Quale stock di bevande vale di più l’acquisto?Tramite notizie di borsa

Starbucks e Coca-Cola: quale stock di bevande vale di più l'acquisto?



Per soddisfare la crescente domanda estiva, le bevande salutari e rinfrescanti stanno promuovendo lo sviluppo dell’industria delle bevande analcoliche. Pertanto, riteniamo che i due colossi in questo campo, Coca-Cola (KO) e Starbucks (SBUX), dovrebbero beneficiare del vento favorevole del settore. Ma andiamo ora a scoprire quali titoli sono più adatti all’acquisto. Continua a leggere. The Coca-Cola Company (NYSE:) ad Atlanta, Georgia, è la più grande azienda di bevande al mondo, e Starbucks (NASDAQ:) a Seattle, Washington, è un’azienda in crescita in questo campo. KO possiede o concede in licenza e vende bevande concentrate, marchi di bibite gassate finite, acqua fortificata, succhi di frutta e sciroppi a rivenditori e grossisti di fontane in tutto il mondo. SBUX opera come una catena multinazionale di caffetterie, dove vende al dettaglio, tosta e fornisce il proprio marchio di caffè speciali. Produce e vende anche bevande al caffè in bottiglia e una gamma di gelati.

Nella forte campagna di vaccinazione, il flusso di passeggeri di ristoranti e attrazioni turistiche è in aumento e la domanda di bevande fresche e salutari è molto alta quest’estate. Questo, insieme all’aumento della spesa dei consumatori, ha incrementato le vendite delle società di bevande analcoliche. Anche gli sforzi di queste aziende per sviluppare forniture sanitarie per stare al passo con i mutevoli gusti dei consumatori hanno guidato la loro crescita. Si stima che entro il 2028 il mercato delle bevande analcoliche raggiungerà 1,73 trilioni di dollari USA con un tasso di crescita annuo composto dell’8,2%. Poiché le barriere all’ingresso nell’industria delle bevande sono molto alte, sia KO che SBUX dovrebbero beneficiare della rete del vento favorevole del settore basata sulla loro vasta distribuzione.

Sebbene KO sia aumentato del 5,4% nell’ultimo mese, SBUX è aumentato dell’11,5%. SBUX è un chiaro vincitore, guadagnando il 64,8% nelle sue prestazioni nell’ultimo anno, mentre KO è del 18,1%. Ma quali azioni sono scelte migliori ora? Scopriamolo.

