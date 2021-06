Quali sono i vantaggi dei comuni programmi di ricompensa delle carte di credito?

Esistono quasi tanti programmi di ricompensa diversi quante le carte di credito. I vantaggi comuni forniti includono:

Chilometraggio del viaggio aereo

Molte carte di credito funzionano con compagnie aeree specifiche e, se voli con loro, puoi fornire più miglia di viaggio aereo. Ci sono una varietà di carte delle compagnie aeree tra cui scegliere, come American Express Delta SkyMiles o Hawaiian Airlines World Elite Mastercard. Alcune carte di credito, come Chase Sapphire Preferred, consentono ai consumatori di guadagnare punti, che possono essere utilizzati per acquisti relativi a viaggi, come alloggio o noleggio auto.alcuniAlcune di queste carte forniscono più punti durante il periodo di introduzione o le persone che utilizzano strumenti online self-service per utilizzare i punti per gli acquisti.

Rimborso per acquisti e pagamenti

Carte diverse forniscono numeri diversi di Rimborso in contanti Per acquisto o pagamento. La carta Blue Cash Preferred di American Express fornisce il 6% di rimborso sui generi alimentari e il 3% di rimborso illimitato sulla benzina fino a $ 6.000 all’anno.alcuniLa Citi Double Cash Card fornisce un cash back dell’1% quando si spende, e quando questi consumi vengono pagati, viene fornito un cash back aggiuntivo dell’1%.alcunialcuni

Periodo tariffario introduttivo: acquisto e trasferimento

Molte carte di credito forniscono una bassa introduzione tasso d’interesse, Solitamente 0%. Differisce a seconda che la carta addebiti tariffe diverse per i trasferimenti del saldo e se i trasferimenti del saldo sono inclusi nella quota di introduzione. Il tasso di introduzione di 14 mesi per i trasferimenti di saldo e gli acquisti della carta Discover it è dello 0%.alcunialcuni

Buono sconto o buono regalo

La carta Visa Amazon.com di Chase offre attività promozionali: una volta accettata dal programma, verrà regalata una carta regalo Amazon del valore di $ 50; Amazon.com shopping cashback 3%; 2% spesa presso distributori di benzina, ristoranti e farmacie; e 1 % Di altri acquisti. La carta di credito My Best Buy offre uno sconto del 5% per gli acquisti Best Buy e uno sconto del 10% per gli acquisti il ​​primo giorno entro 14 giorni dall’apertura del conto.

Noleggio auto e assicurazione del saldo della carta

Molte (ma non tutte) le carte di credito forniscono Assicurazione noleggio auto Se la carta viene utilizzata per prenotare un contratto di locazione. Inoltre è necessario rinunciare all’assicurazione fornita dalla compagnia di autonoleggio. Alcune carte, anche fornite nella stessa rete, prevedono livelli assicurativi differenti. Si consiglia sempre di chiamare la singola compagnia prima di noleggiare un’auto e assicurarsi che la carta preveda un’assicurazione.

Molte carte di credito offrono altre assicurazioni per pagare per conto del titolare della carta quando il titolare della carta non è in grado di pagare a causa della perdita di reddito.Il Ministero della Giustizia è intervenuto Ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori (CFPB) Il comportamento non etico nella vendita e nella distribuzione di queste polizze assicurative include milioni di dollari di multe imposte a Discover e Capital One.