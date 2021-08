Qual è lo stipendio medio di un laureato in finanza? A prima vista, una laurea in finanza non sembra essere il biglietto per una carriera ben pagata. Il destinatario medio di una laurea in finanza ha bisogno di $ 73.000 all’anno. Se si considerano tutti i laureati, la mediana (metà reddito diminuisce e metà reddito aumenta) è leggermente inferiore: $ 61.000.

Tuttavia, se vai un po’ più a fondo, capirai quanto Professioni legate alla finanza Il pagamento è molto più alto della media. Di seguito sono riportate le prestazioni previste in alcune delle occupazioni più comuni in questo campo.

Punti chiave I laureati in finanza possono lavorare per una varietà di datori di lavoro, dalle banche e compagnie assicurative di Wall Street alle società di pianificazione finanziaria.

Alcune major finanziarie continuano a studiare per una licenza CPA, sebbene ciò possa richiedere il completamento di ulteriori corsi di contabilità a livello universitario o laureato.

Gli analisti finanziari sono uno dei professionisti più pagati in questo campo, molti dei quali hanno uno stipendio annuo di oltre $ 100.000 all’inizio della loro carriera in grandi aziende.

Pianificatore finanziario

Rispetto ad altri, alcune persone si sentono meno a loro agio quando prendono decisioni finanziarie (come l’acquisto di assicurazioni sulla vita e investimenti per la pensione).Questo è il motivo per cui c’è una domanda considerevole Pianificatore finanziario, Chi può aiutare queste persone a sviluppare strategie.

I pianificatori finanziari sono solitamente compagnie assicurative o Casa di brokeraggio, Di solito come rappresentante della raccolta di commissioni in base ai prodotti che vendono.uno Rappresentante consulente indipendente (IAR) D’altra parte, lavora per una società di consulenza a pagamento (cioè non commissionata) o crea la tua attività di pianificazione. In generale, oltre a fornire consulenza in materia di investimenti, IAR fornisce anche una gamma più ampia di servizi, come il budgeting e l’orientamento fiscale.

Consulente finanziario personale mediano Lo stipendio annuo è di $ 89.330, secondo Ufficio di statistica del lavoro degli Stati Uniti (BLS). Ancora più importante, l’occupazione in questo campo dovrebbe crescere del 4% tra il 2019 e il 2029, un dato più veloce della media rispetto ad altri campi.

Esperto di finanza aziendale

Le grandi aziende di solito attribuiscono all’intero dipartimento la responsabilità di aiutare l’azienda a raccogliere e gestire i fondi che alimentano le sue operazioni.Gli studenti di finanza possono scegliere molti percorsi diversi Finanziamento aziendale, La maggior parte dei quali tende a pagare molto sostanziosi.

Ad esempio, coloro che lavorano nel team finanziario aiutano le aziende a gestire la liquidità, sviluppare strategie di investimento a breve termine e analizzare Cambio estero (cambio estero) transazioni. Lo stipendio medio annuo per gli analisti finanziari entry-level è di $ 57.500. Tuttavia, lo stipendio medio di un tesoriere aziendale esperto è di $ 192,750.

Allo stesso tempo, lo stipendio medio degli analisti di budget (professionisti responsabili del controllo di come le organizzazioni spendono i soldi) è di $ 78.970.

Gestore patrimoniale

Le persone che ci lavorano Gestione patrimoniale Aiuto per il ruolo Gli individui con un patrimonio netto elevato gestiscono i loro beni, Concentrandosi sulla massimizzazione dei rendimenti e sulla riduzione dei rischi finanziari.

I dipendenti junior possono trovarsi a dover affrontare una serie di compiti, incluso l’aiuto nella ricerca di diverse opzioni di investimento e la preparazione di presentazioni.Tuttavia, più avanti nella loro carriera, possono assumere posizioni dirigenziali e assumersi maggiori responsabilità Strategia di investimento.

Secondo i dati del sito di lavoro Indeed, le persone che padroneggiano questa esperienza di solito vivono bene e lo stipendio base medio per i professionisti della gestione patrimoniale è di $ 75.418.

Analista finanziario

Sebbene dovere Analista finanziario Può variare a seconda del luogo di lavoro e il loro ruolo fondamentale è aiutare le grandi organizzazioni a prendere decisioni di investimento prudenti.Possono controllare le tendenze economiche, incontrare il team di gestione dell’azienda e studiare attentamente Bilancio d’esercizio Al fine di sviluppare un adeguato piano di investimenti. In genere, utilizzano queste informazioni per sviluppare modelli finanziari che aiutino a prevedere i potenziali risultati di diverse strategie.

Il lavoro degli analisti finanziari si divide in due categorie fondamentali: acquirente Gli analisti spesso lavorano per conto di compagnie assicurative, fondazioni e altri investitori istituzionali e forniscono consulenza ai gestori di fondi responsabili di questi clienti. Venditore D’altra parte, gli analisti sono impiegati dalle società di brokeraggio per consigliare i propri clienti sull’acquisto o la vendita di determinati titoli.

Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, lo stipendio medio annuo degli analisti nel 2020 è di $ 83.660.

Investitore finanziario

Principale investimento bancario Persone come JPMorgan Chase e Goldman Sachs che devono essere in grado di consigliare le aziende su come raccogliere capitali e come condurre affari Acquisizione o fusione Con altre attività.

Questa è una carriera frenetica che potrebbe richiedere molto tempo, specialmente nelle migliori aziende di Wall Street, ma per coloro che hanno successo, sicuramente ripagherà. Secondo i dati di Wall Street Oasis, i prezzi di partenza per gli analisti di livello più basso vanno da $ 70.000 a $ 150.000. Una volta diventato assistente, puoi guadagnare tra $ 150.000 e $ 350.000 all’anno (e quelli che diventano “vice presidenti” guadagnano di più).

L’investment banking è una delle professioni con maggiori ritorni economici, ma chi ha un lavoro di livello iniziale può lavorare più di 80 ore a settimana nelle grandi aziende.

Consulente di gestione

Il ruolo di un analista di gestione, a volte indicato come Consulente di gestionet-è un’altra professione ben pagata, puoi trovarla attraverso una laurea in finanza. Secondo i dati BLS, lo stipendio medio nel 2020 è di $ 87.660.

I consulenti di gestione aiutano le aziende a trovare modi per ridurre i costi e aumentare i costi redditoPer fare ciò, devono avere forti capacità di analisi finanziaria e comprendere il panorama competitivo in cui opera l’azienda. Ad esempio, possono aiutare le aziende a concentrare le proprie risorse sui mercati in cui l’azienda può ottenere una maggiore redditività.

Contabilità

Il modo più ovvio per diventare un contabile è ottenere una laurea in contabilità (hai indovinato). Tuttavia, una laurea in finanza ti consente di gettare una rete più ampia quando cerchi un lavoro.Con alcuni corsi aggiuntivi, puoi ancora partecipare esame CPA, Una certificazione salariale più elevata rispetto ai ruoli contabili non CPA.

Diversi stati richiedono agli studenti di completare 150 semestri di corsi per ottenere una licenza CPA. A rigor di termini, sostenere l’esame non richiede una laurea magistrale.Ma se ti stai specializzando in finanza, potresti aver bisogno di una laurea in contabilità o Specializzazione in Amministrazione Aziendale (MBA) si concentra sulla contabilità.

Secondo i dati di Payscale, lo stipendio medio annuo di CPA è di US $ 68.762, con un massimo di US $ 115,00 all’anno.

Ufficiale di prestito

Prima di concedere prestiti a società o individui, le banche devono avere una ragionevole aspettativa che il mutuatario ripaghi il prestito.Una delle principali responsabilità Ufficiale di prestito È per valutare questo rischio. Prima di fare raccomandazioni alla banca o alla società di mutui per cui lavorano, spesso parlano con i richiedenti di prestito e valutano la loro storia di prestiti.

Secondo i dati BLS, lo stipendio medio dei funzionari di prestito nel 2020 è di $ 63.960 all’anno. Il mercato del lavoro per questi professionisti sembra rimanere forte nei prossimi anni e il Bureau of Labor Statistics stima che il tasso di crescita dell’occupazione tra il 2019 e il 2029 sarà del 3%.

Linea di fondo

Sebbene lo stipendio complessivo di una laurea in finanza non possa superare quello di altre major dell’istruzione, ci sono molti lavori legati alla finanza che sono molto redditizi.Alcune delle professioni più pagate, come l’investment banking, comportano lunghi orari di lavoro, quindi interessa a chiunque Equilibrio tra lavoro e vita privata Potrebbe voler cercare altrove.