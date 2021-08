Quando la situazione della sicurezza si è deteriorata, la Russia ha iniziato a ritirarsi da Kabul

Share it

Poiché il Cremlino è sempre più preoccupato per la situazione della sicurezza in Afghanistan, il presidente Vladimir Putin ha ordinato al ministero della Difesa russo di iniziare a evacuare i suoi cittadini da Kabul.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato mercoledì che Mosca ha inviato quattro aerei da trasporto militare per evacuare più di 500 persone, tra cui russi e cittadini di Bielorussia, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Ucraina.

Questa mossa è stata decisa dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden Attenersi a un piano Ritirate tutte le restanti truppe statunitensi prima del 31 agosto, ignorando la pressione internazionale degli alleati europei e di altri paesi e chiedendo più tempo per evacuare i cittadini stranieri e gli afghani in pericolo.

L’ordine di Putin ha segnato un cambiamento nella posizione della Russia sull’acquisizione dei talebani. L’inviato del Cremlino in precedenza ha accolto con favore la presa del controllo da parte delle organizzazioni islamiche, definendola un potenziale fattore di sicurezza nella regione.

Ma ora le persone sono sempre più preoccupate per l’insicurezza nella capitale afghana, soprattutto dopo che i talebani hanno bloccato martedì l’accesso degli afgani all’aeroporto di Kabul. Taglio della minaccia Evacuare coloro che sono vulnerabili alle ritorsioni del movimento islamico.

“Questa è una situazione in via di sviluppo. Il tempo stringe. La situazione è ancora molto tesa”, ha detto il portavoce di Putin Dmitry Peskov.

I funzionari talebani continuano a sottolineare che l’esercito americano deve ritirarsi e che i voli di evacuazione devono essere interrotti entro la fine del mese.

“Le truppe straniere dovrebbero ritirarsi prima della scadenza. Questo aprirà la strada alla ripresa dei voli civili”, ha twittato il portavoce dei talebani Sohail Shahin dopo l’incontro con i diplomatici tedeschi a Doha mercoledì. “Le persone con documenti legali possono viaggiare su voli commerciali dopo il 31 agosto”, ha aggiunto, sottintendendo che altri cittadini e alcuni afgani potrebbero lasciare il Paese in futuro.

Dopo aver parlato con i leader del G7 martedì, Biden ha avvertito che il rispetto della scadenza del 31 agosto dipenderà dal fatto che “i talebani continueranno a collaborare e consentiranno[ing] Le persone che trasportiamo possono entrare in aeroporto senza interrompere le nostre operazioni”.

presidente degli Stati Uniti Sotto pressione In particolare, Gran Bretagna, Francia e Germania hanno prolungato la missione Usa in Afghanistan fino alla fine del mese.Punta alla sicurezza Minaccia da Isis-K, Un’organizzazione terroristica affiliata, tra cui l’aeroporto di Kabul, che è stato uno dei fattori principali nella sua decisione di rifiutare l’estensione.

Secondo la Casa Bianca, dal 14 agosto più di 82.300 persone sono state evacuate dall’Afghanistan, tutto grazie alla continua presenza delle forze armate statunitensi. Secondo un gruppo di espatriati afghani a Mosca, la Russia ha ammesso circa 1.000 afgani, tra cui titolari di passaporto russo, residenti permanenti e studenti universitari.

Il Cremlino ha dichiarato che Putin ha parlato con il presidente cinese Xi Jinping della situazione in continua evoluzione. I leader hanno sottolineato l’importanza di impedire che l’instabilità in Afghanistan si diffonda nelle aree vicine e hanno affermato che rafforzeranno gli sforzi diplomatici a livello bilaterale e attraverso l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, un’agenzia di sicurezza asiatica dominata da Mosca e Pechino, ha affermato.

L’ambasciatore russo a Kabul la scorsa settimana ha elogiato l’organizzazione islamica e ha dichiarato che non c’era “scelta” per il governo dei talebani, accusando gli Stati Uniti del problema dell’aeroporto di Kabul.

“A causa del caos causato dagli americani all’aeroporto di Kabul, i voli internazionali sono stati cancellati. Abbiamo sentito che i voli dovrebbero essere ripresi nel prossimo futuro, ma al momento non c’è alcuna garanzia necessaria”, ha detto Dmitry Zhirnov al finanziamento statale russo News Network RT.

Ha aggiunto che Mosca sta cercando di convincere un “piccolo gruppo” di personale dell’ambasciata a lasciare il Paese, anche se ha descritto i voli come normali viaggi di lavoro e di vacanza, piuttosto che un’evacuazione.