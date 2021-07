Qual è l’importo massimo che posso ottenere dalla mia pensione di sicurezza sociale?

Secondo la Social Security Administration (SSA), le prestazioni di sicurezza sociale più elevate Individui che richiedono prestazioni pensionistiche previdenziali La rata mensile nel 2021 è la seguente:

US $ 3.895 per i 70enni

US$ 3.113 per la persona che presenta il documento Età del pensionamento completo (FRA)

$2.324 per un 62enne che ha presentato una domanda

Punti chiave Occorrono 10 anni di lavoro o 40 crediti di lavoro per ottenere l’idoneità alla sicurezza sociale all’età di 62 anni.

Per le persone in età di pensionamento completo, l’importo massimo è di US$ 3.113 e per i 62enni l’importo massimo è di US$ 2.324.

L’indennità di sicurezza sociale massima assoluta che un individuo può ricevere al mese nel 2021 è di $ 3.895. Per ottenerlo, devi presentarlo quando hai 70 anni.

Come funziona la sicurezza sociale?

Occorrono 40 crediti di lavoro o circa 10 anni di lavoro per ottenere prima le qualifiche previdenziali. Se hai 40 crediti di lavoro, avrai diritto a richiedere la Social Security quando compirai 62 anni. Tuttavia, la tua FRA dipende dal tuo anno di nascita.

Ad esempio, se sei nato nel 1960 o più tardi, il tuo FRA è 67; se sei nato tra il 1943 e il 1954, hai 66 anni. Se aspetti che la FRA riceva i benefici, riceverai il 100% dei benefici. Se fai domanda in anticipo, otterrai meno entrate. Se ti candidi all’età di 70 anni, riceverai un bonus dell’8% per ogni anno in cui ritarderai la domanda.

Le prestazioni di sicurezza sociale sono calcolate sommando il reddito più alto 35 anni (se hai lavorato per più di 35 anni). Primo, tutti i salari sono indicizzati per spiegare l’inflazione. Le retribuzioni degli anni precedenti vengono moltiplicate per un coefficiente in base all’anno in cui ciascuna retribuzione è stata percepita e all’anno in cui il richiedente ha raggiunto i 60 anni di età. L’importo dato da questo calcolo è lo stesso di Potere d’acquisto Basato sul valore attuale del dollaro USA. È importante considerare questo cambiamento di valutazione, perché lo stipendio di $ 14.000 nel 1954 era molto più alto di quello che è oggi.

Una volta indicizzati tutti gli stipendi, Reddito medio mensile indicizzato (AIME) Viene calcolato dividendo la somma di tutti i salari dell’indice per 420 (35 anni sono espressi come mesi, il numero di mesi in cui non hai lavorato e se hai lavorato meno di 35 anni, è calcolato come zero). L’importo della prestazione viene quindi calcolato in base ai seguenti fattori, tra cui l’anno in cui è iniziata la richiesta, se il richiedente ha raggiunto la FRA e se continua a lavorare mentre riceve la prestazione.

Una rapida occhiata La previdenza sociale è progettata per sostituire circa il 40% del tuo reddito prima del pensionamento.

Esempi dei più alti benefici di sicurezza sociale

Supponiamo che le persone che raggiungeranno i 62 anni nel 2021 entreranno a far parte della FRA a 66 anni e 10 mesi, quando il loro reddito le qualificherà per un sussidio mensile di $ 1.000. Secondo la Social Security Administration, la scelta di ricevere i sussidi all’età di 62 anni ridurrà i loro sussidi mensili del 29,2% a $ 708, tenendo conto che possono ricevere sussidi per un periodo di tempo più lungo. Questa riduzione è solitamente permanente.

Se la stessa persona attende fino all’età di 70 anni per ricevere i sussidi, il sussidio mensile aumenterà a $ 1.253. L’importo maggiore è rappresentato dai punti pensionistici differiti ottenuti a seguito della decisione di differire la ricezione dei benefici dopo la FRA. In questo esempio, se iniziano a ricevere sussidi all’età di 62 anni, l’importo più alto a 70 anni sarà di circa il 77% in più rispetto ai sussidi mensili che ricevono o una differenza mensile di $ 545.

Il calcolatore della Social Security Administration può fornirti informazioni più personalizzate. ovviamente, Il momento migliore per iniziare a ricevere i benefici della sicurezza sociale Dipende da molti fattori, non solo dall’importo in dollari dei benefici. Nel processo decisionale devono essere presi in considerazione anche fattori come il reddito attuale e lo stato occupazionale, altri fondi pensione disponibili e l’aspettativa di vita.