Quali sono i diversi tipi di aiuti esteri?

Nel 2020, gli Stati Uniti forniscono aiuti esteri Ne esistono di tanti tipi, che coprono più di cento paesi nel mondo.

Per i contribuenti americani, il costo degli aiuti esteri nel 2020 sarà di 43,5 miliardi di dollari USA e nel 2019 sarà di 43 miliardi di dollari USA. L’aiuto estero non è l’unico aiuto estero, ma potrebbe essere il più controverso. Alcuni tipi diversi di aiuti esteri includono aiuti bilaterali, aiuti militari, aiuti multilaterali e aiuti umanitari.

Punti chiave I governi dei paesi sviluppati spesso investono e assistono i paesi sottosviluppati, raggiungendo miliardi di dollari ogni anno.

Questo aiuto è progettato per promuovere la stabilità economica e politica globale, incoraggiare la crescita e lo sviluppo e proteggere gli alleati in tutto il mondo.

Questa assistenza di solito assume la forma di investimenti diretti esteri (IDE), assistenza umanitaria e incentivi al commercio estero.

Tipi di assistenza allo sviluppo estero

L’assistenza internazionale è suddivisa in tre forme principali e in vari sottotipi.Il primo tipo principale è privato Investimenti diretti esteri (IDE) Da una multinazionale o da una multinazionale. Di solito si tratta di partecipazioni in attività estere detenute da non residenti nel paese ricevente. Ad esempio, una società statunitense può impegnarsi in investimenti diretti esteri acquistando una partecipazione di controllo in una società nigeriana. Gli IDE globali hanno raggiunto un picco di circa 3 trilioni di dollari nel 2007 e da allora sono diminuiti a causa di una serie di ragioni geopolitiche e macroeconomiche. Gli IDE globali sono rimbalzati a un picco di 2,75 trilioni di dollari nel 2016, sono scesi a 1 trilione di dollari nel 2018 e sono aumentati di 1,7 trilioni di dollari entro la fine del 2019.

Il secondo tipo principale è ciò a cui le persone di solito pensano quando sentono il termine “aiuto estero”. Si tratta di strumenti di sviluppo ufficiali progettati e finanziati da agenzie governative o organizzazioni internazionali senza scopo di lucro per risolvere i problemi legati alla povertà. Gli sforzi umanitari guidati dal governo sono quasi interamente compiuti da paesi ricchi, che sono anche membri delle Nazioni Unite. Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Ogni anno, i paesi dell’OCSE spendono tra 100 e 150 miliardi di dollari in aiuti esteri che, in risposta alla crisi del COVID-19 nei paesi in via di sviluppo, raggiungeranno il record di 161,2 miliardi di dollari entro il 2020.

Il terzo tipo principale, il commercio estero, è di dimensioni molto maggiori e ha uno scopo molto più limitato. A tutti gli effetti, il grado di apertura al commercio estero è l’unico indicatore anticipatore dello sviluppo e del progresso dei paesi poveri, forse perché le politiche di libero scambio spesso vanno di pari passo con la libertà economica e la stabilità politica.Una buona ripartizione di questa relazione può essere trovata in Indice di libertà economica Fornito dalla Fondazione Patrimonio.

Spese e aiuti ricevuti

Una delle questioni più critiche nel dialogo sugli aiuti esteri è la spesa. La maggior parte delle spese viene misurata in base ai fondi forniti, ad esempio quanti dollari vengono donati o quanti prestiti a tasso agevolato vengono forniti. Molte burocrazie per gli aiuti esteri definiscono il successo in termini di spese nominali in valuta. I critici ribattono che il finanziamento in dollari non sempre si trasforma in un aiuto efficace, quindi non è sufficiente misurarlo solo con il denaro.

La spesa per gli aiuti esteri deve affrontare molti ostacoli, tra cui la corruzione locale e altre agende interne. Un rapporto del 2015 dello Stockholm International Peace Research Institute ha rilevato che miliardi di dollari in aiuti all’Afghanistan sono stati sprecati o rubati da “regnanti ladri” che hanno usato il denaro per sopprimere gli imprenditori e persino acquistare ville costose.

Assistenza bilaterale

Assistenza bilaterale È il principale tipo di aiuto statale. L’aiuto bilaterale si riferisce al trasferimento diretto di fondi o altri beni dal governo di un paese al paese beneficiario. In superficie, il programma di aiuti bilaterali degli Stati Uniti mira a diffondere la crescita economica, lo sviluppo e la democrazia. In effetti, a molte persone viene strategicamente offerto di chiudere le aziende come strumenti diplomatici o bei contratti.

Le spese per aiuti bilaterali più problematiche sono i semplici trasferimenti diretti di denaro. Economisti ed economisti di origine zambiana hanno scritto che questo tipo di aiuti esteri all’Africa è “un totale disastro economico, politico e umanitario”. Banca Mondiale Consigliere Dambisa Moyo nel suo libro Dead Aid: perché gli aiuti non funzionano e come possono esserci modi migliori per aiutare l’Africa. I governi stranieri spesso corrompono e utilizzano fondi di aiuti esteri per rafforzare il loro controllo militare o sviluppare programmi di educazione alla propaganda.

Assistenza militare

L’aiuto militare può essere considerato una sorta di aiuto bilaterale, ma c’è una differenza. Di solito è necessario che un paese acquisti direttamente armi o firmi un contratto di difesa con gli Stati Uniti. In alcuni casi, il governo federale acquista armi e usa i militari per trasportarle nel paese ricevente. Il paese che riceve più assistenza militare dagli Stati Uniti è Israele. Nell’anno fiscale 2020, il governo degli Stati Uniti ha fornito $ 3,3 miliardi di finanziamenti per l’esercito israeliano.

Assistenza multilaterale

L’aiuto multilaterale è simile all’aiuto bilaterale, tranne per il fatto che è fornito da più governi anziché da un governo. Un’unica organizzazione internazionale, come la Banca mondiale, di solito raccoglie fondi da diversi paesi donatori ed esegue la consegna degli aiuti.L’aiuto multilaterale ne è solo una piccola parte Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale Piano di aiuti esteri. Il governo potrebbe rifuggire dagli aiuti multilaterali, perché prendere decisioni strategiche è più difficile quando sono coinvolti molti altri donatori.

Aiuto umanitario

L’assistenza umanitaria può essere vista come una versione mirata ea breve termine dell’assistenza bilaterale. Ad esempio, dopo che un terremoto di magnitudo 9,0 ha innescato uno tsunami nell’Oceano Indiano, che ha ucciso più di 200.000 persone, gli aiuti umanitari dei paesi ricchi hanno inondato le zone costiere dell’Asia meridionale. Poiché tende ad essere più evidente rispetto ad altri tipi di aiuti, il lavoro umanitario riceve più finanziamenti privati ​​rispetto alla maggior parte degli altri tipi di aiuti.