Quale stock di bevande vale di più l’acquisto?Tramite notizie di borsa

Durante il periodo di riapertura economica, il ritorno dei consumatori americani nei ristoranti e nelle attrazioni turistiche dovrebbe stimolare la domanda di bevande fresche e salutari quest’estate. E poiché i gusti dei consumatori si sono spostati sui prodotti per la salute e il benessere dopo la pandemia, l’azienda sta lavorando duramente per sviluppare nuovi prodotti. Si prevede che il mercato delle bevande analcoliche raggiungerà i 1,73 trilioni di dollari entro il 2028 con un tasso di crescita annuo composto dell’8,2%. Pertanto, riteniamo che sia PEP che OTLY trarranno vantaggio dai venti favorevoli del settore.

Mentre l’estate è in pieno svolgimento, la domanda di bevande rinfrescanti e salutari continua a crescere, il che dovrebbe aumentare le vendite delle società di bevande analcoliche. Sulla base della crescente domanda di bevande durante la ripresa delle attività all’aperto, Pepsi (NASDAQ:) e Otly (OTLY) potrebbero trarne vantaggio. Ma ora scopriamo quali azioni valgono di più l’acquisto. The Pepsi-Cola Company (PEP), con sede a Harrison, New York, è un noto operatore nel settore delle bevande analcoliche. Oatly Group AB (OTLY) è un nuovo attore del settore. PEP gestisce attività alimentari, bevande e snack in tutto il mondo. Vende i suoi prodotti attraverso una rete di distribuzione di negozi diretti, magazzini dei clienti, una rete di distributori e piattaforme e rivenditori di e-commerce. OTLY è un’azienda con sede in Svezia che fornisce una serie di prodotti lattiero-caseari a base di avena a clienti di tutto il mondo.

