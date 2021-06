Quando il prezzo delle azioni è salito alle stelle, il dipartimento degli affari legali e generali si è scagliato contro l’offerta di Morrison.

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

La più grande società di gestione patrimoniale del Regno Unito ha criticato l’acquisizione di Wm ​​Morrison da parte di Clayton, Dubilier & Rice, avvertendo che la società di private equity “non aggiungerà alcun valore reale al supermercato”.

Andrew Koch, senior fund manager per le azioni attive dei primi 10 azionisti di Morrison, Legal and General Investment Management, ha affermato che l’offerta per acquisire la società era troppo bassa.

CD&R si è avvicinato a Morrison Offerta di 230 pence per azione La scorsa settimana, il valore aziendale del quarto gruppo di supermercati del Regno Unito è stato di 8,7 miliardi di sterline.

“Questo [retail] L’industria in genere sembra essere sottovalutata e il private equity sembra essere interessato a Morrison, in parte perché ha molte proprietà di proprietà, e venderanno e riaffitteranno per generare denaro per ripagarsi”, ha detto Koch.

“Questo non aggiunge alcun valore reale. L’azienda può farlo da sola. Pertanto, personalmente non voglio che la gara abbia successo a quel livello”.

Il prezzo delle azioni di Wm ​​Morrison è salito del 30% a 232p nelle prime contrattazioni lunedì, dopo che la catena di supermercati britannica ha rivelato il metodo durante il fine settimana.

Persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che sebbene l’approccio iniziale di CD&R sia stato respinto, continuerà a perseguire l’obiettivo di Morrison.

Morrison detto sabato Ha respinto questo approccio, che ritiene “seriamente sottovalutato” il suo business e le sue prospettive.

Una persona che ha familiarità con le deliberazioni di Morrisons ha affermato che il team di gestione è “molto felice di continuare a essere una società quotata”, ma ha ammesso che ogni società viene venduta a un prezzo appropriato.

Morrison e CD&R devono presentare un’offerta definitiva prima del 17 luglio e hanno rifiutato di commentare. Anche Silchester, il maggiore azionista con una quota del 15% in Morrison, ha rifiutato di commentare la sua intenzione di acquisire.

Un analista ha affermato che 250 pence per azione potrebbe essere un prezzo al quale le trattative diventeranno serie e ha sottolineato che Silchester ha acquistato la maggior parte delle sue azioni a un prezzo superiore a 200 pence per azione.

Le persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che CD&R ora aspetterà di valutare le reazioni degli investitori e qualsiasi segno di resistenza politica prima di decidere cosa fare dopo.

Altri analisti hanno affermato che Morrison possiede una delle più grandi aziende produttrici di alimenti nel Regno Unito e possiede l’85% dei suoi 497 negozi, e la sua struttura insolita può giustificare l’offerta più elevata.

Gli analisti di Barclays hanno dichiarato: “Tendiamo a credere che le quotazioni condizionali fornite in modo proattivo da CD&R difficilmente raggiungano il livello più alto che possa teoricamente giustificare il pagamento. Allo stesso tempo, tendiamo a credere che il management di Morrison possa avere difficoltà a fornire il mercato spiega quali diversi approcci può adottare come società indipendente per mantenere il prezzo delle sue azioni a 230 pence o più. Sulla base di questa logica, tendiamo a pensare che è improbabile che la storia finisca con il rifiuto di Morrison di un’offerta condizionata”.

Rispetto ad Asda, la terza più grande catena di supermercati nel Regno Unito, questa catena ha lo stesso alto numero di negozi. È stato venduto Quest’anno, i miliardari della stazione di servizio Zuber e Mohsin Issa e la società di private equity TDR Capital.

“Penso che il settore immobiliare da solo sia sufficiente per finanziare fusioni e acquisizioni. Tutti guarderanno Fratelli Issa, Fondamentalmente non hanno bisogno di contanti per possedere Asda[outlay]… Una volta che hanno venduto il portafoglio logistico”, ha detto una persona che aveva visto l’immobile del negozio di Morrison. “È molto convincente. “

L’attuale team di gestione, guidato dal CEO Dave Potts, vede la proprietà del negozio e la produzione alimentare come vantaggi ed è riluttante a raccomandarne la rimozione come parte di qualsiasi difesa dall’acquisizione.

Rispettati

Un analista ha affermato che sebbene Morrison abbia risposto bene alla pandemia, “la loro performance recente non è stata eccezionale e la performance del prezzo delle azioni non è stata impressionante per un po’ di tempo”. Nell’ultima revisione dell’indice a marzo, questi titoli sono stati declassati dall’indice FTSE 100.

Potts, 64 anni, è il CEO più longevo dei quattro principali supermercati che ha rilevato nel 2015. Leahy gestisce Tesco, un concorrente più grande.

Tuttavia, coloro che conoscevano le deliberazioni di Morrison hanno minimizzato le connessioni personali. Hanno detto che Leahy “ha chiamato educatamente” prima di avvicinarsi, ma non ha partecipato direttamente ai negoziati. “Si rispettano molto, ma non sono grandi amici”.

Segnalazioni aggiuntive di Arash Massoudi e Kaye Wiggins