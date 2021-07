Quali sono i vantaggi di investire in fondi del mercato monetario?

Gli investitori si concentrano su Conservazione del capitale Cerca spesso reddito stabile Soluzioni come obbligazioni governative o municipali a basso rischio, azioni privilegiate, prodotti di risparmio bancario tradizionali o fondi comuni di investimento del mercato monetario. Oltre ai potenziali flussi di reddito fisso, ciascuno di questi veicoli di investimento fornisce un certo grado di sicurezza contro altri mercati mobiliari volatili. Sebbene ogni strategia abbia i suoi vantaggi e svantaggi, i fondi del mercato monetario sono una scelta popolare per gli investitori avversi al rischio. Continua a leggere per saperne di più su questo tipo di investimento e su come puoi trarre vantaggio dall’investire denaro in questo prodotto.

Punti chiave I fondi del mercato monetario investono in titoli altamente liquidi, come contanti, equivalenti di liquidità e titoli di debito con rating elevato.

Questi fondi forniscono agli investitori liquidità perché investono in titoli con scadenze più brevi, di solito 13 mesi o meno.

Poiché investono solo in titoli con rating elevato, i fondi del mercato monetario offrono un elevato grado di sicurezza.

I fondi del mercato monetario offrono inoltre agli investitori rendimenti più elevati rispetto ai tradizionali conti di risparmio.

Che cos’è un fondo del mercato monetario?

Un tipo Fondo del mercato monetario È un fondo comune di investimento. Investe in strumenti altamente liquidi come contanti, equivalenti di liquidità e titoli di debito con rating elevato.Questi titoli hanno spesso a breve termine data di scadenza-Di solito meno di 13 mesi. Molti fondi del mercato monetario detengono titoli come commercial paper e buoni del Tesoro USA.

Gli investitori acquistano quote o azioni da una società di fondi comuni o tramite un fondo del mercato monetario brokerProprio come altri fondi comuni di investimento, la partecipazione ai fondi del mercato monetario può richiedere un importo minimo di investimento iniziale.Portano anche Rapporto di spesaLa commissione è calcolata come percentuale del patrimonio totale del fondo, comprese le sue spese di gestione e operative.

Non confondere i fondi del mercato monetario Conto del mercato monetario (MMA). Sebbene suonino uguali, sono diversi. I conti del mercato monetario sono conti di risparmio forniti da istituzioni finanziarie tradizionali che consentono ai titolari di conti di guadagnare interessi su saldi medi. Poiché sono progettati per fungere da veicoli di risparmio, le MMA consentono agli investitori di prelevare fondi in modo limitato.Questi conti sono assicurati da compagnie di assicurazione Società federale di assicurazione dei depositi Deposit (FDIC), mentre i fondi del mercato monetario non lo sono.

Tipi di fondi del mercato monetario

I fondi del mercato monetario sono suddivisi in diverse categorie in base ai loro attributi (compresa la scadenza e la categoria dei titoli). Ad esempio, i fondi del mercato monetario governativo investono la maggior parte delle loro attività in contanti e titoli di stato.Il Fondo del Tesoro investe negli Stati Uniti Buoni del tesoro, Obbligazioni e note.Un altro fondo del mercato monetario è Fondo esentasseQuesti tipi di fondi investono principalmente in strumenti esenti da imposte federali, come le obbligazioni municipali.

Vantaggi dei fondi del mercato monetario

I fondi del mercato monetario offrono agli investitori una serie di vantaggi che potrebbero non essere disponibili in altri investimenti. I più comuni sono mostrati di seguito.

fluidità

I fondi comuni di investimento del mercato monetario forniscono agli investitori fluiditàQuesto perché questi fondi sono investiti in titoli con scadenza a breve termine, che possono essere realizzati.Il gestore del fondo investe i dollari statunitensi dell’investitore in pool in titoli del mercato monetario, comprese le banche Certificato di deposito (CD), fatture dell’agenzia federale, carta commerciale di alto livello o questioni fiscali del governo, come i buoni del Tesoro.

Sicurezza

Gli investitori che desiderano investire i propri soldi in investimenti relativamente sicuri potrebbero dover prendere in considerazione i fondi del mercato monetario.Questo Securities and Exchange Commission (SEC) stabilisce che solo quelli con il più alto Rating del credito Può essere acquistato in fondi del mercato monetario, creando un certo grado di sicurezza per gli investitori che non sono in altri investimenti a reddito fisso. Questo aiuta anche a distinguerli da altri investimenti, come le azioni con una maggiore volatilità.

Maggiore resa High

Oltre alla sicurezza e alla liquidità, i fondi del mercato monetario offrono anche un potenziale di reddito maggiore rispetto ai fondi tradizionali Equivalente in denaro Ad esempio, conti di risparmio o del mercato monetario di banche o cooperative di credito.L’obiettivo dei fondi del mercato monetario è quello di mantenere i propri valore del patrimonio netto (NAV) si è stabilizzato a 1 USD, senza alcun aumento del capitale. Tuttavia, nel tempo, i fondi del mercato monetario offrono agli investitori rendimenti leggermente superiori rispetto ai tradizionali equivalenti di liquidità, poiché i gestori di fondi possono diversificare i loro investimenti sottostanti.

Sebbene siano considerati investimenti relativamente sicuri, i fondi del mercato monetario presentano anche rischi intrinseci, inclusi rischi di inflazione, credito e tasso di interesse.

Una parola sul rischio

Sebbene siano considerati il ​​principale luogo sicuro in cui conservare contanti, i fondi del mercato monetario hanno il loro intrinseco rischio-Proprio come qualsiasi altro investimento. Alcune cose che gli investitori potrebbero dover considerare sono: