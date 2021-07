Hai difficoltà a scegliere una carriera come trader o agente di borsa di Wall Street?Entrambi implicano l’acquisto e la vendita Titoli, Ma la natura di ogni persona è molto diversa. Questi cambiamenti possono svolgere un ruolo importante nel determinare quale occupazione è la migliore per te.

In questo articolo, esploreremo queste differenze e come diventarlo uomo d’affari o broker.

Broker o trader: qual è la professione giusta per te?

Cosa fanno broker e trader?

Sebbene sia i broker che i trader siano impegnati nella negoziazione di titoli, i broker sono anche agenti di vendita che agiscono per loro conto o per titoli o società di intermediazione. Sono responsabili dell’acquisizione e del mantenimento di un elenco di clienti privati ​​ordinari (noti anche come clienti al dettaglio e/o clienti istituzionali). D’altra parte, i commercianti tendono a lavorare per grandi aziende. Gestione degli investimenti compagnia, uno scambio o bancaE comprare e vendere titoli per loro conto risorse Gestito da quella società.

Comprare e vendere

Il broker ha un contatto diretto con il cliente. Comprano e vendono titoli secondo i desideri di questi clienti. Alcuni possono persino agire come pianificatori finanziari per i loro clienti, formulare piani pensionistici, occuparsi della diversificazione del portafoglio e fornire consulenza su investimenti assicurativi o immobiliari quando le loro società forniscono tali investimenti finanziari e immobiliari. Gestione patrimoniale servizio. Trattano azioni e obbligazioni, nonché fondi comuni di investimento, ETF e altri prodotti al dettaglio e opzioni per clienti più sofisticati.

I trader tendono a comprare e vendere titoli secondo i propri desideri Gestore del portfolio In una società di investimento. Ai trader possono essere assegnati determinati conti e sono responsabili della formulazione delle strategie di investimento più adatte al cliente. I trader lavorano in diversi mercati (azioni, debito, derivati, materie prime, valuta estera, ecc.) e possono specializzarsi in un tipo di investimento o classe di attività.

I broker spesso trascorrono molto tempo per informare i clienti delle variazioni dei prezzi delle azioni. Inoltre, i broker trascorrono una notevole quantità di tempo per espandere la propria base di clienti. Lo fanno chiamando a freddo i potenziali clienti e mostrando il loro background e le loro capacità, o tenendo seminari pubblici su vari argomenti di investimento.

lo studio

Sia i broker che i trader esaminano le ricerche degli analisti per fornire raccomandazioni ai clienti o ai gestori di portafoglio per l’acquisto o la vendita di titoli. tuttavia, I trader spesso fanno le proprie ricerche e analisi, e anche. Nonostante il vecchio stereotipo di individui che urlano quotazioni e ordini sul trading floor, la maggior parte dei trader ora trascorre il proprio tempo davanti al telefono o allo schermo del computer, analizzando i grafici delle prestazioni e migliorando le proprie strategie di trading, perché il profitto è spesso tutto nel momento giusto.

Tuttavia, non c’è dubbio che broker e trader sono spesso energici. Di solito sono abili nel multitasking e possono far fronte ad ambienti frenetici e ad alta pressione, specialmente tra le 9:30 e le 16:00 Eastern Standard Time, quando il mercato apre.

Diventa un trader di Wall Street

Ora che ti abbiamo fornito una panoramica, è tempo di saperne di più su come diventare a Wall Street uomo d’affari. (“Wall Street” è usato nel senso metaforico del settore dei servizi finanziari. Nell’era digitale, i trader possono e possono lavorare ovunque.) Anche se ci concentreremo sul settore del trading, ci concentreremo sul percorso per diventare un broker- sfondo e istruzione, quasi la stessa cosa.

formazione scolastica

I commercianti sono ancora una volta una varietà autodidatta. Al giorno d’oggi, una laurea quadriennale è un requisito di base, almeno se vuoi lavorare per un’istituzione finanziaria o un’azienda rispettabile. La maggior parte dei trader ha una laurea in matematica (soprattutto contabilità), finanza, banche, economia o affari. Questo non vuol dire che i commercianti di arti liberali non possano avere una carriera di successo: qualsiasi campo che incoraggi la ricerca e il pensiero analitico può sviluppare abilità utili. Ma per favore non fraintendetemi, il calcolo numerico, la finanza e gli affari sono parti importanti del settore, quindi devi essere soddisfatto di loro.

Alcune aspiranti persone continuano persino a guadagnare un MBA, dove studiano economia, analisi, microeconomia e pianificazione aziendale. Altri stanno studiando per un master in finanza. Questo percorso offre l’opportunità di apprendere calcoli finanziari, concetti finanziari avanzati, investimenti globali, gestione del rischio e strumenti a reddito fisso come obbligazioni e buoni del tesoro.

Non importa quale sia il maggiore, dovresti sapere il più possibile Mercato finanziarioSviluppare l’abitudine di guardare regolarmente i canali finanziari o leggere pubblicazioni aziendali, come ad esempio giornale di Wall Street O un sito web come questo.

Sebbene ci siano stati alcuni passi avanti dopo la laurea, non è raro che i trader abbiano altri tipi di esperienze lavorative prima di entrare nel campo. Possono lavorare nel dipartimento finanziario di un’azienda. Ciò è particolarmente vero per i broker: dato l’alto livello di interazione con il cliente, qualsiasi precedente esperienza di vendita è molto apprezzata.

partire

Il modo più semplice per entrare nel trading desk aziendale di Wall Street (il dipartimento che conduce la negoziazione di titoli) è rivolgersi a una banca di investimento oa una società di brokeraggio. Inizia con una posizione di livello base, come un analista di borsa o un assistente di trader, e impara tutto il più possibile. Molte società finanziarie offrono ai laureati opportunità di tirocinio – alcuni sono retribuiti, altri non retribuiti – e un programma di formazione di un anno, soprattutto per coloro che dovrebbero ottenere una licenza commerciale.

Requisiti: esame e licenza

A meno che tu non voglia solo fare trading per te stesso, come trader o broker devi ottenere Autorità di regolamentazione del settore finanziario (FINRA) La licenza per eseguire l’ordine. Per ottenere una licenza, devi sostenere alcuni test FINRA.

Per diventare un trader, devi superare l’esame di rappresentante del commerciante di titoli con un punteggio di almeno 70. Questo esame è comunemente noto come esame della serie 57. A partire da luglio 2021, la durata del test è di 105 minuti e include 50 domande. Copre le attività di negoziazione e la manutenzione di libri e registri, rapporti di negoziazione e compensazione e regolamento.

Per diventare un broker, devi ottenere un punteggio del 72% o superiore nell’esame generale del rappresentante dei titoli, comunemente indicato come Esame di serie 7Questo è un esame di 225 minuti e 125 domande che verifica la conoscenza di base dei prodotti di investimento e di investimento e delle regole di investimento Securities and Exchange Commission (Securities and Exchange Commission). Anche molti trader hanno sostenuto questo esame.

Oltre alle serie 7 e 57, molti stati richiedono anche ai candidati di superare l’esame di legge statale della Uniform Securities Agency, comunemente indicato come Esame serie 63L’esame della serie 63 mette alla prova anche tutti gli aspetti del mercato azionario. Quando le persone ottengono l’autorizzazione dalla FINRA, possono acquistare e vendere azioni e altri titoli.

A partire da ottobre 2020, sono avvenuti alcuni cambiamenti nella serie di test. Esame sui fondamenti del settore dei titoli (SIE) Sostituisce le parti sovrapposte di 7, 57 e altre serie di esami. I candidati sosterranno quindi ulteriori esami “top-off” più piccoli relativi al campo specifico in cui desiderano entrare. La riforma renderà inoltre più democratico il processo di esame. Attualmente, devi essere impiegato o “sponsorizzato” da un’azienda registrata FINRA per partecipare a uno dei test. La sponsorizzazione di solito fa parte del programma di formazione di una società finanziaria e la condizione per l’assunzione è che il candidato abbia diritto a una licenza, simile al modo in cui gli studi legali assumono laureati per studiare per avvocati. SIE ha rimosso questo requisito, ma devi comunque essere associato a un’azienda membro della FINRA per sostenere l’esame più alto.

A tavola e a terra

Dopo aver superato l’esame, hai due anni per registrarti con FINRA per ottenere una licenza. Prima di concederlo, devi condurre controlli sui precedenti, comprese le carte di impronte digitali criminali e finanziarie, e devi registrarti presso la SEC.

Dopo aver superato l’esame e aver ottenuto la licenza, puoi richiedere di essere trasferito a qualsiasi trading desk vacante. Qui imparerai come formulare strategie di trading, guidare l’esecuzione delle transazioni e condurre transazioni per conto di banche di investimento o clienti aziendali. Al trading desk hai anche l’opportunità di studiare da vicino l’azienda e allo stesso tempo capire il mercato. Identificherai gradualmente un mercato di nicchia per te stesso, che si tratti di contratti futures, azioni o strumenti di debito.

Tuttavia, devi essere sottoposto a screening dall’FBI prima che inizi l’assegnazione del piano di negoziazione effettivo. Poiché i trader di Wall Street si occupano di questioni finanziarie delicate, come i titoli di stato, l’ufficio verificherà se hai precedenti penali. Questo perché se qualsiasi informazione viene trapelata, può portare a speculazioni di mercato distruttive e allo spionaggio economico.

Direzione di carriera

Un agente di cambio con una certa esperienza può scegliere una varietà di diversi percorsi di carriera. Ecco alcune opzioni:

consulente finanziario

I consulenti forniscono consulenza finanziaria ai propri clienti e consigliano loro investimenti e strumenti finanziari in modo che possano raggiungere i loro obiettivi.

Analista finanziario

Analizzano e studiano tendenze e dati quando forniscono servizi di consulenza ad altri (principalmente organizzazioni).

Investitore finanziario

Questi banchieri fungono da intermediari tra aziende e investitori. Le aziende raccolgono fondi vendendo titoli, mentre gli investitori acquistano titoli per realizzare profitti. I banchieri d’investimento forniscono servizi di consulenza alle aziende e le aiutano a raccogliere i fondi di cui hanno bisogno.

stipendio

Sebbene l’eccitazione nel trading floor o l’affrontare gli alti rischi del mondo finanziario possa essere allettante, non dimentichiamo un aspetto importante di questa professione: lo stipendio.

secondo Ufficio di statistica del lavoro degli Stati Uniti (BLS), a luglio 2021, lo stipendio medio annuo di titoli, materie prime e agenti di vendita finanziari è di $ 64.770. BLS non separa trader e broker, ma riassume le categorie di cui sopra in un’unica categoria. Le prospettive per il settore sono positive: poiché la domanda di servizi finanziari, banche di investimento e piani pensionistici cresce, la crescita dell’occupazione dovrebbe essere di circa il 4% dal 2019 al 2029.

Linea di fondo

Le persone vogliono essere trader per vari motivi. Il denaro è la chiave, ma lo sono anche l’entusiasmo e il fascino per le tendenze della finanza e dei fondi di investimento. Se ti piace anche avere a che fare con le persone, potresti preferire la vita da agente. Qualunque sia il modo che preferisci, preparati a prosperare in un ambiente di lavoro frenetico, perché il denaro non dorme mai.