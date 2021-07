Quale titolo di marijuana vale di più l’acquisto?Tramite notizie di borsa

Oggi analizzerò due di questi produttori di cannabis, Sundial (SNDL) e Green Thumb (GTBIF), per vedere qual è lo stock migliore in questo momento.

Sebbene la marijuana sia ancora illegale a livello federale negli Stati Uniti, diversi stati hanno legalizzato la marijuana ricreativa negli ultimi mesi e la maggior parte delle aree ha consentito l’uso di prodotti a base di marijuana medica. Rispetto al Canada, il mercato statunitense della cannabis dovrebbe essere molto più ampio. Inoltre, i produttori di cannabis statunitensi stanno beneficiando delle economie di scala e stanno lottando per raggiungere la redditività, mentre le aziende canadesi stanno lottando per far fronte a enormi perdite e all’aumento dei livelli di inventario.

Sebbene i titoli di cannabis statunitensi abbiano sopraffatto il mercato negli ultimi due anni, la performance dei titoli di cannabis a nord del confine è stata gravemente sottoperformata. Ciò significa che le azioni canadesi come Sundial (SNDL) hanno valutazioni di trading interessanti o che vale la pena acquistare azioni americane come Green Thumb (GTBIF (OTC:))? La performance dei titoli di cannabis canadesi negli ultimi due anni è rimasta indietro rispetto al mercato per sei mesi. Tuttavia, gli operatori multistatali con sede negli Stati Uniti hanno ottenuto notevoli guadagni.

