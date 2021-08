Quando il disagio della Fed si è indebolito, Wall Street è salita, ma questa settimana ha chiuso

Share it

© Reuters. Il 19 agosto 2021, un cartello è stato appeso sopra il piano commerciale della Borsa di New York (NYSE) a Manhattan, New York City, USA. REUTERS/Andrew Kelly



Autore: Stephen Culp

New York (Reuters)-Wall Street ha chiuso in netto rialzo venerdì, ponendo fine a una settimana turbolenta poiché i timori del mercato sul fatto che la Federal Reserve comincerà a stringere la politica monetaria accomodante prima del previsto si sono allentati.

Sebbene i tre principali indici azionari statunitensi abbiano chiuso tutti in verde, dopo il forte sell-off a metà settimana, i titoli statunitensi e gli indici Dow Jones hanno tutti registrato cali settimanali dopo essersi allontanati da una serie di massimi record di chiusura.

Matthew Keator, managing partner del Keator Group, una società di gestione patrimoniale a Lenox, Massachusetts, ha dichiarato: “All’inizio di questa settimana, hai visto i trader bilanciare i loro conti prima della dichiarazione della Fed”. vedere alcune “voci di vendita per comprare notizie”.”

I titoli tecnologici leader di mercato e i grandi titoli vicini alla tecnologia possono resistere alle recessioni pandemiche meglio della maggior parte, fornendo ancora una volta la spinta maggiore.

Anche i rendimenti dei titoli del Tesoro USA hanno dato impulso ai titoli in crescita: a causa dei timori che la crisi sanitaria possa ostacolare la ripresa economica più a lungo del previsto, i rendimenti dei titoli del Tesoro USA hanno chiuso in ribasso questa settimana.

Molti paesi asiatici hanno annunciato che stanno adottando misure drastiche per frenare il COVID-19 a causa dell’aumento della variante altamente contagiosa del Delta della malattia, che è tornata in auge e ha inibito le azioni legate al ricongiungimento economico.

Dati economici contrastanti provenienti da Stati Uniti e Cina mostrano che la ripresa sostenuta dalla recessione più improvvisa della storia ha superato il suo picco e ha perso slancio.

Gli operatori di mercato stanno ora prestando attenzione al seminario di Jackson Hole che si terrà in Wyoming la prossima settimana, un incontro tra i principali leader delle banche centrali e il presidente della Fed Jerome Powell per avere indizi sulla prevista velocità di ripresa e sul calendario per l’inasprimento delle politiche.

“Abbiamo visto il seminario di Jackson Hole attirare molta attenzione nella storia, ma quest’anno lo è ancora di più”, ha aggiunto Keto. “La Fed potrebbe sfruttare questa opportunità per comunicare i propri piani futuri”.

L’indice S&P 500 è aumentato di 225,96 punti o 0,65% a 35.120,08 punti e l’indice S&P 500 è aumentato di 35,87 punti o 0,81% a 4.441,67 punti, con un aumento di 172,88 punti o 1,19% a 14.714,66

Tutti gli 11 principali settori dell’indice S&P 500 hanno chiuso in rialzo, con i titoli tecnologici e dei servizi di pubblica utilità che hanno guadagnato di più.

La stagione dei rapporti del secondo trimestre si è sostanzialmente conclusa e 476 società dell’indice Standard & Poor’s 500 hanno annunciato i loro risultati. Secondo i dati di Refinitiv, l’87,4% di loro ha superato il consenso.

A causa della forte domanda, il produttore di macchine agricole e per l’edilizia Deere (NYSE:) & Co ha superato le aspettative di profitto trimestrale e ha alzato la sua previsione per l’intero anno. Nonostante ciò, il prezzo delle sue azioni è sceso del 2,1%.

Bristol-Myers Squibb (NYSE:) è aumentato dell’1% dopo che la Food and Drug Administration statunitense ha approvato il farmaco antitumorale Opdivo del produttore di farmaci.

Le azioni quotate negli Stati Uniti delle società cinesi legate alla tecnologia hanno scioccato i partecipanti al mercato mentre hanno digerito il recente sell-off causato dalla continua repressione normativa di Pechino.Questa settimana, il mercato cinese ha perso 500 miliardi di dollari USA.

Alibaba (New York Stock Exchange:) Holding Group ha chiuso in calo dell’1,6%, mentre Tencent Music Entertainment Group (NYSE:), le azioni Didi Global e iQiyi sono aumentate dall’1,6% al 3,7%.

Il rapporto tra il numero di azioni in aumento e il numero di azioni in calo sul New York Stock Exchange è 2,37:1; al Nasdaq, il rapporto di 2,21:1 favorisce i rialzisti.

L’indice Standard & Poor’s 500 ha toccato 50 massimi da 52 settimane e 1 nuovo minimo; l’indice Nasdaq Composite ha toccato 59 nuovi massimi e 200 nuovi minimi.

Il volume degli scambi sulla borsa statunitense è stato di 8,72 miliardi di azioni, mentre il volume medio degli scambi negli ultimi 20 giorni di negoziazione è stato di 9,21 miliardi di azioni.