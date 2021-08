Quale stock di chip vale di più l’acquisto?Tramite notizie di borsa

La crescente domanda di semiconduttori in molti settori, nonché gli investimenti effettuati da governi e imprese per risolvere la carenza di chip, rendono brillanti le prospettive dell’industria dei semiconduttori. Pertanto, riteniamo che le famose società di semiconduttori TSMC (TSM) e Micron (MU) siano in una buona posizione e possano trarne vantaggio. Ma quale di questi titoli è meglio acquistare ora? Diamo un’occhiata. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (TSM), con sede a Hsinchu, Taiwan, e Micron Technology Corporation (NASDAQ:), con sede a Boise, Idaho, sono due importanti attori nel settore globale dei semiconduttori. TSM produce e vende circuiti integrati e prodotti a semiconduttore. Fornisce servizi di produzione di wafer, ispezione, assemblaggio e collaudo di wafer, produzione di maschere e progettazione. Al contrario, MU produce e vende una gamma di tecnologie di memoria per unità a stato solido, moduli, pacchetti multi-chip e altre soluzioni di sistema.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.