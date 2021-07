Quali sono le prime dieci banche private?

Le 10 migliori banche private

Individui facoltosi (HNWI) tende ad avere esigenze finanziarie più complesse rispetto alla maggior parte dei consumatori al dettaglio.Queste persone hanno risorse È facile LiquidazioneSebbene non vi sia consenso su quanto una persona debba qualificarsi per questa categoria, è lecito ritenere che sia necessario almeno $ 1 milione. Tuttavia, Charles Schwab dice che hai bisogno di almeno 2,3 milioni di dollari per essere chiamato ricco.

Non importa quanto detengano, gli HNWI spesso si rivolgono a banca privata Per soddisfare le loro esigenze finanziarie.Queste istituzioni finanziarie forniscono Area di servizio Sotto lo stesso tetto, dalla gestione degli investimenti alla fiducia e PianificazioneAi clienti facoltosi viene solitamente assegnato un dedicato banchiere privato O il gestore dell’account. Questo professionista diventa l’unico punto di contatto per tutti i loro affari finanziari.

Questo articolo descrive in dettaglio alcune delle più grandi banche private del mondo. Secondo i dati di Private Banker International, un fornitore globale di dati finanziari, il seguente elenco proviene dai più importanti banchieri privati. La maggior parte di questi nomi può sembrare familiare perché forniscono anche servizi bancari al pubblico.Le banche sono ordinate secondo la graduatoria della graduatoria, ma la graduatoria di ciascun istituto Gestire le risorse (AUM) Aggiornamento alla fine del 2020.

Punti chiave Il private banking è per individui con un patrimonio netto di almeno 1 milione di dollari in attività correnti.

Oltre al settore che si rivolge a individui facoltosi, molte banche private hanno anche forti attività bancarie al dettaglio e al consumo.

I ricchi con grandi depositi possono ottenere servizi di guanti bianchi che soddisfano le loro esigenze finanziarie.

I servizi forniti a questi clienti includono consulenza in materia di investimenti, tassazione e pianificazione patrimoniale.

Raymond James

Scala di gestione patrimoniale: $ 153,1 miliardi

$ 153,1 miliardi Sede centrale: San Pietroburgo, Florida

San Pietroburgo, Florida Stabilito: 1962

Raymond James è stata fondata da Bob James nel 1962 ed è diventata pubblica. Borsa Valori di New York (Borsa di New York) nel 1983.

Raymond James ha sede in Florida ed è un rivenditore di investimenti a servizio completo. Ha operazioni in Canada, negli Stati Uniti e all’estero e impiega più di 8.200 professionisti finanziari.La società fornisce una vasta gamma di servizi finanziari e di investimento, servendo Investitori istituzionali e retail, Compresi gli individui facoltosi.

Giulio Baer

Scala di gestione patrimoniale: 475 miliardi di dollari USA

475 miliardi di dollari USA Sede centrale: Zurigo, Svizzera

Zurigo, Svizzera Stabilito: 1890

Sebbene non sia un nome familiare, Julius Baer è uno dei leader Gestione patrimoniale società svizzera. Il suo obiettivo è fornire servizi di consulenza a clienti privati ​​attraverso servizi di fascia alta. La strategia aziendale si basa su tre principi fondamentali:

Esperienza del cliente di prima classe

buona reputazione

Sostenibile Redditività

La banca ha filiali in Europa, Asia, Medio Oriente, Africa e America Latina.

Goldman Sachs

Scala di gestione patrimoniale: 2.15 trilioni di dollari USA

2.15 trilioni di dollari USA Sede centrale: New York

New York Stabilito: Nel 1869

Goldman Sachs è una delle principali società bancarie al mondo. Fornisce una gamma di servizi finanziari a clienti governativi, aziendali, al dettaglio e di investimento, tra cui:

L’azienda fornisce anche servizi a clienti facoltosi. I clienti di solito devono investire almeno 10 milioni di dollari per aprire un conto nel loro dipartimento di gestione patrimoniale privato.

Bnp Paribas

Scala di gestione patrimoniale: 470 miliardi di dollari

470 miliardi di dollari Sede centrale: Parigi

Parigi Stabilito: 1848

BNP Paribas è un gruppo bancario internazionale fondato a metà del 1800. Opera in 68 diverse regioni del mondo e conta quasi 194.000 dipendenti. I servizi della società includono gestione patrimoniale, servizi di investimento, Banca aziendale, Retail banking, servizi di pagamento e gestione patrimoniale. Ha più di 33 milioni di clienti nel retail banking globale e altri 27 milioni di clienti nel settore della finanza personale.

Gli Stati Uniti e l’Europa hanno la maggior parte delle più grandi operazioni di private banking al mondo.

Citigroup

Scala di gestione patrimoniale: 2,26 trilioni di dollari USA

2,26 trilioni di dollari USA Sede centrale: New York

New York Stabilito: 1998

Citi è un altro leader globale Servizi finanziari Un’istituzione con sede a New York. Sebbene la storia della banca possa essere fatta risalire al 1800, l’ultima versione dell’istituto è stata fondata alla fine degli anni ’90. Come tutti gli altri in questo elenco, Citigroup lavora con governi, aziende, istituzioni e clienti al dettaglio in Asia Pacifico, Europa, Medio Oriente, Africa, America Latina e Nord America.

Oltre alla gestione patrimoniale privata, le altre divisioni di Citi includono servizi bancari al consumo, servizi per le piccole imprese, gestione e consulenza degli investimenti, prestiti e Pagare Servizio ecc. Fornendo questi servizi ai clienti, aiuta a raggiungere gli obiettivi di crescita e progresso economico.

JP Morgan

Scala di gestione patrimoniale: 2,7 trilioni di dollari USA

2,7 trilioni di dollari USA Sede centrale: New York

New York Stabilito: anni 2000

JPMorgan Chase è stata una delle prime banche ad adattare la consulenza sugli investimenti ai ricchi e una delle prime ad assumere consulenti specializzati. Direttore degli investimenti (CIO) per il suo service desk di private banking. Questa banca statunitense fornisce un modello completo di copertura dei clienti che include banchieri, professionisti degli investimenti, consulenti di capitale e gestori di fiducia. L’attività globale copre 100 paesi, coprendo clienti aziendali, personali e governativi.

Credit Suisse

Scala di gestione patrimoniale: 1,5 trilioni di franchi svizzeri

1,5 trilioni di franchi svizzeri Sede centrale: Zurigo, Svizzera

Zurigo, Svizzera Stabilito: 1856

Più di 48.000 persone nella matura e Mercati emergentiLa banca gestisce tre diversi dipartimenti, concentrandosi sulle regioni:

Banca Globale Svizzera

Gestione patrimoniale internazionale

Asia-Pacifico

Oltre all’investment banking, i servizi di gestione patrimoniale di Credit Suisse Private Bank continuano ad aiutare l’istituto a conquistare importanti quota di mercato Nella fiorente regione Asia-Pacifico.

Banca d’America

Scala di gestione patrimoniale: 1,4 trilioni di dollari USA

1,4 trilioni di dollari USA Sede centrale: New York

New York Stabilito: 1930

La banca era precedentemente nota come Bank of America Merrill Lynch e ora opera esclusivamente come Bank of America. Gestisce banche, investimenti, ricchezza e gestione delle risorse Servizio ecc. I clienti includono individui, aziende, istituzioni e agenzie governative. Ha un’influenza globale in 35 paesi/regioni, con circa 66 milioni di clienti solo negli Stati Uniti.

Morgan Stanley

Scala di gestione patrimoniale: 781 miliardi di dollari USA

781 miliardi di dollari USA Sede centrale: New York

New York Stabilito: 1931

In Morgan Stanley, i consulenti patrimoniali privati ​​sono la porta di accesso a un ampio team di esperti, tra cui banchieri d’investimento, professionisti del mercato dei capitali e banchieri privati, che gestiscono collettivamente una serie di esigenze, tra Credere E pianificazione successoria e Assicurazione Prodotto. La banca opera in 41 paesi e beneficia dei suoi servizi bancari e di investimento, nonché di prodotti di ricerca e trading.

UBS

Scala di gestione patrimoniale: 1,1 trilioni di dollari

1,1 trilioni di dollari Sede centrale: Zurigo, Svizzera

Zurigo, Svizzera Stabilito: 1862

UBS è sempre stata una delle più grandi banche private del mondo. Le divisioni della banca includono gestione patrimoniale globale, corporate e consumer banking, asset management e investment banking. L’azienda completo L’operazione internazionale del suo dipartimento di gestione patrimoniale statunitense per consolidare la sua posizione di leader del settore.

Linea di fondo

La domanda di servizi bancari altamente personalizzati e one-stop shopping è sempre stata una manna per il settore del private banking, soprattutto a causa delle esigenze degli individui facoltosi. Le banche in questa lista non sono solo le banche più conosciute al mondo, ma anche le banche con il maggior numero di asset in gestione. Le loro sedi sono negli Stati Uniti e in Europa e godono di una quota sproporzionata di questa crescita.