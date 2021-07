Quando ha senso?

Il rifinanziamento ipotecario significa estinguere i prestiti esistenti e sostituirli con nuovi prestiti. Ci sono molte ragioni per cui i proprietari di case devono rifinanziare:

Ottieni un tasso di interesse più basso

Accorciare la durata del mutuo

Converti da uno Mutuo a tasso variabile (BRACCIO) a Mutuo a tasso fisso, O vice versa

Usa l’equità domestica per raccogliere fondi per rispondere alle emergenze finanziarie, finanziare grandi acquisti o consolidare il debito

Poiché il costo del rifinanziamento può essere compreso tra il 3% e il 6% del capitale del prestito e lo stesso del mutuo originale, richiede la valutazione, la ricerca del titolo e le spese di domanda, quindi è molto importante per il proprietario della casa determinare se il rifinanziamento è molto compito importante. Saggia decisione finanziaria.

Punti chiave Ottenere un mutuo con un tasso di interesse più basso è uno dei migliori motivi per rifinanziare.

Quando i tassi di interesse scendono, considera il rifinanziamento per abbreviare la durata del mutuo ipotecario e ridurre significativamente i pagamenti degli interessi.

Passare a mutui a tasso fisso o a tasso variabile può avere senso, a seconda del tasso di interesse e di quanto tempo prevedi di rimanere nella casa attuale.

L’utilizzo di azioni o il consolidamento del debito sono altre ragioni per il rifinanziamento, ma tieni presente che farlo a volte può peggiorare i problemi di debito.

Rifinanziare per garantire tassi di interesse più bassi

Uno dei migliori motivi per rifinanziare è ridurre tasso d’interesse Sul tuo prestito esistente. Storicamente, la regola pratica è che se è possibile ridurre i tassi di interesse di almeno il 2%, il rifinanziamento è una buona idea. Tuttavia, molti istituti di credito affermano che l’1% del risparmio è sufficiente per incentivare il rifinanziamento.

Abbassare i tassi di interesse non solo ti aiuterà a risparmiare denaro, ma aumenterà anche il tasso di interesse al quale costruisci beni nella tua casa e ridurrà le dimensioni dei tuoi pagamenti mensili. Ad esempio, un mutuo a tasso fisso di 30 anni con un tasso di interesse del 5,5% per una casa da $ 100.000 ha un pagamento di capitale e interessi di $ 568. Lo stesso prestito del 4,1% riduce il pagamento a $ 477.

Rifinanziare per accorciare la durata del prestito

quando tasso d’interesse In autunno, i proprietari di case a volte hanno l’opportunità di rifinanziare un prestito esistente per un altro prestito e l’importo del rimborso mensile non cambia molto e il termine è significativamente più breve.

Per un mutuo a tasso fisso di 30 anni per una casa da $ 100.000, un rifinanziamento dal 9% al 5,5% può ridurre la durata della metà a 15 anni, mentre il pagamento mensile cambia solo leggermente da $ 805 a $ 817. Tuttavia, se hai ricevuto un tasso di interesse del 5,5% in 30 anni ($ 568), ottenere un mutuo del 3,5% a 15 anni aumenterà il tuo pagamento a $ 715. Quindi fai i conti e vedi cosa funziona.

Conversione del rifinanziamento in ARM o mutuo a tasso fisso

Sebbene ARM di solito inizi a fornire Tasso di interesse più basso Rispetto ai mutui a tasso fisso, gli adeguamenti regolari possono causare un aumento dei tassi di interesse più elevato rispetto ai mutui a tasso fisso. Quando ciò accade, il passaggio ai mutui a tasso fisso si tradurrà in tassi di interesse più bassi ed eliminerà le preoccupazioni per futuri aumenti dei tassi di interesse.

Al contrario, se i tassi di interesse scendono, il passaggio da prestiti a tasso fisso a ARM (di solito i rimborsi mensili sono inferiori ai mutui a tempo determinato) può essere una strategia finanziaria ragionevole, soprattutto per i proprietari di case che non intendono rimanere nel loro mutuo. Vissuto per più di qualche anno.

Questi proprietari di case possono abbassare i tassi di interesse sui prestiti e i rimborsi mensili, ma non devono preoccuparsi di tassi di interesse più elevati nei prossimi 30 anni.

Se i tassi di interesse continuano a scendere, gli aggiustamenti periodici dei tassi di interesse di ARM si tradurranno in tassi di interesse inferiori e pagamenti mensili dei mutui ridotti, eliminando la necessità di rifinanziare ogni volta che i tassi di interesse scendono. D’altra parte, quando i tassi di interesse ipotecari aumentano, questa sarebbe una strategia poco saggia.

Rifinanziamento per sfruttare il patrimonio netto o consolidare il debito

Sebbene le ragioni di cui sopra per il rifinanziamento siano tutte finanziariamente solide, il rifinanziamento ipotecario può essere un pendio scivoloso verso il debito infinito.

I proprietari di abitazione spesso usano il patrimonio netto della casa per pagare le spese maggiori, come i lavori di ristrutturazione della casa o le spese per l’istruzione dei figli all’università. Questi proprietari di case possono dimostrare la razionalità del rifinanziamento trasformando per aggiungere valore alla casa o il tasso di interesse del mutuo è inferiore al tasso di interesse dei fondi presi in prestito da altre fonti.

Un altro motivo è che gli interessi sui prestiti ipotecari sono esentasse.alcuniSebbene questi argomenti possano essere corretti, aumentare il numero di anni di un mutuo è raramente una saggia decisione finanziaria, e non è saggio spendere un dollaro di interessi per ottenere una detrazione fiscale di 30 centesimi.Si prega inoltre di notare che a causa di Tagli fiscali e legge sull’occupazione Dopo la data di entrata in vigore, se acquisti una casa dopo il 15 dicembre 2017, l’importo del prestito per il quale puoi detrarre gli interessi è stato ridotto da 1 milione di USD a 750.000 USD.alcunialcuni

Molti proprietari di case utilizzano il rifinanziamento per consolidare il proprio debito. A prima vista, sostituire il debito ad alto interesse con mutui a basso interesse è una buona idea. Sfortunatamente, il rifinanziamento non porta automaticamente alla prudenza finanziaria. Fai questo passo solo se sei convinto che una volta che il rifinanziamento ti libererà dai debiti, potrai resistere alla tentazione di consumare.

Ci vogliono diversi anni per recuperare il capitale dal 3% al 6% del costo di rifinanziamento, quindi, a meno che tu non abbia intenzione di vivere nella tua attuale casa per più di qualche anno, non farlo.

Si prega di notare che una grande percentuale di persone che hanno contratto debiti ad alto interesse carta di credito, Auto e altri acquisti lo faranno di nuovo dopo che il rifinanziamento ipotecario fornirà loro il credito disponibile per farlo. Ciò ha causato una perdita immediata di quattro volte, compresi i costi di rifinanziamento sprecati, la perdita del capitale della casa, ulteriori anni di pagamenti di interessi su nuovi mutui e rendimenti sul debito ad alto interesse dopo che la carta di credito è stata ancora una volta esaurita: il possibile risultato è che il ciclo del debito non è continuato incessantemente e alla fine è fallito.

Un altro motivo per il rifinanziamento può essere una grave emergenza finanziaria.Se è così, studia attentamente Tutte le tue scelte Raccogli fondi prima di fare questo passo.Se fai rifinanziamento in contanti, potresti esserlo Addebita tassi di interesse più elevati Nuovi mutui invece di tasso di interesse e rifinanziamento a termine, in questo caso non si prelevano i soldi.

Linea di fondo

Se il rifinanziamento riduce le rate del mutuo, accorcia la durata del prestito o ti aiuta a creare capitale più velocemente, il rifinanziamento può essere una mossa finanziaria importante. Se usato con parsimonia, può anche essere uno strumento prezioso per controllare il debito. Prima di rifinanziare, dai un’occhiata più da vicino alla tua situazione finanziaria e chiediti: per quanto tempo ho intenzione di continuare a vivere in casa? Quanto si può risparmiare rifinanziando?

Ricorda ancora, il costo del rifinanziamento è compreso tra il 3% e il 6% del capitale del prestito. I risparmi generati da tassi di interesse più bassi o scadenze più brevi impiegheranno anni per recuperare i costi. Pertanto, se non si prevede di rimanere a casa per più di qualche anno, il costo del rifinanziamento può compensare eventuali risparmi potenziali.

Vale anche la pena ricordare che i proprietari di case esperti sono sempre alla ricerca di modi per ridurre il debito, creare capitale, risparmiare denaro ed eliminare i mutui. Prelevare contanti dal tuo capitale durante il rifinanziamento non aiuta a raggiungere nessuno di questi obiettivi.