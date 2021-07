Qual è la posta in gioco nei negoziati dell’OMC sulle regole della pesca?Reuters

© Reuters.



di Emma Fager

Ginevra (Reuters)-Per 20 anni, i negoziatori dell’Organizzazione mondiale del commercio hanno cercato di raggiungere un accordo su come limitare i sussidi che portano alla pesca eccessiva negli oceani del mondo.

Hanno mancato la scadenza di dicembre 2020 fissata dalle Nazioni Unite per raggiungere un accordo, anche se alla fine hanno concordato la definizione di “pesce” l’anno scorso.

Secondo i dati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, la percentuale di popolazioni ittiche all’interno del livello biologicamente sostenibile è scesa dal 90% nel 1990 a meno del 66% nel 2017 e alcune aree come il Mediterraneo si sono notevolmente ridotte.

Gli ambientalisti affermano che la rimozione dei sussidi che promuovono la pesca non sostenibile è la cosa più importante che il governo può fare per aiutare a invertire il declino.

Raggiungere un accordo aiuterà anche a dissipare i dubbi sull’utilità dello stesso WTO.

Qual è il problema principale?

Il governo ha sovvenzionato le loro flotte per secoli, per ragioni che vanno dalla sicurezza alimentare o dalla pressione dei gruppi di pressione dell’industria al semplice orgoglio nazionale.

Dopo la seconda guerra mondiale, le catture marine mondiali hanno continuato ad aumentare, raggiungendo un picco di 86 milioni di tonnellate nel 1996 e da allora sono rimaste vicine a questo livello.

Se non ci sarà l’intervento del governo, la riduzione delle catture renderà disoccupati alcuni pescatori. Tuttavia, i sussidi che riducono i costi operativi (come il carburante) significano che possono continuare.

Grafico: sussidi alla pesca-https://graphics.reuters.com/TRADE-WTO/FISHERIES/dgkvlralevb/fishingSubsidies.jpg

Ciò ha portato a quella che Daniel Pauly, un biologo della pesca presso l’Università della British Columbia, chiama “corsa al fondo”: i paesi che si sono prosciugati nelle loro acque si spingono oltre per competere per le risorse rimanenti.

Pew Charitable Trusts stima che, sulla base di un modello condiviso con i negoziatori, un accordo ambizioso raggiunto dall’OMC potrebbe aumentare il numero di pesci nel mondo del 12,5% entro il 2050 -analysis/articles/2021/06/07/ending-harmful -i-sovvenzioni-potrebbero-aumentare-la-quantità-di-pesce-nell’oceano-ricerca-spettacoli. (https://tmsnrt.rs/2V49JLS)

Tuttavia, le misure incluse in una recente bozza dovrebbero generare una crescita inferiore al 2%.

Grafico: Rifornimento degli stock ittici-https://graphics.reuters.com/TRADE-WTO/FISHERIES/rlgpdraoopo/stocksReplenished.jpg

Dov’è la crisi più profonda?

I maggiori perdenti degli attuali sussidi sono i paesi in via di sviluppo come il Senegal, le cui economie dipendono fortemente dalla pesca, ma non hanno le risorse per sviluppare flotte industriali su larga scala per competere con quelle che entrano nelle sue acque.

Ciò priverà i locali dei loro mezzi di sussistenza e di un’importante fonte di proteine. Il declino delle popolazioni di pesci predatori, comprese le cernie bianche, ha costretto i pescherecci senegalesi a passare alle sardine più piccole.

L’impatto delle sovvenzioni sull’ambiente si fa sentire anche in alto mare al di fuori delle acque territoriali del Paese.

Secondo la Indian Ocean Tuna Commission, alcuni attivisti usano come esempio l’Oceano Indiano, dove il 94% della popolazione di tonno albacora è sovrasfruttata e la flotta più numerosa proviene dall’Unione europea.

Ci sono anche preoccupazioni che le centinaia di calamari cinesi che pescano vicino alle isole Galapagos (NASDAQ:) ogni anno esauriranno le risorse e prederanno altre specie come tonni, foche e squali martello.

Chi sono i principali finanziatori?

Secondo uno studio pubblicato su Ocean Policy https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X19303677 nel 2019, i sussidi globali sono stimati a 35,4 miliardi di dollari USA.

Ha detto che i primi cinque paesi che sovvenzionano sono Cina, Unione Europea, Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Tuttavia, non tutti i sussidi sono considerati “dannosi” e alcuni sussidi non saranno coperti da alcun accordo dell’OMC.

Un articolo su Science Advances del 2018 su https://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaat2504 affermava che senza sussidi, molte attività di pesca d’altura non sarebbero redditizie, compresa la distruzione della pesca a strascico in acque profonde.

Quanto è lontana l’OMC dal raggiungere un accordo?

L’ultimo round di negoziati si è concluso in disarmonia durante l’ultima riunione ministeriale dell’OMC a Buenos Aires nel 2017. Ma gli analisti hanno avvertito che tornare di nuovo a mani vuote sarebbe un duro colpo per un’organizzazione che non ha raggiunto un accordo multilaterale per molti anni.

In questa tornata di colloqui guidati dal colombiano Santiago Wells, sono state prodotte cinque versioni della bozza di accordo.

Il negoziatore ha affermato che la questione irrisolta più difficile è la portata delle esenzioni per i paesi in via di sviluppo, e paesi tra cui l’India stanno spingendo per esenzioni su larga scala.

Inoltre, Pechino si oppone ai tentativi di limitare i sussidi alla pesca d’altura. Alcuni rappresentanti hanno ritenuto che la proposta di maggio di Washington per affrontare l’uso del lavoro forzato – un sussidio nascosto – fosse inutile perché era improbabile che tutti i 164 membri fossero d’accordo con queste proposte.

Molti negoziatori vedono il formato virtuale dell’incontro di luglio come un ostacolo, reso necessario a causa delle misure del coronavirus.