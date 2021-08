Non è mai troppo tardi per iniziare a risparmiare i soldi che utilizzerai in pensione.Tuttavia, maggiore è l’età, maggiori sono le restrizioni, come voler andare in pensione o Distribuzione minima richiesta (RMD), limiterà le tue scelte.

La buona notizia è che molte persone hanno molto più tempo di quanto pensassero.Anche dall’età di 35 anni, significa che hai più di 30 anni da salvare e puoi ancora risparmiare da complesso L’impatto dell’investimento in veicoli pensionistici esentati dalle tasse.

Punti chiave Anche dall’età di 35 anni, significa che hai 30 anni da risparmiare per la pensione, il che avrà un enorme effetto cumulativo, specialmente nei veicoli pensionistici esentati dalle tasse.

Quando si investe specificamente per la pensione, ci sono diverse opzioni importanti da considerare.

401 (k) e i tradizionali conti pensionistici individuali (IRA) sono solitamente le opzioni più popolari.

Incentivi fiscali come Roth IRA, municipali, rendite e immobili possono essere altre buone opzioni di investimento per la pensione.

Veicolo leader in sospensione d’imposta

Per gli investitori che desiderano risparmiare in modo specifico per la pensione, i principali strumenti di differimento fiscale sono il 401(k) e i tradizionali conti pensionistici individuali (IRA). Questo perché entrambe le opzioni consentono agli investitori di detrarre i propri contributi ogni anno. Inoltre, questi strumenti consentono agli investitori di posticipare le tasse fino agli anni della pensione, che di solito sono inferiori agli anni ad alto reddito.

401 (k) secondi

401 (k) secondi È la prima scelta per i dipendenti a tempo pieno che hanno la capacità di dare un contributo. I datori di lavoro di solito abbinano i contributi dei dipendenti per ottenere benefici retributivi aggiuntivi. Anche i lavoratori autonomi e le piccole imprese possono fornire una versione iterativa di 401(k) con gli stessi vantaggi. Con questo tipo di investimento, i fondi verranno detratti al lordo delle imposte, ma i lavoratori autonomi potrebbero dover effettuare personalmente detrazioni speciali.

Per il 2020 e il 2021, l’investimento di differimento facoltativo per i dipendenti 401 (k) è fino a $ 19.500. Gli individui di età pari o superiore a 50 anni possono aggiungere ulteriori $ 6.500. I contributi totali di datori di lavoro e dipendenti non devono superare i 58.000 USD nel 2021 (57.000 USD nel 2020) o i contributi delle persone di età pari o superiore a 50 anni non devono superare i 64.500 USD (63.500 USD nel 2020).I contributi di recupero sono particolarmente utili per coloro che stanno per andare in pensione e sono preoccupati per i loro fondi pensione.

Questo calcolatore del reddito da pensione proviene da pioniere Può aiutarti a fare un piano di investimento per la pensione in base alle tue esigenze.

qualunque Ritiro anticipato Verrà addebitata una multa del 10% da 401 (k). Inoltre, tieni presente che dall’età di 72 anni, 401 (k) devono rispettare la distribuzione minima richiesta (RMD). La mancata assunzione di RMD comporterà multe salate.

Esercito Repubblicano Irlandese Tradizionale

Questo Esercito Repubblicano Irlandese Tradizionale Fornisce gli stessi vantaggi di 401(k). In circostanze normali, gli investitori investiranno essi stessi in tali strumenti, molti dopo aver massimizzato il loro contributo di 401k. Per gli individui, il limite di contributo dell’IRA per il 2020 e il 2021 è di $ 6.000 e i contributi di riserva sono di $ 1.000.

L’IRS imporrà una multa del 10% su qualsiasi denaro prelevato da un’IRA tradizionale prima dei 59 anni e mezzo. Per le IRA tradizionali, si tratta di un’ammenda uniforme e non ci sono eccezioni per i contributi.

Opzioni alternative

Roth IRA, prodotti fiscali preferenziali, come Obbligazioni comunali, Rendite e beni immobili possono essere altre buone opzioni di investimento per la pensione per integrare gli strumenti di cui sopra o investire separatamente.

Ross Irish Republican Army

Una specie di Ross Irish Republican Army Consente inoltre di risparmiare e investire per la pensione, mentre qualsiasi aumento del reddito da investimento, del reddito e degli interessi è esentasse. Ciò è dovuto principalmente al fatto che i fondi sono investiti in dollari USA al netto delle tasse. Ciò significa che non ci sono sgravi fiscali relativi ai contributi Roth IRA. Ciò significa anche che i fondi prelevati non saranno mai tassati.

Oltre ai prelievi esentasse, un grande vantaggio del Roth IRA è fluiditàCon Roth IRA, i contributi ammissibili possono essere prelevati esentasse e senza multe dopo cinque anni. Per molti investitori, questo è importante perché in cinque anni il Roth IRA potrebbe fungere anche da fondo di emergenza.

Nel 2020 e nel 2021, puoi contribuire fino a $ 6.000 a un IRA tradizionale o a un Roth IRA. Il limite di $ 6.000 si applica a tutti gli IRA, quindi puoi stanziare $ 6.000 come desideri. Per le persone con più di 50 anni, i contributi di recupero sono applicabili a $ 1.000.

L’IRA tradizionale prevede limiti di detrazione per coloro che hanno piani pensionistici sponsorizzati dal datore di lavoro: nel 2021, è di $ 66.000 per single o capofamiglia (US $ 65.000 nel 2020) e US $ 105.000 per dichiarazioni dei redditi congiunte (US $ 104.000 nel 2020).

Per il Roth IRA, puoi ritirare i tuoi contributi in qualsiasi momento, esentasse e senza penali. L’IRS impone una penale del 10% sui prelievi anticipati, ma questo si applica solo a qualsiasi reddito, non ai contributi.

Prodotti con agevolazioni fiscali

Ci sono alcuni prodotti fiscalmente vantaggiosi sul mercato che possono fornire alcuni vantaggi speciali incorporati nei veicoli per la pensione. Ad esempio, le obbligazioni municipali possono essere un buon investimento a basso rischio. Guadagni L’investimento in queste obbligazioni è esentasse da parte del governo federale e, se l’investimento corrisponde allo stato di residenza dell’investitore, può essere esentasse.

rendita

rendita Può anche essere un ottimo modo per risparmiare per la pensione. A seconda del tipo di rendita, gli investitori possono ricevere un livello specifico di rendimento e spese programmate su base regolare dal momento in cui prevedono di andare in pensione.

dovuto a Legge sulla sicurezza Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato i piani di rendita nel 2019 ed è diventato più portatile, il che significa che possono essere trasferiti da un piano pensionistico qualificato (come un 401 (k)) a un altro.