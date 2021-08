Quali transazioni influenzeranno gli utili non distribuiti?

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

utili trattenuti È la parte dell’utile netto della società che è riservata alle operazioni interne dal management piuttosto che pagata agli azionisti sotto forma di dividendi. In breve, gli utili non distribuiti sono guadagni accumulati che non sono stati pagati agli azionisti. Questi fondi vengono anche tenuti in riserve e reinvestiti nella società acquistando immobilizzazioni o ripagando i debiti.

Punti chiave Gli utili non distribuiti (RE) sono il reddito netto dall’eccedenza detenuta nelle riserve, che l’azienda può utilizzare per reinvestire o rimborsare il debito, dopo aver pagato i dividendi agli azionisti.

Quando una società ha profitti positivi, distribuirà parte degli utili agli azionisti sotto forma di dividendi, ma per motivi di crescita, reinvestirà anche parte degli utili nella società.

Qualsiasi aspetto dell’attività che aumenti o diminuisca l’utile netto influirà sugli utili non distribuiti, inclusi ricavi, vendite, costo del venduto, spese operative, ammortamento e capitale versato aggiuntivo.

utili trattenuti

Il metodo di calcolo degli utili portati a nuovo (RE) consiste nell’aggiungere il saldo di apertura di RE a Reddito netto (O perdita), quindi sottrarre qualsiasi dividendi Pagato.

Ad esempio: supponiamo di avere le seguenti cifre per un periodo specifico:

Energia rinnovabile iniziale di USD 5.000 all’inizio del periodo di riferimento

Utile netto a fine periodo 4.000 USD

Il dividendo pagato durante questo periodo è di USD 2.000

Calcola gli utili portati a nuovo alla fine del periodo:

Utili portati a nuovo = saldo iniziale RE + reddito netto (o perdita)-dividendi

Guadagni non distribuiti = $ 5.000 + $ 4.000- $ 2.000 = $ 7.000

Impatto sul patrimonio netto

Gli utili portati a nuovo sono riportati nella sezione del patrimonio netto Bilancio Il conto economico consolidato riassume le variazioni delle energie rinnovabili nel corso del periodo.

Di un’azienda Patrimonio netto Calcola sottraendo Totale passività Da Totale attivoIl patrimonio netto rappresenta l’importo che rimane agli azionisti dopo che la società ha pagato tutte le sue passività. Per capire come gli utili non distribuiti influiscano sul patrimonio netto, diamo un’occhiata a un esempio.

Esempio di guadagni non distribuiti

Di seguito è riportato il bilancio di Bank of America Corporation (BAC) L’anno fiscale che termina nel 2017. Il patrimonio netto si trova nella parte inferiore dello stato patrimoniale (evidenziato in blu).

Alla fine del 2017, il patrimonio netto totale degli azionisti era di circa 267 miliardi di dollari.

Gli utili non distribuiti sono di circa 113,8 miliardi di dollari.

Nei prossimi trimestri, l’utile netto rimanente dopo il pagamento del dividendo verrà aggiunto a 113,8 miliardi di dollari (supponendo che gli utili non distribuiti esistenti in questo trimestre non vengano utilizzati per ripagare il debito o acquistare immobilizzazioni).

Gli aumenti e le diminuzioni degli utili portati a nuovo influenzeranno il valore del patrimonio netto. Pertanto, gli utili non distribuiti e il patrimonio netto sono tenuti sotto stretta osservazione da investitori e analisti perché questi fondi vengono utilizzati per pagare gli azionisti attraverso i dividendi.

Fonte: Bank of America.

Cosa influisce sugli utili non distribuiti

reddito È il reddito totale generato dalla vendita di beni o servizi relativi all’attività principale dell’azienda.Le entrate sono le entrate generate dall’azienda inoltrare Eventuali spese vengono detratte.

Le entrate, a volte chiamate vendite totali, influiscono sugli utili non distribuiti, perché qualsiasi aumento delle entrate attraverso le vendite e gli investimenti aumenterà i profitti o l’utile netto. A causa del reddito netto più elevato, vengono assegnati più fondi agli utili non distribuiti dopo che i fondi sono stati utilizzati per la riduzione del debito, gli investimenti aziendali o i dividendi.

Reddito netto Influirà direttamente sugli utili non distribuiti. Pertanto, qualsiasi fattore che influisca sul reddito netto, determinando un aumento o una diminuzione, alla fine influenzerà le energie rinnovabili.

I fattori che possono aumentare o diminuire il reddito netto includono:

Ricavi e vendite

Costo dei beni venduti, Ciò è attribuibile al costo diretto di produzione delle merci vendute in azienda, compreso il costo dei materiali utilizzati per fabbricare le merci e i costi diretti della manodopera coinvolti nella produzione

Ciò è attribuibile al costo diretto di produzione delle merci vendute in azienda, compreso il costo dei materiali utilizzati per fabbricare le merci e i costi diretti della manodopera coinvolti nella produzione Spese operative, Questo è il costo sostenuto dalle normali operazioni aziendali, come affitto, attrezzature, costi di inventario, marketing, salari, assicurazioni e fondi assegnati alla ricerca e sviluppo

ammortamento, Questo è il costo del cespite allocato lungo la sua vita utile

Per l’utile netto esiste un collegamento diretto con gli utili non distribuiti.Tuttavia, per altre operazioni, l’impatto sugli utili portati a nuovo è dovuto a Relazione indiretta.

Gli utili portati a nuovo sono influenzati da qualsiasi aumento o diminuzione dell’utile netto e dei dividendi pagati agli azionisti. Pertanto, qualsiasi progetto che aumenti o diminuisca il reddito netto influirà in ultima analisi sugli utili non distribuiti.

Pagamento aggiuntivo del capitale

Pagamento aggiuntivo del capitale Non aumenterà direttamente gli utili non distribuiti, ma porterà a una maggiore energia rinnovabile a lungo termine. Il sovrapprezzo versato riflette l’ammontare del patrimonio generato dalla vendita di azioni che superano il suo valore nominale sul mercato primario. Il valore nominale delle azioni è il valore minimo per azione determinato dalla società al momento dell’emissione. Se il titolo emesso ha un valore nominale di 1 USD ma viene venduto a 30 USD, il capitale aggiuntivo versato del titolo è di 29 USD.

Il capitale addizionale versato è compreso in Patrimonio netto E può essere rilasciato da Azioni privilegiate o Azioni ordinarieL’importo del capitale versato aggiuntivo è determinato solo dal numero di azioni vendute dalla società.

Pertanto, il capitale versato aggiuntivo è la quantità di capitale che può essere utilizzata per finanziare la crescita. Poiché l’espansione di solito porta a maggiori profitti a lungo termine e a un reddito netto più elevato, il capitale versato aggiuntivo avrà un impatto positivo sugli utili non distribuiti, anche se indirettamente.