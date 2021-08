Quali sono alcuni esempi del processo di inventario tempestivo?

Questo puntualeO JIT, il processo di ordinazione dell’inventario esiste dagli anni ’70, ma altri nuovi esempi mostrano quanto aumenterà la sua efficienza operativa quando un’azienda adotterà la pratica di ordinare solo ciò di cui ha bisogno quando è necessario. Le aziende che utilizzano con successo metodi just-in-time possono ridurre al minimo l’inventario, massimizzare l’efficienza e aumentare la redditività.

Il sistema di inventario JIT è molto popolare tra le piccole imprese e le grandi aziende perché può essere utilizzato in modo più efficiente Capitale circolante e migliorare flusso monetarioIl sistema JIT è particolarmente utile per le piccole imprese che sono appena agli inizi. Può ridurre la quantità di capitale necessaria per avviare e gestire un’impresa. L’azienda occupa meno denaro nell’inventario inutilizzato e richiede meno spazio di archiviazione.Ovviamente, usa questo metodo di inventario solo se l’azienda ha un efficiente Gestione delle scorte Sistema e fornitore affidabile.

In questo articolo esamineremo diversi esempi di come le aziende (grandi e piccole) implementano Strategia di inventario JIT.

Punti chiave Un sistema di inventario just-in-time (JIT) è una strategia di gestione che consente a un’azienda di ricevere le merci il più vicino possibile alle effettive esigenze.

Uno dei principali vantaggi del sistema di inventario JIT è che riduce al minimo la necessità per le aziende di immagazzinare grandi quantità di inventario, aumentando così l’efficienza e risparmiando costi significativi.

Il sistema di inventario JIT è popolare tra le piccole e grandi aziende perché può migliorare il flusso di cassa e ridurre la quantità di capitale necessaria per gestire l’attività.

Rivenditori, ristoranti, editoria su richiesta, produzione tecnologica e produzione automobilistica sono alcuni esempi di settori che traggono vantaggio dall’inventario just-in-time.

Esempio di processo di inventario Just-in-time (JIT)

Rivenditore

molti Grande distribuzione Utilizza la strategia JIT per ridurre al minimo i costi di inventario e fornire ai clienti un gran numero di prodotti al momento giusto. Per esempio, Grande distribuzione Target Corporation (TGT) e Walmart Inc. (WMT) organizzano l’arrivo dei loro prodotti stagionali quando la domanda di prodotti specifici inizia a crescere. Mentre la stagione volge al termine, la domanda si indebolisce e gli scaffali vengono svuotati per fare spazio alla merce della prossima stagione.

Anche i rivenditori più piccoli possono utilizzare i metodi JIT per semplificare il processo di consegna. Ad esempio, un’azienda che vende mobili per ufficio ma non produce mobili per ufficio può ordinare i mobili dal produttore solo quando il cliente li acquista. Il produttore lo consegna direttamente al cliente.Il rivenditore ha risparmiato Costo di inventario.

Burger King

Gli affiliati di Burger King hanno sempre un ampio inventario di ingredienti per hamburger a portata di mano, ma gli hamburger vengono cucinati solo quando vengono ordinati. Ciò consente di risparmiare rifiuti e consente alle catene di vantarsi della freschezza del loro cibo.

Mela.

L’amministratore delegato di Apple (CEO) Tim Cook ha parlato di 16 anni di Gestione delle forniture Ha acquisito esperienza dalla revisione del processo di produzione di Apple presso IBM e Compaq Computers. Cook ricopre il ruolo di Chief Operating Officer (COO) di Apple dal 1998. Ha ritirato l’azienda dall’industria manifatturiera e ha chiuso i magazzini e le fabbriche Apple in tutto il mondo. Invece, ha scelto di stabilire rapporti immediati con appaltatori di produzione indipendenti, molti dei quali si trovano in Cina, dove i costi della manodopera e delle materie prime sono molto più economici.

dello chef catena di fornitura I miglioramenti hanno ridotto il tempo in cui l’inventario di Apple è nell’inventario dell’azienda Bilancio, Da pochi mesi a pochi giorni. Cook ritiene che questi cambiamenti siano fattori chiave per la crescita e la redditività di Apple.

Pubblicazione su richiesta

La pubblicazione su richiesta è un tipico esempio del metodo di inventario JIT, che è stato accolto con favore da editori indipendenti e società di autopubblicazione.Il manoscritto principale del libro è tenuto a portata di mano, ma il testo viene stampato e assemblato solo quando necessario Al dettaglio Fare. Ciò riduce i resi in libreria e lo spreco di scorte invendute.

Dove è iniziato il sistema di inventario JIT

E, naturalmente, il sistema di inventario JIT può essere trovato nella produzione automobilistica, che è stato originariamente creato da Toyota Motor Corporation (valore TM). I dirigenti hanno ragionato che se l’azienda non lo mantiene più, può adattarsi ai cambiamenti delle tendenze o alla necessità di cambiamenti di modello in modo più rapido ed efficace. scorta In negozio del necessario immediatamente.

Inoltre, i dirigenti Toyota si sono resi conto che è più conveniente rifornire le parti oi prodotti finiti solo quando sono immediatamente necessari per la produzione quotidiana o per gli ordini al dettaglio in sospeso. Ciò significa che i produttori non hanno bisogno di un magazzino pieno di parabrezza e freni. Può consegnare queste parti ore prima che siano programmate per essere utilizzate sulla catena di montaggio. Può consegnare le parti alla stazione di assemblaggio corretta immediatamente prima dell’installazione pianificata.

Kanban, che significa “segno” in giapponese, è un sistema di controllo istantaneo dell’inventario sviluppato da Toyota che consente ai dipendenti di segnalare rapidamente quando hanno bisogno di ordinare nuove parti.

articoli di attenzione speciale

Sebbene i vantaggi del JIT siano ben documentati, la pandemia di COVID-19 ha rivelato i punti deboli di questo approccio. Poiché il commercio è interrotto da blocchi e divieti di viaggio, l’azienda trova molto difficile gestire la propria catena di approvvigionamento.

L’azienda è stata costretta a riconsiderare la propria strategia JIT perché si è rivelata incapace di adattarsi alla situazione in cui il fornitore stesso era sotto pressione a causa dell’aumento della domanda o delle difficoltà di trasporto.

Sebbene la pandemia abbia effettivamente causato molti problemi alla catena di approvvigionamento, l’industria può proteggersi da futuri disastri impegnandosi ad adottare metodi JIT più adattivi e innovativi.