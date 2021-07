Quali sono i limiti dell’indice dei prezzi al consumo (CPI)?

Share it

Un paese Indice dei prezzi al consumo, o CPI, è considerato uno degli indicatori più basilari e importanti Indicatori economici Misurare l’inflazione, non solo negli Stati Uniti, ma anche in quasi tutti gli altri paesi sviluppati.alcuniIl rilascio di dati CPI mensili quasi senza eccezioni Mercato finanziarioE numeri inaspettatamente alti o bassi spesso causano danni agli investimenti.Tuttavia, nonostante l’IPC venga monitorato in modo così spietato, l’indice serve come misura dell’inflazione o costo della vita, E ha molte debolezze intrinseche.

Sebbene l’IPC sia ampiamente utilizzato come indicatore fondamentale dell’inflazione, la sua accuratezza in questo settore è stata sempre più criticata. Ad esempio, durante i periodi in cui i costi energetici sono aumentati di oltre il 50% e i prezzi di alcuni dei generi alimentari più comunemente acquistati sono aumentati di quasi il 30%, l’IPC continua a mostrare un’inflazione molto moderata.Al contrario, altre misure Potere d’acquisto Dei consumatori mostrano drammatico Aumento del costo della vitaQui, diamo un’occhiata ad alcuni dei limiti dell’utilizzo di CPI e perché questa controversia esiste ancora.

Punti chiave L’indice dei prezzi al consumo (CPI) è l’indicatore più utilizzato per misurare il tasso di inflazione di un paese, ma è stato criticato per essere insoddisfacente.

L’IPC misura l’uso di un metodo del paniere di beni, che presenta diverse carenze, tra cui quali materie prime sono incluse nel paniere e l’effetto della sostituzione.

Il CPI considera anche solo i consumatori urbani, non basati sui dati demografici dei consumatori, che possono anche portare a distorsioni causate da queste generalizzazioni.

CPI “cestino”

L’IPC è un indice ponderato degli acquisti di beni da parte dei consumatori.alcuniSebbene possa costituire una misura relativamente buona fluttuazione del prezzo Tra i prodotti specifici che acquistacestino,” Uno dei limiti del CPI è beni di consumo Ritiene di non fornire un campionamento rappresentativo di tutta la produzione o consumo economicoPertanto, come economia di base barometro, CPI ha difetti intrinseci.

Attualmente, un paniere di materie prime comprende alimenti e bevande di base come cereali, latte e caffè. Include anche le spese per l’alloggio, l’arredamento della camera da letto, l’abbigliamento, le spese di trasporto, le spese mediche, le spese di intrattenimento, i giocattoli e l’ingresso ai musei. I costi di istruzione e comunicazione sono inclusi nel contenuto del cestino e il governo ha anche notato altri oggetti apparentemente casuali come tabacco, tagli di capelli e funerali.

Tuttavia, i beni nel paniere sono solo un esempio delle aree di beni e servizi a disposizione dei consumatori, quindi potrebbero incontrare alcuni seri punti ciechi.

A giugno 2021, l’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,9% da maggio a giugno, superiore all’aumento dello 0,6% su base mensile di aprile. Rispetto all’anno precedente, l’intero indice è aumentato del 5,4%, il più grande aumento su 12 mesi da settembre 2008.

sostituto

Un problema di CPI scoperto dagli economisti, anche se lo è Ufficio di Statistiche sul Lavoro (Produzione di CPI) Ammetti francamente che l’indice non considera Sostituzione.alcuniLa realtà economica è che quando alcuni beni diventano più costosi, molti consumatori troveranno alternative più economiche. Ad esempio, acquista marche di negozi invece di marche famose o acquista benzina normale invece di benzina premium.

Incapace di tenere conto di questa pratica comune, il CPI fornisce invece dati ipotizzando che i consumatori continuino ad acquistare la stessa quantità di beni sempre più costosi.

Non catturare l’innovazione

Novità e innovazione sono un altro punto debole del CPI. I prodotti non saranno inclusi nel pacchetto di beni del CPI fino a quando non diventeranno punti vendita virtuali acquistati dai consumatori nel tempo. Pertanto, anche se i nuovi prodotti possono rappresentare una spesa significativa per i consumatori, potrebbero essere necessari anni per essere inclusi nel calcolo dell’IPC.alcunialcuni

Qualsiasi indice di prezzo puro è viziato perché non tiene conto delle variazioni della qualità della merce acquistata. I consumatori possono ottenere un beneficio netto dall’acquisto di un prodotto il cui prezzo è aumentato perché la qualità del prodotto e lo scopo del servizio sono stati notevolmente migliorati. Tuttavia, CPI non misura questo standard di miglioramento della qualità, quindi riflette solo l’aumento dei prezzi senza alcun apprezzamento per i vantaggi aggiuntivi dei consumatori.

Il peso del consumo urbano è troppo grande

Poiché l’IPC è costruito specificamente per le abitudini di acquisto dei consumatori urbani, viene spesso criticato per non riuscire a misurare con precisione i prezzi delle materie prime o le abitudini di acquisto dei consumatori nelle aree più suburbane o rurali. Sebbene le città siano effettivamente i centri di produzione economica più importanti, la maggior parte della popolazione di un paese vive ancora al di fuori dell’area metropolitana, dove i prezzi possono essere più elevati a causa della distanza dal centro.

Come critica più ampia, anche il CPI non fornisce report separati basati su diversi gruppi di popolazione.alcunialcuni

Linea di fondo

Nonostante le sue carenze, il CPI è ampiamente utilizzato: fornisce una base per adeguare il costo della vita ogni anno Sicurezza sociale Ad esempio, pagamenti e altri programmi finanziati dal governo.alcuniQuesto potrebbe non cambiare presto, ma è importante essere consapevoli dei suoi limiti.

Nel corso degli anni, il metodo del basket utilizzato per il calcolo del CPI ha subito diverse revisioni. Secondo il BLS, queste modifiche sono progettate per eliminare o ridurre la distorsione che fa sì che il CPI esageri il tasso di inflazione. Tuttavia, finché l’IPC ufficiale viene utilizzato per monitorare l’inflazione, la controversia persisterà.