distribuzione aumenta.