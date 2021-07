Qual è la differenza tra la pensione semplificata dei dipendenti (SEP) IRA e SIMPLE IRA?

Share it

anche se uno Semplificare le pensioni dei dipendenti (SEP o SEP-IRA) e Semplice Esercito Repubblicano Irlandese Ci sono somiglianze e differenze evidenti li distinguono l’uno dall’altro.

Entrambi sono Schema di finanziamento del datore di lavoro Fornire ai dipendenti incentivi fiscali per risparmiare per la pensione.Crescita del contributo Differimento fiscale Fino alla pensione.Come suggerisce il nome, ogni design è facile da configurare ed economico, soprattutto con 401(k) piano. Nessuna delle due opzioni richiede un rapporto annuale dell’IRS.

Diamo un’occhiata a come funzionano e come sono diversi.

Punti chiave SEP e SIMPLE IRA sono progettati per facilitare ai datori di lavoro lo sviluppo di piani pensionistici fiscali per i propri dipendenti.

Solo i datori di lavoro possono contribuire alla SEP IRA.

Le aziende con meno di 100 dipendenti possono creare SIMPLE IRA, mentre le aziende di qualsiasi dimensione possono creare SEP IRA.

Come funziona SEP IRA

SEP IRA fornisce un modo semplificato per i datori di lavoro per I dipendenti e la loro pensioneSolo i datori di lavoro, compresi lavoratore autonomo, Può contribuire a SEP IRA.

SEP IRA consente ai datori di lavoro di adeguare l’importo investito in base alla situazione patrimoniale dell’azienda. flusso monetario, rendendolo una scelta saggia per le aziende il cui flusso di reddito fluttua di stagione in stagione.

In termini di contributi annuali, SEP IRA è più flessibile di SIMPLE IRA.alcunialcuni

Nel 2021, i datori di lavoro possono contribuire fino a 58.000 USD o al 25% della retribuzione del dipendente o (aumento da 57.000 USD nel 2020), a seconda di quale dei due è inferiore.

Esempio SEP IRARA

Joe lavora alla Taylor’s Body Shop, una società che fornisce SEP IRA. Taylor’s Body Shop può contribuire più o meno alla pensione di Joe, a seconda della sua attuale situazione finanziaria. Ogni dipendente riceve la stessa percentuale di contributo. Joe non può investire il suo reddito in SEP.alcunialcuni

Come funziona un semplice IRA

Semplice Esercito Repubblicano Irlandese Aiuta le piccole imprese Crea conti pensionistici semplificati per i dipendenti e per se stessi. SEMPLICE sta per “Piano di corrispondenza degli incentivi al risparmio dei dipendenti”. Solo le aziende con meno di 100 dipendenti possono crearne uno.

Un semplice IRA ha due formule di contributo che possono essere utilizzate. I datori di lavoro possono:

Corrisponde fino al 3% del contributo annuo del dipendente, oppure

Istituire un contributo non selettivo del 2% della retribuzione di ciascun dipendente, senza necessità di contributi dei dipendenti.

Nel 2021, il limite contributivo del dipendente è di 13.500 USD (invariato rispetto al 2020). I dipendenti di età pari o superiore a 50 anni possono pagare un extra Contributo di recupero Il più alto è di $ 3.000, che è anche lo stesso del 2020.

Semplice esempio dell’IRA

Mary lavora presso Micro Tech, una piccola impresa che fornisce semplici IRA ai dipendenti. Micro Tech corrisponde al 3% del contributo annuale di Mary. Quest’anno non ha contribuito al suo pensionamento, quindi Micro Tech non ha contribuito alla sua SIMPLE IRA.alcunialcuni

Janet lavora presso LoveScope Investing.La società ha partecipato a una semplice IRA e ha contribuito Corsi non opzionali Paga il 2% annuo alla SIMPLE IRA di Janet. Janet non ha contribuito con il suo stipendio di $ 24.000, ma LoveScope Investing deve ancora investire $ 480 nella sua semplice IRA.alcunialcuni