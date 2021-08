Quando gli investitori prestano attenzione a Jackson Hole, il mercato delle opzioni vede “un sacco di cose” Reuters

Share it

© Reuters. Foto d’archivio: 31 luglio 2013, un’aquila sulla facciata del Federal Reserve Building a Washington. REUTERS/Jonathan Ernst



Sakib Iqbal Ahmed

I trader di opzioni su azioni di New York (Reuters)-Stati Uniti non si aspettano che il seminario della Fed che si terrà a Jackson Hole, nel Wyoming, alla fine di questo mese, causi una significativa volatilità del mercato azionario, sebbene l’attenzione alla riduzione del calendario della Fed abbia amplificato l’attenzione sugli eventi annuali. Svelati buzz, dati e interviste agli operatori di mercato.

Gli investitori di solito piazzano scommesse o coperture per proteggere i loro portafogli da eventi che possono causare volatilità del mercato.

Sebbene ci fosse una certa domanda di copertura prima di Jackson Hole, rispetto alle recenti potenziali conseguenze, come le elezioni presidenziali dello scorso anno, il ballottaggio al Senato della Georgia all’inizio di quest’anno e l’analisi di Reuters ha mostrato che l’ultima riunione di politica monetaria della Fed.

Grafica: Little Fear https://graphics.reuters.com/USA-MARKETS/znpneebbnvl/chart.png

Gli strateghi hanno fornito diverse ragioni agli investitori per adottare misure protettive più accomodanti contro la volatilità del mercato che potrebbe verificarsi intorno al seminario del 26-28 agosto Alcune persone credono che il presidente della Fed Jerome Powell possa ridurre l’importo del programma di acquisto di titoli di stato da 120 miliardi di dollari mensili fornisce approfondimenti- il programma ha aiutato l’indice S&P 500 a raddoppiare rispetto al minimo di marzo 2020.

Una possibilità è il tempismo. Alcuni investitori ritengono che la Fed voglia vedere più dati prima di annunciare il piano di riduzione, il che rende più probabile che la riunione di settembre della Fed sia la data per delineare un possibile piano di allentamento.

Circa il 65% degli economisti intervistati da Reuters si aspetta che la Fed annunci una riduzione del suo piano di acquisto di attività solo a settembre.

Per quanto riguarda Powell, ha affermato che la banca centrale è “a una certa distanza” dal raggiungere la soglia per il ridimensionamento, anche se altri funzionari della Fed hanno dato un calendario competitivo per uscire dagli acquisti di obbligazioni.

La storia mostra anche che il discorso del presidente della Fed a Jackson Hole non ha innescato una grande volatilità del mercato a breve termine.

Un’analisi di Reuters ha mostrato che la volatilità media in queste due direzioni era dello 0,6% il giorno del discorso del presidente della Federal Reserve negli ultimi 10 anni.

Secondo Matt Amberson della società di analisi ORATS, l’attuale variazione di 1 giorno nel prezzo delle opzioni sull’indice S&P 500 è di circa l’1%.

Ilya Feygin, senior strategist di WallachBeth Capital, è uno di quelli che crede che questo evento non scatenerà turbolenze di mercato.

Ha fatto riferimento a relatori recenti come il governatore della Fed Lael Brainard, il quale ha affermato che la Fed ha bisogno di vedere ulteriori miglioramenti nel mercato del lavoro prima di poter ritirare il sostegno all’economia.

“Il risultato di Jackson Hole rischia di essere nulla”, ha detto.

Fatica di copertura

La riluttanza degli investitori a pagare le commissioni di copertura prima di Jackson Hole potrebbe anche essere parte di una tendenza più ampia che ha visto i partecipanti alle opzioni rinunciare alla protezione poiché il mercato si è rapidamente ripreso dal declino a causa di una serie di ricerche di affari.

Sam Stovall, chief investment strategist della CFRA, ha affermato che l’indice S&P 500 non ha subito una correzione del 5% o più negli ultimi giorni di calendario 276. Questo è il nono più lungo consecutivo e il più lungo da gennaio 2018.

“Copertura diretta… Anche se abbiamo visto alcuni tagli qua e là, non c’è un rendimento eccessivo”, ha affermato Jon Cherry, capo delle opzioni globali. Fiducia del Nord (Nasdaq:) Mercato dei capitali.

A dire il vero, la copertura può iniziare con l’avvicinarsi del seminario. Sebbene i trader possano essere meno interessati a coprire piccole correzioni, nonostante settimane di negoziazione relativamente tranquilla, la necessità di proteggersi da forti cali delle azioni è ancora ai massimi storici.

Ad esempio, Nations TailDex misura il costo della copertura SPDR S&P 500 ETF Trust (ASX:) 3 variazioni della deviazione standard, che è superiore a circa l’85% del tempo negli ultimi cinque anni, indicando che gli investitori ritengono che il mercato possa riprendersi da una lieve correzione Recuperare rapidamente, ma se l’impatto è più grave, potrebbe esserci ancora molta strada da fare.

Gli analisti di BoFA Global Research hanno avvertito che lo scenario passato di quanto l’indice S&P fosse andato senza una correzione del 5% si è concluso con un’impennata della volatilità nell’agosto 2015 e nel febbraio 2018.

“La storia mostra che dobbiamo procedere con cautela da qui in poi, perché simili eventi estremi di stabilità del mercato si sono verificati prima di alcuni dei più grandi shock di vulnerabilità”, hanno scritto gli analisti della banca.