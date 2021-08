Quale mercato orso? Gli investitori investono una quantità record di denaro in società blockchain nel 2021 Autore: Cointelegraph

Tuttavia, dopo tutti questi alti e bassi, il 2021 continuerà a vedere sempre più capitali entrare in questo campo in rapido sviluppo.Ad esempio, il rapporto mostra che solo nella prima metà di quest’anno i fondi di venture capital (VC) hanno investito 17 miliardi di dollari USA Entra in varie start-up e aziende legate alle criptovalute.

Sebbene il mercato delle criptovalute si sia leggermente ripreso di recente, è innegabile che l’industria delle criptovalute abbia dovuto affrontare un’enorme volatilità negli ultimi mesi, come dimostra la capitalizzazione di mercato totale del settore. Immersione È passato da 2,5 trilioni di dollari a 1,18 trilioni di dollari in 45 giorni all’inizio di quest’anno.

