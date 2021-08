Quali sono i metodi di riciclaggio di denaro?

Il riciclaggio di denaro prevede tre passaggi fondamentali per mascherare la fonte dei fondi guadagnati illegalmente e renderli disponibili: Collocare, introdurre fondi Sistema finanziario, Di solito suddividendolo in molti depositi e investimenti diversi; stratificazione, in cui il denaro viene mescolato per creare una distanza tra esso e l’autore; e integrazione, e quindi il denaro viene riportato all’autore come reddito legittimo o “pulito” soldi da.

Storicamente, i metodi di riciclaggio di denaro includono I Puffi, o strutturare una grande quantità di denaro nell’attività bancaria in più piccole transazioni, di solito sparse in molti conti diversi, per evitare di essere scoperti; e Cambio di valuta, bonifico bancario E “muli” o contrabbandieri di contanti per trasferire fondi oltre confine.Altri metodi di riciclaggio di denaro comportano l’investimento in beni mobili, come gemme e oro che possono essere facilmente trasferiti ad altre giurisdizioni; investimenti discreti e vendita di beni di valore, come immobiliare; gioco d’azzardo; falsificazione; e creazione di una società fittizia. Sebbene questi metodi siano ancora in uso, qualsiasi tipo di riciclaggio di denaro deve includere anche metodi moderni di utilizzo di Internet per porre fine a vecchi crimini.

Un elemento chiave di Riciclaggio di denaro Vola sotto il radar. L’uso di Internet rende facile per i riciclatori di denaro evitare di essere scoperti.L’aumento Istituto bancario online, servizi di pagamento online anonimi, trasferimenti peer-to-peer tramite telefoni cellulari e l’uso di valute virtuali, come Bitcoin Rendi più difficile il rilevamento di trasferimenti di fondi illegali. Inoltre, l’uso di server proxy e software anonimi rende quasi impossibile rilevare la terza componente del riciclaggio di denaro e dell’integrazione, perché i fondi possono essere trasferiti o prelevati con poca o nessuna traccia di indirizzi IP.

Puoi anche riciclare denaro online asta E vendite, siti di gioco d’azzardo e persino siti di gioco virtuali, dove i guadagni illeciti vengono convertiti in valuta di gioco, per poi tornare in valuta “pulita” reale, utilizzabile e non rintracciabile.

Rotazione Truffa di phishing Per la banca della vittima account Deposito a nome fittizio Lotteria La vittoria o la successione internazionale implicano effettivamente il deposito di più depositi sul conto bancario della vittima e stabilisce che una parte dei fondi deve essere trasferita su un altro conto, il conto del riciclaggio di denaro.

esistente Legge antiriciclaggio (AML) Il recupero di questi tipi di criminalità informatica è lento perché la maggior parte Antiriciclaggio La legge tenta di esporre il denaro sporco che scorre attraverso gli istituti bancari tradizionali. Tuttavia, l’atto di nascondere denaro ha una storia di migliaia di anni e la natura dei riciclatori di denaro è quella di cercare di non essere scoperti cambiando i loro metodi e di essere un passo avanti nelle forze dell’ordine, proprio come le organizzazioni governative internazionali lavorano insieme per trovare nuovi modi per rilevarli.