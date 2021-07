Quale strategia utilizza l’azienda per aumentare la quota di mercato?

Qual è la quota di mercato?

Aumento dell’azienda quota di mercato Rafforzare attraverso l’innovazione relazioni con i clienti, Sagge pratiche di reclutamento e acquisizione di concorrenti. La quota di mercato di un’azienda è la percentuale del mercato totale in cui controlla i suoi prodotti e servizi.

Comprendi la quota di mercato

La quota di mercato viene calcolata misurando la percentuale di vendita dell’azienda o la percentuale unitaria nell’intero mercato. Utilizzando il metodo della percentuale di vendita, se le vendite annuali di un’azienda sono di 1 milione di dollari USA e le vendite totali del settore per l’anno sono di 100 milioni di dollari USA, la quota di mercato dell’azienda è dell’1%. Con il metodo della percentuale unitaria, in un settore che vende 5 milioni di unità all’anno, un’azienda che vende 50.000 unità all’anno ha anche una quota di mercato dell’1%.

Una quota di mercato più elevata mette l’azienda in Vantaggio competitivoLe aziende con un’elevata quota di mercato di solito ottengono prezzi migliori dai fornitori, perché più grandi sono i loro ordini, maggiore è la loro Potere d’acquistoInoltre, l’aumento della quota di mercato e l’aumento della produzione sono complementari, quest’ultimo riduce il costo di produzione dell’azienda di una singola unità, perché Economie di scala.

Come possono le aziende aumentare la quota di mercato?

L’innovazione è un modo per le aziende di aumentare la quota di mercato. Quando un’azienda introduce una nuova tecnologia che un concorrente non ha ancora fornito al mercato, si spera che i consumatori che possiedono la tecnologia acquisteranno la tecnologia dall’azienda, anche se in precedenza hanno avuto rapporti commerciali con il concorrente. Molti di questi consumatori sono diventati clienti fedeli, il che ha aumentato la quota di mercato dell’azienda e ridotto la quota di mercato dell’azienda a cui sono passati.

Rafforzando le relazioni con i clienti, l’azienda può impedire ai clienti esistenti di saltare quando i concorrenti lanciano nuovi prodotti popolari, proteggendo così la loro quota di mercato esistente. Ancora meglio, le aziende possono utilizzare la stessa semplice strategia per espandere la quota di mercato, perché i clienti soddisfatti spesso raccontano ad amici e parenti le loro esperienze positive e poi diventano nuovi clienti. Guadagnare quote di mercato attraverso il passaparola aumenterà il fatturato dell’azienda senza il conseguente aumento delle spese di marketing.

Mantenere la quota di mercato

Le aziende con la quota di mercato più elevata nel loro settore di solito hanno dipendenti particolarmente qualificati e dedicati.Assumere i migliori dipendenti può ridurre i costi relativi a turnover E formazione affinché le aziende possano dedicare più risorse per concentrarsi sui propri on Competenza principaleFornire stipendi e benefit competitivi è un modo efficace per attirare i migliori dipendenti, tuttavia, i dipendenti del 21° secolo cercano anche benefici immateriali, come orari di lavoro flessibili e un ambiente di lavoro informale.

Infine, uno dei modi più affidabili per aumentare la quota di mercato è acquisire concorrenti. In questo modo, l’azienda ha realizzato due cose. Ha sfruttato la base di clienti esistente delle società di nuova acquisizione e ha ridotto di uno il numero di società in competizione per lo stesso pezzo di torta. Un dirigente esperto, che sia responsabile di una piccola impresa o di una grande azienda, presterà sempre attenzione a una buona acquisizione quando l’azienda è in una modalità di crescita.