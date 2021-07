Quali sono le principali attività della catena del valore di Michael Porter?

Qual è la catena del valore?

La catena del valore è la combinazione di sistemi che un’azienda o un’organizzazione utilizza per fare soldi. In altre parole, la catena del valore è costituita da vari sottosistemi utilizzati per creare prodotti o servizi. Questo include il processo dall’inizio alla fine. alcunialcuni

La catena del valore di Michael Porter

Data l’importanza della catena del valore, Michael Porter ha sviluppato uno strumento di gestione strategica per analizzare la catena del valore dell’azienda.alcuniPotter, noto per i suoi cinque poteri,alcuniNel suo libro del 1985, ha spiegato il suo metodo di analisi della catena del valore Vantaggi competitivi.alcuniPorter ha cercato di definire un’azienda Vantaggi competitivi Si prega di notare che deriva dai processi dell’azienda, come le attività di marketing e di supporto.

Porter scompone l’analisi della catena del valore in cinque attività principali. Quindi scompone ulteriormente queste attività in quattro attività che aiutano a supportare le attività principali.Le principali attività di Michael Porter Catena del valore È logistica in entrata, operazioni, logistica in uscita, marketing e vendite e servizi. L’obiettivo dei cinque gruppi di attività è creare valore che superi il costo di esecuzione dell’attività, generando così un valore maggiore. profitto.alcuniDi seguito le cinque principali attività.

Principali attività della catena del valore di Porter

Logistica in entrata

La logistica in entrata include la ricezione, lo stoccaggio e il controllo dell’inventario delle merci dell’azienda. materiale grezzoQuesto include anche tutti i rapporti con i fornitori. Ad esempio, per un’azienda di e-commerce, la logistica in entrata consiste nel ricevere e immagazzinare i prodotti che si prevede di vendere dal produttore.alcunialcuni

operativo

Le operazioni includono il processo di conversione delle materie prime in prodotti o servizi finiti. Ciò include la modifica di tutti gli input per prepararli come output. Nell’esempio di e-commerce sopra, ciò includerebbe l’aggiunta di etichette o marchi o l’imballaggio di più prodotti in un pacchetto per aumentare il valore del prodotto.alcunialcuni

Logistica in uscita

Tutte le attività di distribuzione del prodotto finale ai consumatori sono considerate outbound la logisticaCiò include la consegna dei prodotti, ma anche i sistemi di stoccaggio e distribuzione, che possono essere esterni o interni. Per la suddetta società di e-commerce, ciò include lo stoccaggio di prodotti per il trasporto e il trasporto effettivo di detti prodotti.alcunialcuni

Marketing e vendite

Il marketing e le vendite includono strategie per aumentare la visibilità e rivolgersi a clienti idonei (come pubblicità, promozioni e prezzi). Fondamentalmente, queste sono tutte attività che aiutano a persuadere i consumatori ad acquistare prodotti o servizi aziendali. Continuando l’esempio sopra, una società di e-commerce potrebbe fare pubblicità su Instagram o creare un elenco di e-mail per l’e-mail marketing.alcunialcuni

servizio

Ciò include attività per mantenere il prodotto e migliorare l’esperienza del consumatore: servizio clienti, manutenzione, riparazioni, rimborsi e sostituzioni.Per le società di e-commerce, ciò può includere riparazioni o sostituzioni, oppure Garanzia.alcunialcuni

Attività secondarie della catena del valore di Porter

Le aziende possono ora migliorare ulteriormente le attività principali della loro catena del valore attraverso attività secondarie. Le attività di supporto della catena del valore fanno proprio questo, supportano le attività principali. Le attività di supporto o secondarie di solito svolgono un ruolo in ogni attività principale.alcuniAd esempio, la gestione delle risorse umane può svolgere un ruolo nelle operazioni e nel marketing. Di seguito sono quattro le attività di supporto.

Acquista

Acquista È ottenere input o risorse per l’azienda. Questo è il modo in cui l’azienda ottiene le materie prime, quindi include la ricerca e la negoziazione dei prezzi con fornitori e fornitori. Questo è strettamente correlato alle principali attività di logistica in entrata, le società di e-commerce cercheranno di acquistare materiali o merci per la rivendita.alcunialcuni

gestione delle risorse umane

Assumere e trattenere dipendenti che implementeranno strategie aziendali e aiuteranno a progettare, commercializzare e vendere prodotti. In generale, la gestione dei dipendenti è utile per tutte le attività principali.In queste attività, marketing, logistica e operazioni richiedono dipendenti e un’assunzione efficace.alcunialcuni

infrastruttura

L’infrastruttura copre il sistema di supporto dell’azienda e le funzioni che le consentono di mantenere le operazioni.Questo include tutto contabilità, Funzioni legali e amministrative. Tutte le principali funzioni richiedono una solida infrastruttura.alcunialcuni

Sviluppo tecnologico

L’uso dello sviluppo tecnologico nel processo di ricerca e sviluppo può includere la progettazione e lo sviluppo di tecnologie di produzione e processi automatizzati. Ciò include attrezzature, hardware, software, procedure e conoscenze tecniche. In generale, le aziende dedicate alla riduzione dei costi tecnologici, come il passaggio dai sistemi di archiviazione hardware al cloud, sono sviluppi tecnologici.alcunialcuni

Linea di fondo

Le attività principali nella catena del valore di Michael Porter sono utilizzate per fornire all’azienda un vantaggio competitivo in una qualsiasi delle cinque attività, conferendole così un vantaggio nel settore in cui opera.alcuniIn generale, questa analisi si applica alle aziende che producono beni. Ma quasi tutte le aziende possono utilizzare l’analisi della catena del valore di Porter, anche se non dispongono di tutti i componenti.