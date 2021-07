Quando i rendimenti pessimistici dei Treasury hanno salvato il Nasdaq, la chiusura è stata mista – shareandstocks.com

Share it

Il mercato azionario statunitense ha recuperato il suo declino iniziale, ma deve ancora affrontare la pressione dopo il lungo weekend.

L’indice ISM dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi ha rallentato più del previsto a giugno.

I titoli energetici sono sotto il peso del più grande calo del petrolio in tre mesi.

Didi è crollato del 20% e Amazon è aumentato del 4,7% a causa di notizie specifiche.

Poiché l’avversione al rischio ha dominato il mercato, il mercato azionario statunitense non è riuscito a ricevere un caloroso benvenuto dopo il fine settimana prolungato. Anche così, il crollo dei rendimenti dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti ha aiutato l’indice Nasdaq, che è dominato dai titoli tecnologici, a salire leggermente.

leggere: Il cambio di oggi: l’avversione al rischio stimola la domanda di dollari USA

L’avversione al rischio può essere correlata al calo dell’ottimismo sull’economia degli Stati Uniti dopo il servizio ISM PMI Giugno è stato inferiore alla previsione di 63,5, scendendo a 60,1 dal precedente 64,0. Anche le preoccupazioni sulle varianti del coronavirus (COVID-19) hanno messo sotto pressione il sentimento del mercato. Un ceppo chiamato Epsilon dalla California ha attirato l’attenzione a causa della sua resistenza ai vaccini. Il sostegno alla terza ondata dell’epidemia nei prossimi uno o due mesi ha ulteriormente amplificato le preoccupazioni sul nuovo virus corona.

In altre parole, il Dow Jones Industrial Average (DJI) è sceso dello 0,60% o 208,98 punti a 34.577,37, mentre l’indice Standard & Poor’s 500 è sceso di 8,80 punti o dello 0,20% ogni giorno per chiudere a circa 4.343 punti durante la sessione nordamericana di martedì. Al contrario, l’indice Nasdaq è salito dello 0,17% o 24,3 punti per chiudere a 14.663,60.

Vale la pena notare che il petrolio ha sofferto di più, non dimenticare di tornare indietro rispetto ai massimi di ottobre 2018, mettendo sotto pressione i titoli energetici. Poiché l’OPEC+ presenta ancora differenze sulle azioni future, Black Gold segna un significativo svantaggio.

L’aggiornamento specifico dell’azienda ha spostato l’attenzione degli investitori sul continuo fardello della repressione cinese di Didi perché Didi è stato accusato di raccogliere dati privati ​​che violavano le leggi di Pechino. Oppure, Amazon accoglie il nuovo CEO Andy Jessy (Andy Jessy) per sostituire Jeff Bezos (Jeff Bezos), un aumento giornaliero di circa il 5,0%.

Guardando al futuro, gli ultimi verbali del Federal Open Market Committee (FOMC) diventeranno la chiave per il mercato e gli aggiornamenti di Covid potrebbero fornire intrattenimento intermedio.

leggere: Cosa significa il calo dei rendimenti prima del verbale della riunione della Fed per il dollaro USA?

