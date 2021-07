Quale stock di dispositivi medici vale di più l’acquisto?Tramite notizie di borsa

Con la crescente attenzione al trattamento di malattie diverse dal COVID-19, la domanda di attrezzature mediche avanzate continua a crescere, il che è di buon auspicio per Integer Holdings (NYSE:) e Conformis (CFMS). Ma quale di questi due titoli è meglio comprare adesso? Leggi di più per saperne di più. Integer Holdings Corporation (ITGR) è un produttore internazionale di dispositivi medici in outsourcing. È diviso in due parti, medica e non medica. L’azienda fornisce prodotti per cardiologia interventistica, cardiologia strutturale, insufficienza cardiaca, chirurgia vascolare periferica e di altro tipo. Al contrario, Conformis, Inc. (CFMS) è un’azienda di tecnologia medica che sviluppa, produce e vende impianti di sostituzione articolare. L’azienda fornisce prodotti di sostituzione del ginocchio personalizzati, tra cui iTotal CR, un prodotto per la fissazione incrociata; iTotal PS, un prodotto di sostituzione del legamento crociato posteriore; e iDuo, un sistema di sostituzione del ginocchio a doppio scomparto personalizzato.

