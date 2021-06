Qual è la differenza tra penny stock e small cap?

Sia le azioni penny che le azioni a piccola capitalizzazione possono rappresentare le azioni di una società Valore di mercatoCioè, società con valutazioni relativamente piccole.Tuttavia, c’è un’importante differenza tra queste due categorie: i penny stock sono scambiati a prezzi bassi e basse capitalizzazioni di mercato, e sono spesso scambiati sul bancone (OTC) invece di quotarsi in borsa.

Allo stesso tempo, le azioni a piccola capitalizzazione si basano esclusivamente sul valore di mercato della società, non sul prezzo delle azioni o sulla posizione di quotazione. In effetti, molti titoli a bassa capitalizzazione sono effettivamente negoziati in borsa e sono inclusi nell’indice delle piccole imprese.

Punti chiave Sia le azioni a basso prezzo che le azioni a bassa capitalizzazione si riferiscono a titoli di società con una capitalizzazione di mercato relativamente bassa.

Le azioni Penny sono classificate in base al loro prezzo delle azioni inferiore a $ 5 per azione e di solito sono scambiate fuori borsa.

Le azioni a piccola capitalizzazione sono classificate per capitalizzazione di mercato inferiore a 2 miliardi di dollari USA e sono generalmente quotate in borsa. Il loro prezzo delle azioni può anche essere superiore a $ 5.

Penny stock

Un tipo Azioni a basso prezzo Si riferisce alle azioni di piccole società che di solito vengono scambiate a meno di 5 dollari USA per azione. Le azioni Penny sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio a causa dei loro prezzi bassi, mancanza di liquidità, piccola capitalizzazione di mercato e grandi spread denaro-lettera. Sebbene alcune azioni a basso prezzo siano negoziate su grandi borse come il New York Stock Exchange (NYSE), la maggior parte delle azioni a basso prezzo viene negoziata attraverso meccanismi come il trading over-the-counter e le bacheche over-the-counter.Mercato da banco), conosciuto anche come “Lenzuola rosa.”

Ad esempio, supponiamo che il prezzo di negoziazione della società ABC sia di $ 1 per azione e che non sia quotata in nessuna borsa nazionale. Invece, viene scambiato sulla bacheca da banco. Pertanto, le azioni di ABC Company sono considerate penny share.

Azioni a piccola capitalizzazione

Consideriamo ora il caso delle azioni a bassa capitalizzazione.Un tipo Azioni a piccola capitalizzazione Si riferisce a titoli di società con un valore di mercato compreso tra 250 milioni e 2 miliardi di dollari USA. Il valore di mercato di una società è il valore di mercato (in dollari USA) di una società quotata ed è calcolato moltiplicando il numero di azioni in circolazione per il prezzo del titolo.

A differenza delle azioni a basso prezzo, le azioni a piccola capitalizzazione possono costare più di $ 5 e sono negoziate nelle borse tradizionali. Ad esempio, supponiamo che un’ipotetica società DEF sia quotata a $ 100 per azione, abbia 8 milioni di azioni in circolazione e sia quotata alla Borsa di New York (NYSE).Pertanto, DEF è considerato un titolo a bassa capitalizzazione a causa della sua Valore di mercato Si tratta di 800 milioni di dollari USA (100 * 8 milioni di dollari USA), che si colloca tra le soglie di valore per essere classificate come azioni a bassa capitalizzazione.