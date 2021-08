Qual è la probabilità che Dogecoin salga a $1

Il prezzo di Dogecoin è aumentato bruscamente del 21,21% nell’ultimo giorno. In effetti, il suo guadagno settimanale (20,42%) è leggermente inferiore al guadagno giornaliero al momento della stesura.Nel recente aumento dei prezzi, il dibattito “DOGE to 1 USD” è stato riemerso In questo momento, la comunità fedele sembra molto eccitata.

I partecipanti al mercato stanno comprando?

L’acquisto e la vendita di solito possono fornire informazioni sul fatto che una particolare tendenza dei prezzi possa continuare a svilupparsi lungo lo stesso percorso. È interessante notare che, al momento della stesura, gli ordini di vendita accumulati hanno sostanzialmente superato il numero di ordini di acquisto. Ciò significa essenzialmente che i partecipanti al mercato stanno prenotando i loro profitti e incassando in questa fase.

Come si può vedere dal grafico allegato, il divario tra acquisto e vendita si è ampliato nelle ultime sei ore. Nel momento in cui scriviamo, ciò riflette anche il valore negativo di 145,26 milioni di DOGE. Ora, affinché il prezzo di DOGE aumenti organicamente, gli acquirenti devono aiutare. Tuttavia, osservando come si svolge la transazione di ciascuna parte, alcune persone credono che il prezzo di alt non sarà in grado di mantenere la sua tendenza al rialzo.

Anche la profondità del mercato mostra una tendenza simile grafico e anche. Il numero di ordini di acquisto/vendita sembra superare di gran lunga il numero di ordini di acquisto/acquisto. Ogni volta che un ordine di vendita aperto è maggiore di un ordine di acquisto aperto, il prezzo di DOGE tende a spostarsi verso sud.

Tendenze sociali

Ogni volta che la community di DOGE fa pubblicità sui social media, il prezzo dell’alt risponde in modo favorevole.Tuttavia, il numero Citare (Giornaliero) Di recente, si è aggirato tra $ 2.000 e $ 4.000. Vale la pena notare che durante il periodo da aprile a maggio, quando il prezzo di alt era di 0,6 USD ATH, la lettura di questo indicatore ha oscillato nell’intervallo 50k-55k. Pertanto, la community ha bisogno di parlare di più sulle piattaforme social per mantenere gli aumenti dei prezzi.

Controllo di realtà

Il numero di commercianti è leggermente diminuito Ondeggiare Dal 278,2k più vicino a 280,65k. Pertanto, il recente aumento dei prezzi può essere attribuito alle loro azioni. Tuttavia, guardando alla velocità con cui gli altri partecipanti al mercato escono dal campo DOGE, si può concludere che l’alt non sarà in grado di sostenere i suoi guadagni nei prossimi giorni. In retrospettiva, il sogno di un dollaro ora sembra un po’ fuori portata.

Iscriviti alle nostre notizie

leggi di più