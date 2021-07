Quali sono alcuni esempi di aziende con elevate spese in conto capitale (CapEx)?

Spese in conto capitale, o Spese in conto capitale, È l’importo che l’azienda investe in se stessa per garantire la redditività futura. Ad esempio, giganti delle telecomunicazioni come Verizon e AT&T stanno investendo pesantemente nell’infrastruttura di rete wireless per supportare il lancio del 5G. Il rapporto di spesa in conto capitale è una misura utilizzata dagli investitori per valutare le prospettive future di un’azienda.

Questo rapporto mostra quanto sia comoda un’azienda per finanziare le sue spese in conto capitale dopo aver pagato per le sue attività operative ed emesso dividendi per azionista.

Punti chiave: Le spese in conto capitale o spese in conto capitale sono l’importo che l’azienda spende per garantire la redditività futura.

Il rapporto di spesa in conto capitale è una misura utilizzata dagli investitori per valutare le prospettive future di un’azienda.

Questo rapporto mostra quanto un’azienda possa finanziare le proprie spese in conto capitale dopo aver pagato le proprie attività operative e distribuito dividendi agli azionisti.

Dopo aver pagato le spese operative e distribuito dividendi agli azionisti, le aziende con elevate spese in conto capitale spenderanno molti soldi per l’innovazione e le infrastrutture.

Comprendere le spese in conto capitale (CapEx) e il rapporto CAPEX

Le spese in conto capitale possono essere utilizzate per incoraggiare la crescita o aumentare la produttività. Le aziende che utilizzano le spese in conto capitale per la produzione hanno costi di manutenzione annuali più elevati, ma possono avere valutazioni inferiori rispetto alle società che non hanno costi di manutenzione annuali così elevati.

Tuttavia, tali aziende possono utilizzare le proprie spese in conto capitale per aumentare le entrate e la produttività.I seguenti metodi possono essere utilizzati per calcolare le spese in conto capitale Prova di reddito; Questa spesa ha ridotto il profitto durante il periodo di riferimento e ha influito negativamente sulla valutazione della società.

Calcola il rapporto spese in conto capitale (CapEx)

La formula per calcolare il coefficiente di spesa in conto capitale è la seguente:

Rapporto spese in conto capitale = flusso di cassa operativo / spese in conto capitale

Se l’azienda paga giusto I titolari sotto forma di dividendi, questi pagamenti sono una priorità.Pertanto, l’importo Flusso di cassa operativo Viene adeguato in base all’importo dei dividendi e quindi confrontato con l’importo delle spese in conto capitale.

Rapporto spese in conto capitale = (flusso di cassa operativo-dividendi) / spese in conto capitale

Spiegare il rapporto spese in conto capitale (CapEx)

Se il valore di questo indicatore supera 1, indica che l’azienda dispone di fondi sufficienti per finanziare il proprio sviluppo. Se il valore è inferiore a 1, l’azienda deve ottenere fondi aggiuntivi da fonti di finanziamento esterne per attuare piani di investimento aggressivi in ​​futuro.

Aziende con elevate spese in conto capitale

Le cinque società con maggiori spese in conto capitale sono Alphabet, AT&T, Amazon, Verizon Communications e Microsoft.

lettera

Nel 2018, Alphabet ha riferito che le spese in conto capitale di Google, inclusi i costi dei data center e di altre strutture, sono più che raddoppiate nel 2018, l’espansione più rapida in almeno quattro anni. Le spese in conto capitale hanno appena superato i 25 miliardi di dollari USA. Secondo il China Securities Market, il tasso medio di spesa in conto capitale della società è del 49,5%.

Secondo il CFO Ruth Porat, la crescita della spesa in conto capitale di Alphabet è rallentata nel 2019 e la pandemia di COVID-19 ha ulteriormente limitato l’investimento dell’azienda, riducendolo a 22,5 miliardi di dollari nel 2020. Tuttavia, secondo SDxCentral, il CEO di Google e Alphabet Sundar Pichai (Sundar Pichai) ha affermato che durante la ripresa da COVID, l’azienda investirà miliardi di dollari negli uffici e nei data center statunitensi.

Compagnia telefonica e telegrafica americana

ZDNet.com ha riferito che l’investimento di capitale totale di AT&T nel 2020 è di circa 20 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali sarà utilizzata per implementare reti 5G entro il 2019. La società ha riferito che dal 50% al 70% dell’allocazione del capitale del flusso di cassa libero dopo i dividendi è stato utilizzato per restituire il 70% delle azioni emesse nell’operazione Time Warner.

Amazon

La spesa in conto capitale di Amazon per i 12 mesi del 2019 è stata di circa 32 miliardi di dollari. Ma entro il 2020, la spesa in conto capitale di Amazon ha raggiunto più di 54 miliardi di dollari USA Sotto il blocco e le restrizioni della pandemia di COVID19, le persone sono intrappolate a casa e fanno acquisti online. Secondo i media informazione“La spesa di Amazon per le spese in conto capitale è cresciuta così velocemente quest’anno che ora supera tutte le altre grandi aziende tecnologiche, inclusa l’ex leader delle spese in conto capitale Alphabet”.

Comunicazioni Verizon

Nell’ottobre 2020, Verizon ha dichiarato che, a causa del suo impegno nella costruzione di una rete 4G LTE, nel lancio e nell’espansione della sua rete 5G e nell’aggiornamento dell’architettura di rete esistente, le sue spese in conto capitale o in conto capitale nel 2020 dovrebbero essere comprese tra 17,5 miliardi e 18,5 miliardi dollari USA. Nel 2019, Verizon Verizon ha speso 17,9 miliardi di dollari in spese in conto capitale nel 2019.

Microsoft

Dall’anno fiscale 2016 all’anno fiscale 2020, le spese in conto capitale di Microsoft sono aumentate costantemente da 8,9 miliardi di dollari a 20,6 miliardi di dollari. Poiché Microsoft compete con altri principali fornitori di cloud Amazon e Google, la maggior parte della sua spesa viene spesa per l’espansione del data center. Secondo Cisco, entro il 2021, si prevede che il 94% dei carichi di lavoro verrà elaborato nei data center cloud, il che spiega perché queste tre società stanno investendo miliardi di dollari in spese in conto capitale nel campo del cloud.

articoli di attenzione speciale

Per molte aziende, in particolare i leader tecnologici, è necessaria una grande quantità di investimenti di capitale per stare al passo con i progressi del settore e garantire la loro sostenibilità e il dominio del mercato. Queste società devono disporre di capitali per l’innovazione e le infrastrutture, ed essere in grado di pagare le spese operative e distribuire dividendi agli azionisti.