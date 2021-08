Quale stock di carte di credito è una scelta migliore?Tramite notizie di borsa

Con dati solidi sulla spesa dei consumatori e un uso ridotto di contanti e assegni, l’uso e la spesa delle carte di credito continuano a crescere a un ritmo sostenuto. Queste aziende si sono comportate bene e potrebbero continuare a farlo in questo ciclo, soprattutto se i consumatori sono in buone condizioni. È ovvio che il tasso di insolvenza è ai minimi storici, i risparmi delle famiglie sono ai massimi storici e il mercato del lavoro è forte. Scommettere che i consumatori americani continuano a spendere di più è sempre stata una scommessa vincente. Visto (Borsa di New York :) e American Express (NYSE:) sono due delle principali società quotate nel settore delle carte di credito. Diamo un’occhiata a ciascuno di questi titoli per determinare quale sia il migliore. Con dati solidi sulla spesa dei consumatori e un uso ridotto di contanti e assegni, l’uso e la spesa delle carte di credito continuano a crescere a un ritmo sostenuto. Queste aziende si sono comportate bene e potrebbero continuare a farlo in questo ciclo, soprattutto se i consumatori sono in buone condizioni.

