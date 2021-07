Qual è la quota del settore delle trivellazioni petrolifere e del gas nell’economia globale?

Il petrolio è uno dei prodotti più importanti merce nel mondo. Una volta convertito in petrolio, è una fonte energetica fondamentale per veicoli, aerei, riscaldamento, asfalto ed elettricità. Oltre ad essere un’importante fonte di energia, il petrolio viene utilizzato anche in plastica, vernici, prodotti chimici, nastri e così via. È difficile immaginare un mondo senza petrolio.

A monte, a metà e a valle

L’industria petrolifera è divisa in tre parti: A monte, Midstream e A valleUpstream include l’esplorazione e la perforazione per trovare petrolio ed estrarre petrolio dalla terra. Le attività midstream includono il trasporto e lo stoccaggio, mentre le attività downstream sono la raffinazione e la commercializzazione dei prodotti finiti. Naturalmente, la cosa più importante sono le attività a monte. Poiché non esistono scoperte e trivellazioni di petrolio, non esiste nient’altro.

I maggiori produttori mondiali di petrolio sono Stati Uniti, Arabia Saudita e Russia. Questi tre paesi produrranno circa 40 milioni di barili di petrolio al giorno nel 2020, pari al 43% della produzione totale mondiale.

Esplorazione e produzione

Secondo una ricerca di mercato della principale società di business intelligence IBISWorld, il fatturato totale dell’azienda Olio e gas Entro il 2021, il settore della perforazione raggiungerà circa 2,1 trilioni di dollari. Questo dipartimento è composto da società che esplorano, sviluppano e gestiscono giacimenti di petrolio e gas.A volte è chiamato petrolio e gas Esplorazione e produzione Industria, o E&P in breve. Il PIL globale nel 2021 è stimato in 93 trilioni di dollari USA, L’industria della perforazione di petrolio e gas da sola rappresenta circa il 2,2% dell’economia globale.

Il settore comprende aziende specializzate nella produzione, estrazione ed estrazione di petrolio greggio Olio di scisto Oppure sabbia e recupera idrocarburo liquido. Alcune delle più grandi compagnie petrolifere e del gas sono coinvolte nell’esplorazione e nella produzione di petrolio. Exxon Mobil, Chevron e BP sono solo alcuni esempi.

Questo settore comprende anche tutti i produttori di gas naturale ei produttori che recuperano zolfo dal gas naturale. Non include le società che trasportano, raffinano o vendono petrolio e gas.Per quelle società che svolgono tutte le operazioni, dette anche Società petrolifera integrata, O super giganti o grandi compagnie petrolifere, solo le entrate stimate dalle attività incluse sono incluse nella cifra del settore di $ 2,2 trilioni. A maggio 2021, circa 570.000 persone negli Stati Uniti sono impegnate nell’estrazione mineraria, nelle cave e nell’estrazione di petrolio e gas.

Linea di fondo

Il settore globale dell’esplorazione e della produzione di petrolio e gas rappresenta gran parte dell’economia globale e si prevede che la crescita di questo settore aumenterà solo in futuro. Si stima che la produzione di petrolio greggio dell’OPEC sarà in media di 26,9 milioni di barili al giorno nel 2021 e 28,7 milioni di barili al giorno nel 2022.

Economie emergenti Promuovere la recente domanda di produzione di petrolio e gas naturale.Questo è particolarmente vero nelle aree popolate BRICS: Brasile, Russia, India e Cina. Con il sostegno di questa domanda, l’industria dell’esplorazione e della produzione sembra promettente. Inoltre, ci sono molte riserve di petrolio nel mondo, anche se alcune di esse sono difficili da raggiungere. Con il progresso della tecnologia in futuro, queste riserve diventeranno più accessibili, proprio come la fratturazione dello scisto negli Stati Uniti.

La natura dei progetti di esplorazione di petrolio e gas significa che l’industria dipende molto più dai beni strumentali che dalla manodopera, quindi è improbabile che il numero di posti di lavoro cresca della stessa quantità del valore di mercato totale.