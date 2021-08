Qual è la differenza tra un fondo indipendente e un fondo comune di investimento?

Fondo comune È uno strumento di investimento accettato da molti investitori come un modo semplice e relativamente economico per investire in vari asset. Nel tempo sono diventati uno degli strumenti di investimento più diffusi, diversificandosi seguendo borse specifiche e fornendo opzioni di gestione passiva e attiva. allo stesso tempo, Fondo indipendente Simile ai fondi comuni perché hanno una componente di investimento, ma hanno anche alcune differenze fondamentali.

Somiglianze tra i fondi

In superficie, questi due strumenti di investimento rappresentano un pool collettivo di fondi investiti dagli investitori.Dopo averlo fatto, di solito l’altra parte farà Allocazione delle risorse E altre opzioni relative agli investimenti. Inoltre, tutte le attività finanziarie di ciascun fondo sono ancora di proprietà dell’organizzazione che gestisce il pool di investimenti e gli investitori possiedono gli interessi delle attività.

Differenze tra i fondi

Tuttavia, questo è più o meno simile. Le gestioni separate sono considerate prodotti assicurativi sulla vita venduti dalle compagnie di assicurazione, pertanto le agenzie di gestione e le normative preposte alla supervisione delle gestioni separate sono generalmente le stesse della compagnia di assicurazione coperta.

Un’altra differenza fondamentale tra fondi indipendenti e fondi comuni è che i fondi indipendenti di solito forniscono un certo grado di protezione contro le perdite di investimento. Ad esempio, la maggior parte dei fondi separati garantirà circa il 75-100% Premium Pagare alla scadenza o alla morte dell’assicurato (meno le spese di gestione e altre spese connesse). Questo è diverso dai fondi comuni di investimento, perché se tutte le azioni sottostanti che compongono un fondo comune di investimento diventano prive di valore, gli investitori perderanno tutti i loro beni di investimento.

I fondi separati hanno altri vantaggi Risarcimento in caso di morte Fanno parte della polizza assicurativa perché fungono anche da polizze assicurative sulla vita. I beneficiari della polizza assicurativa di solito ricevono direttamente il maggiore tra il beneficio in caso di morte garantito o il valore di mercato della quota del titolare del fondo. Tuttavia, i fondi separati devono essere mantenuti fino alla scadenza del contratto, il che li rende veicoli di investimento a lungo termine. Pertanto, se l’operazione avviene prima della scadenza, la gestione separata può anche avere maggiori restrizioni su quando può essere ritirata dal portafoglio di investimento o compensata.

I fondi separati devono essere mantenuti fino alla scadenza del contratto, mentre i fondi comuni di investimento possono essere venduti in qualsiasi momento.

D’altra parte, per i fondi comuni di investimento, il valore di mercato dei beni è soggetto agli stessi processi legati all’eredità sperimentati da altri beni, il che significa che potrebbe essere necessario del tempo prima che entrambe le parti ricevano le spese. Anche i fondi comuni di investimento sono generalmente detenuti come investimenti a lungo termine, ma non ci sono contratti mantenuti come fondi indipendenti. Geograficamente, i fondi separati sono anche più popolari in Canada, mentre i fondi comuni di investimento dominano il mercato statunitense.

Nonostante i suoi vantaggi, i fondi separati non sono privi di svantaggi. A causa di tutte le campane extra fornite dai fondi separati, le commissioni sono spesso (in media) più alte dei fondi comuni di investimento. Inoltre, a causa della garanzia delle perdite, le gestioni separate tendono ad essere più rigorose nelle scelte di investimento, con conseguenti rendimenti più moderati.