Quando gli acquirenti tornano in negozio, le vendite target vengono superate; lo shopping online diminuisce Reuters

Sebbene le vendite di Target nelle principali categorie siano aumentate nel secondo trimestre, l’abbigliamento in particolare ha beneficiato dell’inizio anticipato della stagione del ritorno a scuola dal credito d’imposta per la prima infanzia dell’amministrazione Biden.

Le cifre di questo trimestre sono paragonabili a una crescita delle vendite del 10%, rispetto a una crescita annua del 195%, quando i clienti si affidavano ai servizi di consegna in giornata di Target come Drive up, Shipt e servizi di ritiro in negozio. Domanda di acquisto durante l’epidemia.

(Reuters)- Obbiettivo La società (NYSE :) ha superato le aspettative degli analisti per le vendite nello stesso negozio mercoledì poiché più acquirenti frequentano i suoi negozi per acquistare vestiti e acquistare beni di prima necessità per il rientro a scuola, anche se rispetto ai massimi della pandemia, acquistano meno cose online.

