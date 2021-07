Quale percentuale del portafoglio diversificato dovrebbe essere rappresentata dai titoli a grande capitalizzazione?

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

% di Azioni a grande capitalizzazione Le azioni in un portafoglio diversificato dipendono dagli obiettivi di investimento dell’investitore, dalla tolleranza al rischio e dall’intervallo di tempo.

diversificazione

diversificazione I portafogli di investimento includono la diversificazione degli investimenti in diversi titoli o diverse classi di attività, come azioni e obbligazioni.

Aumentare la diversificazione detenendo investimenti correlati negativamente ad altre partecipazioni. Attraverso investimenti correlati negativamente, gli investitori possono ridurre la volatilità e il rischio complessivi, perché alcuni investimenti hanno un rendimento migliore quando altri investimenti subiscono una flessione.

Un tipico portafoglio di investimento diversificato è composto da circa il 60% di azioni e il 40% di obbligazioni. Un portafoglio più conservativo invertirà queste percentuali. Gli investitori possono anche prendere in considerazione la diversificazione includendo altre classi di attività, come futures, immobili o investimenti in valuta estera.

Anche l’età dell’investitore gioca un ruolo importante negli investimenti diversificati. Gli individui che si avvicinano alla pensione potrebbero preferire portafogli più conservatori e voler aumentare la loro allocazione obbligazionaria, mentre gli investitori molto più giovani possono sopportare maggiori rischi nei loro portafogli e quindi scegliere investimenti più rischiosi e più redditizi.

Diversificazione degli investimenti azionari

Oltre ai semplici portafogli azionari e obbligazionari, gli investitori possono migliorare ulteriormente la diversificazione detenendo un portafoglio di azioni grandi, medie, piccole o micro.

Azioni a grande capitalizzazione Stock è una società Valore di mercato È di 10 miliardi di dollari USA o più. Sono generalmente considerati investimenti più sicuri perché di solito rappresentano società grandi e mature e si prevede che continueranno a essere attività redditizie. Tuttavia, i titoli a grande capitalizzazione in genere offrono un potenziale di crescita meno elevato rispetto ai titoli a bassa e media capitalizzazione perché occupano già un’ampia porzione del mercato e quindi hanno minori opportunità di crescita.

Tuttavia, non è sempre così, perché alcune grandi aziende come Google o Amazon forniscono ancora una crescita elevata perché hanno un posto nel mercato in forte crescita. I titoli con capitalizzazioni di mercato inferiori hanno generalmente un potenziale di crescita più elevato e livelli di rischio più elevati. Hanno l’opportunità di guadagnare più quote di mercato, ma sono anche più suscettibili alle fluttuazioni del mercato.

Anche le società a grande capitalizzazione spesso forniscono dividendo Dividendi, che possono rendere più attraenti le azioni a grande capitalizzazione e quindi portare rendimenti complessivi più elevati agli investitori.

Come diversificare

La diversificazione può essere ottenuta in vari modi. Un modo è semplicemente scegliere i singoli titoli in base alla propria ricerca. Tuttavia, ci sono modi più completi e più semplici per farlo.Gli individui possono investire ETF o Fondo comune, Fornire un paniere di titoli diversificati.

Fondo indicizzato Sono anche un’altra buona scelta per la diversificazione, poiché sono progettati per riflettere un indice di mercato specifico, come l’indice S&P 500.

Il miglior portafoglio azionario che gli investitori scelgono in definitiva dipende dai loro obiettivi di investimento personali e dalla tolleranza al rischio. Gli investitori che perseguono rendimenti più elevati e sono disposti ad accettare rischi più elevati di solito investono una parte maggiore del loro portafoglio in titoli a piccola e media capitalizzazione, mentre gli investitori più conservatori detengono una percentuale maggiore di titoli a grande capitalizzazione.