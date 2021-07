Quali sono alcuni esempi di fondi del mercato monetario?

I fondi del mercato monetario sono Fondo comune Progettato per fare investimenti a basso rischio, liquidi e a breve termine. Di solito sono forniti da società che investono in altri strumenti del mercato monetario e sono quasi sempre costituiti da documenti di alto livello. investitore Puoi scegliere tra fondi in valuta municipale, fondi del debito statale, fondi del Tesoro o fondi che si concentrano su valute commerciali private Esposizione al mercato.

Punti chiave I fondi del mercato monetario sono fondi comuni di investimento progettati per effettuare investimenti a basso rischio, liquidi ea breve termine.

Se il mercato è costituito da attività a breve termine altamente liquide, può essere descritto come un mercato valutario.

I fondi del mercato monetario di solito investono in titoli di stato, certificati di deposito, carta commerciale aziendale e altri titoli ad alta liquidità ea basso rischio.

Cosa rende il mercato valutario?

Se il mercato è costituito da attività a breve termine altamente liquide, può essere descritto come un mercato valutario. La durata dello strumento non deve superare un anno e può essere anche di un giorno.Questo include beni come Certificato di deposito (CD), prestiti interbancari, fondi del mercato monetario, buoni del tesoro a breve termine (titoli del Tesoro), pronti contro termine, commercial paper e prestiti di titoli a breve termine.

La Federal Reserve segue il mercato valutario attraverso la sua indagine sui flussi di fondi. Lo standard del mercato monetario è di rappresentare quasi un terzo di tutto il credito negli Stati Uniti.

Fondo del mercato monetario

I fondi del mercato monetario sono stati sviluppati negli anni ’70 per offrire l’opportunità di acquistare un “insieme di” titoli che generalmente forniscono rendimenti più elevati rispetto ai conti bancari fruttiferi, assumendosi rischi molto inferiori rispetto ai tipici investimenti azionari. Il prodotto è diventato rapidamente popolare; attualmente, circa $ 5 trilioni di attività sono investiti in questi fondi del mercato monetario.

I fondi del mercato monetario di solito investono in titoli di stato, certificati di deposito, carta commerciale aziendale e altri titoli ad alta liquidità ea basso rischio.Il fondo cerca di mantenere la loro valore del patrimonio netto (NAV) è fissato a $ 1 per azione, quindi di solito solo i loro rendimenti oscillano. Le perdite degli investitori in questi strumenti sono molto rare, ma non impossibili. Se la performance degli investimenti del mercato monetario è anormalmente negativa, il suo valore patrimoniale netto per azione potrebbe scendere al di sotto di $ 1.

Il mercato valutario è costituito da attività a breve termine altamente liquide.

A differenza dei conti di deposito del mercato monetario bancario, i fondi del mercato monetario non sono soggetti all’assicurazione federale, ma la US Securities and Exchange Commission li supervisiona ai sensi dell’Investment Company Act del 1940. Queste normative vietano ai fondi del mercato monetario di acquisire qualsiasi investimento non a breve termine, il che significa che i fondi del mercato monetario possono recuperare tutto il loro capitale e gli interessi entro 397 giorni. Gli investimenti sul mercato monetario devono anche avere un rischio di credito minimo e il rating deve essere molto alto o paragonabile alla qualità dei titoli con rating elevato.

Esistono diversi tipi di base di fondi del mercato monetario, ognuno dei quali include diversi tipi di investimenti.

Fondo del Tesoro USA

Come suggerisce il nome, il Fondo del Tesoro degli Stati Uniti investe in Fondo di TesoreriaI loro rendimenti sono inferiori rispetto ad altri tipi di fondi del mercato monetario, ma hanno anche il rischio più basso.

Inoltre, sono esentasse. I fondi obbligazionari del Tesoro sono molto adatti per gli investitori con una bassa tolleranza al rischio e sperano di ottenere dall’uno al due percento in più di rendimenti rispetto ai conti bancari fruttiferi.

Fondi governativi e istituzionali degli Stati Uniti

I fondi del governo e delle agenzie degli Stati Uniti investono in obbligazioni e cambiali di agenzie del governo federale garantite dal Dipartimento del Tesoro e dal Congresso degli Stati Uniti. Alcuni investono anche in mercati esteri, mercati emergenti e titoli legati ai mutui. Questi fondi hanno rischi leggermente più elevati rispetto ai fondi dei titoli del Tesoro statunitensi, ma hanno rendimenti leggermente più elevati. Come i fondi del Tesoro degli Stati Uniti, sono esentasse.

Fondi imponibili diversificati

I fondi che non prestano attenzione alle bollette del governo tendono ad avere più alti Rapporto di spesa, Ma come tutti sappiamo, restituiranno più interessi attivi. Un fondo imponibile diversificato investe in commercial paper di società statunitensi e società estere, come i contratti di riacquisto. Alcuni investono anche attività in depositi emessi da banche estere. I fondi imponibili diversificati sono più rischiosi di molti altri fondi del mercato monetario, ma hanno anche rendimenti più elevati. Come suggerisce il nome, il loro reddito è tassabile.

Fondo esentasse

I fondi esenti da imposte investono in titoli esenti da imposte a breve termine di governi locali e statali. Naturalmente, questi fondi sono esenti dall’imposta federale. Possono essere molto complicati. Alcuni di loro non investono al di fuori di uno stato. Sono anche i tipi più rischiosi di fondi comuni di investimento.

I fondi esenti da tasse sono più adatti per gli investitori con aliquote fiscali elevate o che vivono in stati ad alta tassazione.Ad esempio, T. Rowe Price fornisce un Fondo monetario esente da tasse di New York (NYTXX) che cerca di creare un portafoglio di attività liquide a breve termine che non sia esente da fondi federali, dello Stato di New York e della città di New York Tassa sul redditoÈ solo uno dei tanti fondi di incentivi fiscali di New York. California, Maryland e altri stati ad alta tassazione hanno fondi simili.

Linea di fondo

Sebbene i fondi del mercato monetario siano sicuri, i loro rendimenti a lungo termine sono inferiori alle obbligazioni e molto inferiori alle azioni. Pertanto, i fondi del mercato monetario vengono solitamente utilizzati da investitori e istituzioni quando sono in attesa di opportunità di investimento o vengono utilizzati come luogo per conservare denaro da investitori più anziani che apprezzano la sicurezza e la crescita eccessiva. Possono anche essere utilizzati come sostituto dei tradizionali conti di risparmio degli investitori in un ambiente a basso tasso di interesse, oppure possono essere inclusi nell’asset allocation per fornire equilibrio nei portafogli di investimento.