Quando i pazienti sono disperati, il Covid a lungo termine ignora la comprensione

Pochi giorni prima del primo blocco nel Regno Unito nel marzo 2020, Claire Hastie ha contratto il Covid-19. 16 mesi dopo, soffriva ancora dei postumi della malattia e, al suo punto più basso, era preoccupata di essere uccisa.

Hasti ha 48 anni e non è stata in grado di lavorare a tempo pieno nella comunicazione aziendale e ha ricordato: “Ho detto a uno dei miei figli che se non mi sveglio, vivrò una bella vita. Ho cercato di renderlo facile . Ho detto che l’avrei disturbato… Devo mobilitare tutte le mie energie e scrivere alcuni desideri morenti che ho condiviso con mia madre e mia sorella”.

Sebbene il suo livello di ossigeno non fosse sceso abbastanza da essere ricoverato in ospedale, ha comunque manifestato una serie di sintomi debilitanti, dalla mancanza di respiro al deterioramento cognitivo. Questo è un doloroso promemoria quotidiano che anche con così tanti progressi nel controllo della malattia stessa, il “Covid a lungo termine” ignora ancora i tentativi degli scienziati di curare la sindrome e svelarne le cause.

Hastie ha creato un gruppo di supporto Covid a lungo termine su Facebook. Finora, l’organizzazione ha attirato 42.000 membri da più di 100 paesi/regioni, e ha detto che lo stesso è successo ai suoi tre figli dopo che hanno contratto il nuovo virus della corona da lei l’anno scorso. I gemelli più piccoli, di 12 anni, spesso mancano ancora la scuola a causa di problemi di stomaco.

Claire Hastie, paziente Covid da lungo tempo, e i suoi gemelli di 12 anni James (a sinistra) e William © Andrew Fox/FT



Mentre il Regno Unito e altri paesi affrontano una nuova ondata di epidemie, gli scienziati si stanno affrettando a scoprire la causa del Covid a lungo termine perché temono che anche se la vaccinazione sopprime i decessi e i ricoveri per la malattia, la revoca delle restrizioni potrebbe portare più persone L’esposizione a lungo termine -malattia a termine.

In India-recentemente sofferto La feroce ondata di Covid -I medici di prima linea hanno visto una tendenza al rialzo nei casi a lungo termine del nuovo coronavirus e molti ospedali pubblici e privati ​​stanno aprendo speciali “centri post-nuovo coronavirus” per fornire cure e supporto.

Il dottor Randeep Guleria, direttore dell’All India Institute of Medical Sciences, stima che dal 40% al 60% dei pazienti Covid ricoverati in India continui a essere malato fino a 12 settimane. Tra questi, dopo 3 mesi, dal 10% al 15% delle persone sono ancora alle prese con malattie Covid “classiche” a lungo termine, come dispnea, dolori articolari, nebbia cerebrale e stanchezza cronica.

Guleria ha affermato che gli ospedali indiani stanno conducendo vari studi sul Covid a lungo termine, incluso se specifici biomarcatori possono prevedere quali pazienti sono a rischio una volta dimessi e se lo yoga tradizionale può essere un trattamento efficace. Il governo sta anche studiando come trattare il Covid cronico nelle aree rurali, che è stata duramente colpita dalla recente ondata.

Negli Stati Uniti, l’organizzazione no-profit FAIR Health ha studiato i registri delle richieste di assistenza sanitaria privata di quasi 2 milioni di pazienti Covid-19 e ha scoperto che quasi un quarto dei pazienti aveva almeno una malattia post-Covid.

38%





Numero di persone infettate dal nuovo coronavirus dopo 12 settimane ma con ancora sintomi



Secondo uno studio React condotto dall’Imperial College di Londra, nel Regno Unito, quasi il 38% delle persone infette da Covid-19 sta ancora affrontando uno o più sintomi dopo 12 settimane.

Il dottor Toby Hillman è diventato un esperto della sindrome dopo aver istituito uno dei primi centri di trattamento Covid a lungo termine nel NHS presso l’University College Hospital di Londra nel maggio 2020. Ha affermato che il servizio ha ora curato circa 1.700 persone. Ha aggiunto che la maggior parte delle persone che ricevono cure hanno 30, 40 o 50 anni e prima erano in buona salute, ignorando lo stereotipo secondo cui il nuovo coronavirus pone i maggiori problemi ai pazienti anziani con malattie esistenti.

Inizialmente era guidato da un medico respiratorio, ma con l’aumentare dei tipi di sintomi, esperti in cardiologia, neurologia, otorinolaringoiatria e dermatologia si unirono alla battaglia.

Ci sono più teorie sul perché non puoi scuotere [it]

Hillman ha aggiunto: “È diventata una malattia completamente interdisciplinare, multispecialistica e multisistemica. Al momento, non può essere descritta con chiarezza”.

Uno studio internazionale condotto dall’University College di Londra su 3.700 “trasportatori a lunga distanza” di 56 paesi ha mostrato che questa situazione mostra una sorprendente diversità. I pazienti hanno riportato più di 200 sintomi in 10 sistemi di organi.

Athena Akrami, neuroscienziata dell’University College di Londra, è a capo di uno studio pubblicato su The Lancet Medicina Clinica, Si dice che potrebbero esserci “decine di migliaia di pazienti Covid a lungo termine che soffrono in silenzio”, non sono sicuri che i loro sintomi siano correlati al Covid-19. Ha chiesto un piano a livello di comunità nazionale per “selezionare, diagnosticare e curare tutte le persone sospettate di avere sintomi Covid a lungo termine”.

Sia il National Institutes of Health che il National Institutes of Health annunceranno presto nuovi contratti di ricerca.

“Nel vuoto di informazioni, questo è causato dal Covid a lungo termine e le false speranze sono aumentate drammaticamente. Ci sono più teorie sul motivo per cui non puoi scuotere [it]”, ha detto Hillman.

Anche le cause alla radice e le diverse prestazioni del Covid a lungo termine hanno sconcertato gli scienziati americani. “La crescita del nuovo virus corona è un mistero”, ha affermato Michael Sage, decano associato della salute globale presso l’Università dell’Alabama a Birmingham. “Uno dei compiti è raggiungere un accordo e consolidare le definizioni dei casi, parte delle quali aiuterà anche a sensibilizzare”.

Una strada promettente che si sta esplorando è che il Covid a lungo termine è una malattia autoimmune – ha detto Hillman, i pazienti stessi lo sospettano da tempo. Ha detto che un recente lavoro presso l’Imperial College di Londra ha mostrato che “il corpo inizia a riconoscere la propria proteina come qualcosa dall’esterno e inizia a difendersi”.

Danny Altmann, professore di immunologia all’Imperial College di Londra, ha affermato che il suo laboratorio sta lavorando duramente per trovare autoanticorpi legati al Covid lungo che possano essere utilizzati per la diagnosi, ma non vuole parlare dei dettagli. “Non capisco perché non possiamo usarlo per i test diagnostici entro sei mesi”, ha detto.

Allo stesso tempo, negli Stati Uniti, i ricercatori della Yale University si sono concentrati sulla determinazione delle cause di problemi respiratori come difficoltà respiratorie e dolore toracico, che possono verificarsi diverse settimane dopo l’infezione iniziale con il nuovo coronavirus.

Dai campioni di sangue, hanno trovato tre proteine ​​legate alla compromissione della funzione polmonare a lungo termine. Hyung Chun, condirettore del Cardiovascular Research Center della Yale University, ha affermato che queste proteine ​​sono state precedentemente associate a una grave malattia da coronavirus e, curiosamente, sono state rilevate a livelli elevati nei pazienti Covid a lungo termine. “Non sembra esserci un meccanismo universale per guidare questi sintomi. Questo è qualcosa su cui stiamo tutti attivamente indagando”, ha detto.

Anche se intensificano i loro sforzi per comprendere questa situazione, gli scienziati su entrambe le sponde dell’Atlantico sono ancora preoccupati per l’aumento a lungo termine dei casi di Covid causato dalla rimozione prematura delle restrizioni sul coronavirus. Nisreen Alwan, professore associato di sanità pubblica presso l’Università di Southampton, ha manifestato sintomi a lungo termine dopo aver contratto il virus l’anno scorso, sottolineando che il tasso di ospedalizzazione e il tasso di mortalità sono stati spesso mostrati alla conferenza stampa del 10 per spiegare il il pensiero del governo Tempo dati Covid.

Alcune persone temono che questa sindrome possa essere la poliomielite di questa generazione, che ricorda una malattia infettiva che ha afflitto il mondo per decenni e ha causato problemi per tutta la vita ai sopravvissuti.

Sebbene Hillman ritenga che il Covid a lungo termine sarà piccolo, anche l’impatto sulla società sarà di vasta portata. “Penso che il grado di danno che le persone subiscono, nel caso del Covid a lungo termine, si possa confrontare con alcuni danni che le persone hanno con la poliomielite… Stiamo parlando di giovani tra i 30, i 40 e i 50 anni. Queste le persone hanno famiglie, sono insegnanti, sono autisti di autobus… Molti di loro hanno davvero difficoltà a tornare al lavoro a tempo pieno, o in alcuni casi addirittura non riescono a tornare a lavorare del tutto.Questo è tra sei o nove mesi dopo .”