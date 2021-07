Quale stock di semiconduttori vale di più l’acquisto?Tramite notizie di borsa

La continua domanda di attrezzature tecniche da parte di industrie, imprese e manodopera a distanza ha aiutato l’industria dei semiconduttori a registrare una crescita delle vendite del 4,1% trimestre su trimestre nel maggio 2021. Per risolvere la carenza di chip semiconduttori, il Senato degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge che stanzierà 5,2 miliardi di dollari per promuovere la produzione nazionale di semiconduttori. Inoltre, i governi e le aziende di molti altri paesi hanno adottato sempre più misure per risolvere il problema della carenza globale di chip, il che ha rafforzato l’ottimismo degli investitori sulle prospettive di crescita del settore. Nell’ultimo mese, il rendimento del 4% di SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) rispetto al rendimento del 3% di SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY) lo dimostra. Pertanto, riteniamo che sia MU che WDC possano trarre vantaggio dai loro vantaggi nel settore.

La crescente domanda di semiconduttori in molti settori, nonché gli investimenti effettuati da governi e aziende per risolvere la carenza globale di chip semiconduttori, dovrebbero favorire la crescita del settore.Ciò dovrebbe consentire alla nota azienda di semiconduttori Micron (MU) e Western Digital (WDC) Crescita a breve termine. Ma quale di questi titoli è meglio acquistare ora? Diamo un’occhiata. Micron Technology Corporation (NASDAQ:) e Western Digital Corporation (NASDAQ:) sono due colossi nel campo dei prodotti e delle soluzioni di storage globale. MU produce e vende una gamma di tecnologie di memoria per unità a stato solido, moduli, pacchetti multi-chip e altre soluzioni di sistema. WDC fornisce apparecchiature e soluzioni per data center, dispositivi client e soluzioni client.

