Quale azienda c’è dietro la popolare sigaretta elettronica JUUL?

Juul Labs Inc. è una società di 6 anni con sede a San Francisco, Altria Group Inc.Mo), il produttore di sigarette Marlboro, quando ha investito 12,8 miliardi di dollari per acquistare il 35% delle azioni, ha valutato il produttore di sigarette elettroniche a 38 miliardi di dollari. Tuttavia, secondo i dati, a partire dal 2020, la valutazione di Juul di Altria è scesa a 4,6 miliardi di dollari. Reuters.

Altria ha annunciato di aver svalutato le sue azioni a luglio a ottobre 2019 e poi di nuovo a gennaio 2020. Alla fine del 2019, il valore delle azioni ha raggiunto i 4,2 miliardi di dollari USA. Le entrate della società nel 2018 sono state di 1,3 miliardi di dollari USA e si prevede che le entrate del 2019 raggiungeranno i 3,4 miliardi di dollari USA. BloombergMa nei primi tre mesi del 2020 ha guadagnato solo 394 milioni di dollari e una perdita netta di 46 milioni di dollari. Sebbene la popolarità del prodotto sia notevolmente aumentata, sono aumentate anche le preoccupazioni per gli effetti sulla salute imprevisti.

Il fumo ha raggiunto Livello più basso Una volta registrato tra gli adulti americani, Ma il mercato delle sigarette elettroniche ha appena iniziato a prendere piede. Negli ultimi anni, le sigarette elettroniche sono diventate sinonimo dell’azienda, che promette di avere lo stesso contenuto di nicotina delle sigarette tradizionali, ma con meno danni.Secondo le statistiche, 3,6 milioni di giovani riferiscono di utilizzare le sigarette elettroniche nel 2020 Centro di controllo delle malattie-I regolatori del governo attribuiscono parte della colpa a Juul.

Nel 2018, la Federal Trade Commission ha iniziato a indagare se la startup utilizzasse influencer e altri metodi di marketing per attirare i minori. Inoltre, la Food and Drug Administration sta indagando se le sigarette elettroniche possono causare sequestri e i tre rapporti citati presumibilmente implicano l’uso di Juul. Secondo una comunicazione ottenuta da Bloomberg, Mitch Zeller, direttore del Tobacco Products Center della FDA, ha inviato un’e-mail all’ex commissario della FDA Scott Gottlieb e ha scritto: “Non ci sono prove di causalità, ma almeno è collegata a Juul”.

Cos’è Juul Labs Inc.?

Juul è stata scorporata dal produttore di evaporatori Pax Labs con sede a San Francisco nel 2017. Fondata da James Monsees e Adam Bowen nel 2007, la stessa Pax era precedentemente chiamata Ploom. Sia Monsees che Bowen si sono laureati alla Stanford University in design. Secondo i dati di Crunchbase, ha raccolto 13,9 miliardi di dollari in otto round di finanziamento da società come Fidelity Investment.Rivista aziendale rapporto Nei due anni precedenti al 2015, le vendite di Pax sono aumentate del 200% e sono stati venduti 500.000 evaporatori.

Il prodotto JUUL è stato lanciato nel 2015 e utilizza una miscela di nicotina proprietaria sviluppata dal team Juul. Bowen ha affermato che rispetto ad altri prodotti simili sul mercato, Juul ha “un impatto maggiore” perché contiene 10 volte il contenuto di nicotina di altre sigarette elettroniche. Ha detto che l’idea alla base di questa miscela è quella di eliminare la necessità per i fumatori di ri-fumare dopo un’esperienza insoddisfacente con la sigaretta elettronica.

Quando le vendite di Juul sono decollate, Pax Labs ha diviso la divisione e l’ha fusa in una società di prodotti indipendente. Tyler Goldman, all’epoca CEO di Pax, gestiva la nuova società, ma se ne andò nel 2017 per cercare nuove opportunità. Kevin Burns, l’ex capo del produttore di yogurt Chobani, diventa il nuovo CEO. Monsees è il chief product officer dell’azienda e Bowen è il chief technology officer dell’azienda. Sebbene i dispositivi di svapo siano progettati per i prodotti del tabacco piuttosto che per i farmaci, i dispositivi sviluppati da Pax sono ancora apprezzati dai consumatori di cannabis perché sono portatili e possono far evaporare efficacemente il THC dai fiori di cannabis.

In che modo il governo regola Juul?

Esperti sanitari e funzionari governativi hanno criticato Juul per aver commercializzato i suoi prodotti in uno spazio di social media frequentato da adolescenti. La campagna pubblicitaria di Juul è paragonata a quella utilizzata da Big Tobacco, che si rivolge ai giovani utenti nel tentativo di attirare clienti a vita. Secondo i rapporti, 39 governi statali hanno avviato indagini sul marketing di Juul. Associated Press.

Juul ha cercato di combattere queste accuse cancellando alcuni account Facebook e Instagram per limitare l’esposizione ai giovani utenti. Nel 2018, un sondaggio della CNN ha rilevato che Juul aveva pagato influencer dei social media per commentare il prodotto su Instagram e Youtube. Juul in seguito ha chiarito che il programma di influenza retribuita era “di breve durata” e coinvolgeva “meno di 10 influencer pagati” il cui reddito totale era inferiore a $ 10.000. Il piano influencer è ufficialmente sospeso il 31 ottobre 2018.

Nel 2018, Juul ha smesso di vendere i suoi baccelli aromatizzati in oltre 90.000 negozi al dettaglio per prevenire il consumo da parte degli adolescenti. Vende solo aromi come mango, cetriolo e crema sul suo sito Web e richiede agli utenti di fornire una prova dell’età. Questi sforzi sono arrivati ​​dopo che la FDA ha annunciato un’indagine sulle strategie di vendita e marketing dei principali produttori di sigarette elettroniche.

L’anno successivo, Juul ha annunciato che avrebbe fornito 100 milioni di dollari in ricompense e supporto finanziario ai rivenditori che hanno installato il nuovo sistema elettronico di verifica dell’età.

Il 2 gennaio 2020, la FDA ha annunciato il divieto di tutte le cartucce di sigarette elettroniche aromatizzate ad eccezione degli aromi di tabacco e mentolo. Il divieto si applica anche a tutti i prodotti di sigarette elettroniche destinati ai minori o ai prodotti di sigarette elettroniche i cui produttori non hanno adottato “misure sufficienti per impedire l’ingresso ai minori”. Tecnicamente parlando, nel 2016, tutte le sigarette elettroniche appartenevano alle normative sul tabacco della FDA, quindi tutti “i prodotti per sigarette elettroniche attualmente sul mercato sono considerati vendite illegali”. Tuttavia, la FDA ha scelto di posticipare l’attuazione di questo requisito per la maggior parte dei prodotti per sigarette elettroniche e di concentrarsi sui prodotti che potrebbero mettere a rischio i bambini.

L’epidemia di lesioni polmonari correlata alla sigaretta elettronica nell’agosto 2019 è stata il principale catalizzatore per la regolamentazione della sigaretta elettronica. Al 21 gennaio 2020, è stato confermato che 60 persone sono morte a causa dell’epidemia. Il motivo esatto non è chiaro. Tuttavia, l’epidemia è strettamente correlata ai vaporizzatori di THC, in particolare quelli provenienti da sigarette elettroniche “fonti informali”, e all’additivo chimico vitamina E acetato.