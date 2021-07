Quali sono i fattori che incidono sul valore delle auto usate?

Quanto vale la tua auto usata?

Secondo i dati del sito di recensioni di auto online Edmunds.com, ogni anno vengono vendute circa 40 milioni di auto usate. Le aziende che tengono traccia di queste vendite forniscono preziose informazioni dettagliate su ciò che viene venduto e quanto viene venduto. Questi sono i dati che chiunque voglia acquistare o vendere un’auto usata deve conoscere per assicurarsi di ottenere una transazione buona, o almeno equa.

Punti chiave: Esistono più fonti per aiutarti a comprendere il valore delle auto usate; tre fonti popolari sono Kelley Blue Book (kbb.com), National Automobile Dealers Association e Edmunds.

Diversi fattori influenzano il valore del tuo veicolo, come il chilometraggio, le condizioni del veicolo, la tua posizione e il colore dell’auto.

Le auto personalizzate hanno spesso un impatto negativo sul loro valore, perché le tendenze cambiano continuamente e ognuno ha simpatie e antipatie diverse.

Scopri come valutare la tua auto usata

Kelly Blue Book (kbb.com) è la risorsa per la determinazione dei prezzi più matura. Tiene traccia di migliaia di auto nuove e usate acquistate ogni settimana monitorando le vendite dei consumatori, le aste all’ingrosso dei concessionari che acquistano e vendono veicoli, le vendite dei concessionari indipendenti e in franchising e altre transazioni.Questo Associazione Nazionale dei Concessionari Automobilistici È un’altra risorsa importante per informazioni su prezzi e acquisti, EdmondsIl prezzo tra le tre fonti è leggermente diverso perché estraggono dati diversi e utilizzano algoritmi diversi per determinare il valore.

Chilometraggio e condizioni

In breve, i principali fattori che influenzano il prezzo delle auto usate sono il chilometraggio e le condizioni dell’auto. Anche le opzioni, la posizione e il colore hanno un effetto.

“Con l’aumento del chilometraggio, aumenta anche l’usura”, ha affermato l’analista senior di Kelly, Alec Gutierrez. “Non c’è dubbio che i potenziali acquirenti sono meno disposti a pagare un premio per un’auto da 200.000 miglia rispetto a un’auto da 30.000 miglia”.

Le condizioni dell’auto sono più soggettive del chilometraggio: qualcuno che vende un’auto affidabile e senza incidenti con graffi sulla vernice e ruggine sulla superficie può descriverla come eccellente, mentre la maggior parte degli acquirenti potrebbe definirla nella media, ma nel valutare il valore Da un lato, è importante quanto il chilometraggio. “Sebbene la situazione sia strettamente correlata al chilometraggio, i due non sono direttamente correlati”, ha detto Gutierrez. “Anche i veicoli a basso chilometraggio possono sopportare più della loro giusta quota di usura, che può avere un impatto negativo sul valore. I veicoli con sedili in pelle strappati, elettronica non funzionante, graffi o ammaccature o altri problemi simili non saranno interessati . Molto ricercato, quindi avrà un impatto negativo sul suo valore.”

Anche la posizione del veicolo può svolgere un ruolo, a seconda del veicolo coinvolto. Le auto familiari di fascia media sono popolari ovunque, ma i veicoli più specializzati hanno prestazioni migliori in determinate aree. Gutierrez ha sottolineato che nelle zone costiere e nei climi più caldi, le decappottabili e le auto sportive sono più costose e i camion e i SUV a quattro ruote motrici si comportano meglio nel nord-est, nel Midwest e in altre aree con più neve.

Opzioni e componenti aggiuntivi

Gutierrez ha dichiarato: “Le opzioni possono essere davvero colpite o perse, ma alcune di esse sono spesso migliori di altre sono i motori diesel, la trazione integrale e i tettucci panoramici”. anche i sistemi ei sedili in pelle aggiungeranno valore.

Ci sono anche alcune caratteristiche che influiranno sul prezzo del veicolo solo quando sono assenti, come l’aria condizionata, gli alzacristalli elettrici e le serrature delle porte. Queste sono state scelte degne di nota negli ultimi decenni, ma ora sono ovunque.

Anche le trasmissioni automatiche (o quelle con funzioni simili, come la doppia frizione o le trasmissioni a variazione continua) rientrano in questa categoria, ma c’è un avvertimento. Le auto sportive di seconda mano che utilizzano trasmissioni manuali, come la 370Z di Nissan, sono spesso più preziose perché gli acquirenti di tali auto sono disposti a rinunciare alla comodità di aumentare la partecipazione dei conducenti.

Le auto personalizzate danneggiano il valore

Le opzioni post-vendita, come ruote sovradimensionate, altoparlanti stereo o spoiler posteriori, raramente aggiungono valore e possono effettivamente ridurne il valore. Mentre il mercato dei ricambi cambia, “gli acquirenti non sanno come stanno”, ha detto Reid. Inoltre, la superba versione dell’auto del proprietario originale potrebbe essere diversa dalla versione tradizionale (cioè, se vuoi vendere rapidamente, perdi il rivestimento del sedile con motivo zebrato, la finta presa del cofano e la tinta antracite del finestrino).

L’ultima considerazione: aspetto colore. Non ha molto impatto sui prezzi, ma i colori più comuni – blu, grigio metallizzato e argento – si vendono più velocemente dei colori più avventurosi come il marrone, l’arancione o il viola.

Considerazioni speciali nella valutazione delle auto usate

Ci sono molti fattori che influenzano il valore delle auto usate, ma il chilometraggio e le condizioni del veicolo sono i più importanti. Successivamente, le opzioni, la posizione e i colori sono i fattori che influenzano. Tuttavia, queste regole non sono assolute. Le condizioni che si applicano alle auto sportive con cambio manuale potrebbero non applicarsi ai conducenti di autocarri familiari. La Corvette con il contenitore della granita è triste, almeno per gli appassionati di auto. Ma i minivan con i manuali (questi una volta esistevano) sono ugualmente privi di significato.