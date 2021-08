Quali sono i principali settori del settore immobiliare?

La parte principale di immobiliare Il settore è suddiviso in immobili residenziali, immobili commerciali e immobili industriali.

Immobili residenziali

Il settore residenziale si concentra sulla compravendita di immobili adibiti a civile abitazione o non professionale. Il settore immobiliare residenziale è costituito da case unifamiliari, appartamenti, condomini e sviluppi di unità pianificate. Negli ultimi anni, il valore di questa parte del settore immobiliare è in costante aumento; nel 2021, il prezzo medio delle case è aumentato di circa 337.400 dollari USA. L’intero mercato immobiliare residenziale vale più di 36,2 trilioni di dollari USA.

Sebbene di recente si sia discusso molto sul fatto che le giovani generazioni come i millennial stiano ancora acquistando immobili, la tendenza all’urbanizzazione e allo sviluppo delle grandi città influenzerà sicuramente i prezzi degli immobili residenziali nei prossimi anni.

Immobile commerciale

Il settore commerciale comprende gli immobili utilizzati per scopi commerciali; i tipi comuni includono centri commerciali, negozi, uffici, hotel o altri spazi utilizzati per scopi commerciali. Alcune stime recenti del mercato immobiliare commerciale nel 2018 mostrano che la sua valutazione è di circa 16 trilioni di dollari. Tuttavia, con le fluttuazioni dei prezzi dell’economia globale, alcuni investitori esitano a continuare a investire nel settore immobiliare commerciale.

Secondo il Commercial Real Estate Outlook 2020 di Deloitte, circa l’81% dei dirigenti intervistati da società di intermediazione ad alto reddito ha indicato che potrebbero mantenere o addirittura ridurre i propri investimenti tecnici negli edifici. Tuttavia, “due terzi degli intervistati con un portafoglio di importanti proprietà per uffici si aspetta che gli affitti aumentino e un terzo si aspetta che i tassi di sfitto diminuiscano”.

Immobili industriali

Il settore degli immobili industriali è costituito da immobili adibiti alla manifattura e alla produzione, come fabbriche, stabilimenti e magazzini. Ad esempio, le società di servizi pubblici come PG&E possederanno una grande quantità di immobili industriali come attività, incluse ma non limitate alle centrali elettriche utilizzate per generare elettricità. Anche il settore immobiliare ha registrato buoni risultati nel 2019 e si prevede che gli affitti aumentino.

(Per maggiori informazioni sui prezzi degli immobili, vedere: La verità sui prezzi degli immobili).

Indicatori utilizzati nel settore immobiliare

Diversi segmenti di mercato hanno indicatori diversi, che investitori e analisti utilizzano per misurare la salute del settore immobiliare.Tutte e tre le parti sono quotate in borsa Trust di investimento immobiliareO REIT, gli investitori usano spesso i prezzi delle loro azioni per determinare e analizzare il portafoglio delle tendenze del settore.

I REIT nel settore residenziale includono Essex Property Trust Inc. (ESS) e National Retail Properties Inc. (Reti neurali). I prezzi delle case possono essere utilizzati anche come misura della salute di questo segmento, sebbene dopo il recente crollo del mercato immobiliare nel 2008, è stata prestata particolare attenzione per garantire che i prezzi delle case non riflettessero la bolla immobiliare gonfiata.

dentro Immobile commerciale Nel settore, i più grandi REIT includono Simon Real Estate Group (SPG) e Brookfield Real Estate (BPYUP).Gli investitori in questo settore esaminano anche i dati di vendita per gli edifici per uffici e gli sviluppi al dettaglio e affitto Andamento dei prezzi per uffici e spazi commerciali.

ProLogis (PLD), Rexford Industrial (REXR) e PS Business Parks (PSB) sono alcuni dei REIT più noti industriale Settore immobiliare. Oltre al prezzo delle azioni REIT, Indicatori principali Il settore immobiliare industriale comprende il consumo di materie prime, la produzione industriale, il trasporto portuale e il tonnellaggio di camion.

(Per ulteriori informazioni, vedere: Rischi dei fondi del settore immobiliare e Quali fattori guidano il prezzo delle azioni del settore immobiliare?)