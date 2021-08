Qual è la differenza tra reddito netto e flusso di cassa operativo?

L’utile netto è il profitto guadagnato dall’azienda in un periodo di tempo e il flusso di cassa deriva da Attività economica Parte di esso misura il flusso di cassa in entrata e in uscita dalle operazioni quotidiane dell’azienda. Reddito netto È il punto di partenza? Calcola il flusso di cassa Dalle attività commerciali.Tuttavia, i due sono per certo Situazione finanziaria dell’azienda.

Punti chiave L’utile netto è un indicatore chiave per misurare la redditività ed è anche il principale driver del prezzo delle azioni e della valutazione delle obbligazioni.

Il flusso di cassa derivante dalle attività operative è adeguato all’utile netto, escludendo elementi non monetari quali ammortamenti e svalutazioni, che possono distorcere l’effettiva situazione finanziaria della società.

Un’azienda con un forte flusso di cassa operativo ha più flussi di cassa in entrata che in uscita.

Tuttavia, l’utile netto è l’utile netto di un’azienda: anche se il flusso di cassa operativo di un’azienda è positivo, alla fine perderà denaro.

Reddito netto

Il reddito netto è calcolato sottraendo il costo delle vendite, Spese operative, ammortamento, Interesse, Ammortamento, E le tasse sul reddito totale. Conosciuto anche come profitto contabile, il reddito netto è incluso nel conto economico insieme a tutte le entrate e le spese.

Sotto è Prova di reddito Exxon Mobil Corporation (XOM) Dichiarazione del 10K 2017 dell’azienda:

Entrate o vendite totali = 237 miliardi di dollari USA (blu).

= 237 miliardi di dollari USA (blu). Costo totale e altre detrazioni = 225,68 miliardi di dollari USA (rosso). Il costo totale include 34 miliardi di dollari di spese di produzione, SGAV La spesa di 10,9 miliardi di dollari USA e il costo di ammortamento di 19,893 miliardi di dollari USA sono stati utilizzati per acquistare immobili, impianti e macchinari e altri beni.

Flusso di cassa operativo

Flusso di cassa operativo Fa parte del rendiconto finanziario.Questo Rendiconto di cassa È un rendiconto finanziario che riassume Liquidità e mezzi equivalenti Entrare e uscire dall’azienda.

Il rendiconto finanziario (CFS) misura il modo in cui un’azienda gestisce la propria posizione di cassa, ovvero come l’azienda genera liquidità per pagare i propri debiti e finanziare le proprie spese operative.

flusso monetario Le attività operative includono le attività principali quotidiane che generano flussi di cassa in entrata e in uscita all’interno dell’impresa. Loro includono:

Ricavi delle vendite di beni e servizi raccolti in un periodo di tempo

Pagamenti a fornitori di beni e servizi utilizzati nella produzione

Pagato a dipendenti o altro Spendere Realizzato in un periodo di tempo

Pagamento dell’affitto

Pagamento dell’imposta sul reddito

I flussi di cassa derivanti dalle attività operative riflettono anche le variazioni di alcune attività e passività correnti BilancioAumento delle attività correnti, come scorte, crediti e Risconto passivo, È considerato come l’uso di denaro contante, e la riduzione di queste attività è la fonte di denaro.Allo stesso modo, ridurre Passività correnti, Come debiti, debiti fiscali e Spese maturate, È considerato come l’uso di liquidità (uscita di cassa per ripagare il debito), e l’aumento di queste passività è la fonte di cassa (afflusso di cassa dal capitale appena preso in prestito).

Flusso di cassa da attività operative escludere Questo Acquista in contanti Spese in conto capitale E investimenti a lungo termine e qualsiasi flusso di cassa dalla vendita di attività Attività a lungo termineNon sono inclusi i contanti corrisposti agli azionisti come dividendi e i contanti ricevuti dalle emissioni di obbligazioni e azioni.

Flusso di cassa operativo e utile netto

L’utile netto è riportato a nuovo dal conto economico ed è la prima voce del rendiconto finanziario.rete Flusso di cassa da attività operative Calcolato come la somma dell’utile netto, rettificato Spese non in contanti, e cambia Capitale circolante.

Tuttavia, alcune voci del rendiconto finanziario sono trattate in modo diverso dal conto economico.Spese non in contanti, come ammortamento, L’ammortamento e la compensazione basata su azioni devono essere inclusi nel reddito netto, ma questi costi non ridurranno la quantità di denaro generata dall’azienda in un determinato periodo. Pertanto, queste spese verranno aggiunte nuovamente al rendiconto finanziario.

Quello che segue è il rendiconto finanziario nel rendiconto 10K 2017 di ExxonMobil:

La cifra dell’utile netto di $ 19,8 miliardi (verde) è la prima riga del rendiconto finanziario.

L’importo dell’ammortamento di 19,8 miliardi di dollari (blu) viene ricalcolato nel flusso di cassa. Se ricordi prima, questa è una detrazione dal conto economico.

La liquidità netta delle operazioni di ExxonMobil quest’anno è di 30 miliardi di dollari (rosso).

Aumento del flusso di cassa dalle attività operative

Le aziende possono aumentare il flusso di cassa operativo migliorando l’efficienza della gestione delle attività e delle passività correnti. Aumento del fatturato delle scorte Rappresenta una migliore gestione dell’inventario perché mostra che l’inventario è basso rispetto alle vendite e quindi diventa una fonte di denaro.

Migliorare la riscossione dei crediti La pratica ha ridotto il numero di giorni di vendite in sospeso e ha ridotto i crediti. Se i crediti diminuiscono, significa che più denaro entra nell’azienda dai clienti che hanno pagato i loro crediti: l’importo ridotto dei crediti viene quindi aggiunto alle vendite nette. Se i crediti aumentano da un periodo contabile all’altro, l’importo aumentato deve essere detratto dalle vendite nette, perché sebbene l’importo indicato in AR sia reddito, non è denaro contante. In breve, la diminuzione del numero di giorni in sospeso indica che l’azienda sta riscuotendo crediti più velocemente, il che è una fonte di liquidità.

Aumento giorni non pagati pagabili Dal punto di vista della liquidità, è considerato uno sviluppo positivo, supponendo che l’azienda non sostenga costi di finanziamento o stretti rapporti con i fornitori. All’aumentare del numero di giorni di conti da pagare, aumentano i flussi di cassa derivanti dalle attività operative.

Linea di fondo

I rendiconti finanziari, come i rendiconti economici e i rendiconti finanziari, forniscono una registrazione continua dello stato finanziario dell’azienda. Creditori, analisti di mercato e investitori lo utilizzano per valutare la situazione finanziaria e il potenziale di crescita dell’azienda.Tutti e due Utile netto e flusso di cassa Dovrebbe essere confrontato con altre aziende del settore per ottenere benchmark delle prestazioni e comprendere eventuali tendenze di mercato potenziali.