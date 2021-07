Quando l’assicurazione sulla vita non vale la pena

In teoria, i principi dell’assicurazione sulla vita sono semplici.Anche questo è patologico, almeno rispetto ad altri Servizi finanziariPaghi una piccola somma ogni mese in modo che quando muori, Beneficiario La persona che scegli riceverà un importo simile a quello che hai guadagnato in vita.

Questa è la cruda verità, molte persone assicurazione sulla vita I clienti non riescono a capire: il servizio dovrebbe essere solo uno Piano di sostituzioneL’idea è che se la tua famiglia soffre di una crisi oltre le finanze, almeno le loro finanze non saranno gravemente colpite negativamente. Se muori, il tuo coniuge e i tuoi figli non dovranno intraprendere più lavori, chiedere l’elemosina o perdere la casa e l’auto.

Copri le tue scommesse

Punti chiave I prodotti assicurativi sulla vita forniscono un modo per fornire ai beneficiari fondi finanziari dopo la morte del proprietario del piano.

La polizza di assicurazione sulla vita di base è progettata per fornire fondi alternativi che corrispondono approssimativamente all’importo o alla percentuale dell’importo versato dall’assicurato.

L’acquisto di un’assicurazione sulla vita per le persone che non hanno reddito o beneficiari a carico può essere uno spreco di denaro.

L’assicurazione sulla vita, l’assicurazione sulla vita intera e l’assicurazione sulla vita universale possono essere tutte opzioni con termini molto diversi.

È importante ricordare che l’assicurazione sulla vita non è realmente “assicurazione” nel senso del dizionario. Quando si acquista un’assicurazione sulla vita, non si “assicura” nulla. Non importa quanti soldi gli dai, Ameriprise non può impedirti di morire.No, l’assicurazione sulla vita è di più siepe La tua scommessa è più importante di qualsiasi altra cosa. Sebbene tu voglia vivere di più, se il tuo destino ha altri piani, puoi spendere soldi ora per aiutare la tua famiglia a evitare più disastri in futuro.

Ma poiché si chiama assicurazione, c’è un tipo di persone eccessivamente conservatrici che pensano che se un qualche tipo di “copertura” è buono, allora maggiore è la copertura meglio è. Pertanto, l’acquisto di un’assicurazione sulla vita diventa un test delle capacità di una persona come adulto responsabile. capofamigliaChe tipo di persone non vogliono proteggere i propri cari? Per questo motivo, alcune persone assicurano tutto ciò che si muove…Anche i loro figli.

In linea di principio suona bene, finché non ti ricordi che tuo figlio non sta facendo soldi. O almeno non soldi difficili da sostituire. Questo aggrava l’incidenza dell’assicurazione sulla vita: perdere un figlio è una tragedia enorme, se c’è una possibilità che deve essere preparata, è questa. Alcuni genitori sostengono che non possono lavorare normalmente dopo la morte del bambino, quindi la politica per quel bambino li aiuta ad addormentarsi la notte. Ma se affermi che non puoi comunque lavorare normalmente, perché non lasciare i soldi che hai speso originariamente per l’assicurazione sulla vita a qualcuno che non ha quasi nessun reddito?

Lo stesso vale per i parenti più anziani. Il tempo rimanente dei sani e degli infermi sta diminuendo e i parenti più anziani sono meno sani, Indennizzo di morte Riceverai una polizza di importo premio simile. Più il reddito limitato dei pensionati (indipendentemente dal loro reddito) patrimonio netto Può essere), e molte volte, l’assicurazione avanzata sembra essere una mossa poco saggia.

Quanto otterrai

Resta in vita, zero per i piani di assicurazione sulla vita a termine standard RestituzioneA partire da oggi con una polizza di 20 anni, se muori prima del 2040, non otterrai nulla. Questo non è un errore nella progettazione dell’assicurazione sulla vita, ma una caratteristica. Dopotutto, per tutta la vita della polizza, guadagnerai una certa tranquillità sapendo che la tua morte non impoverirà la tua famiglia. La maggior parte degli assicurati lo capisce e si rende conto che l’assicurazione sulla vita non è un “investimento” nel senso tradizionale.

Altri clienti assicurativi sono sconvolti dall’idea di inviare una serie di pagamenti fissi alle società di servizi finanziari possibilità Non vedranno mai alcuna spesa potenziale. Piuttosto che accettare un’assicurazione sulla vita, anche un piano di sostituzione, questi clienti vogliono un qualche tipo di ritorno.Così l’industria ha progettato Assicurazione sulla vita intera e Assicurazione sulla vita universale, Due varianti dell’assicurazione sulla vita a termine, ognuna delle quali fornisce un valore in denaro che supera il beneficio di morte dell’assicurazione sulla vita standard. Rispetto a una normale polizza assicurativa, pagherai un po’ di più ogni mese e la differenza si accumulerà, che potrai riscattare a tuo piacimento.

La politica degli appalti è più complicata di una Assicurazione sulla vita politica Potere Se il valore in contanti aumenta abbastanza velocemente, ha senso dal punto di vista economico. Ma investimento e assicurazione sono due obiettivi diversi e spesso incoerenti.Oltre a potenziare in qualche forma le polizze assicurative, esistono metodi di investimento più affidabili e diretti renditaUn piano di protezione/investimento combinato è come uno spazzolino da denti/lima per unghie combinato, ammesso che esista una cosa del genere. I veicoli ibridi potrebbero non svolgere nessuna delle attività e dei diversi prodotti per cui sono progettati.

Linea di fondo

In linea di principio, questo non è contro l’assicurazione sulla vita. Se hai un reddito sufficiente, ci sono abbastanza rischi per sopravvivere (una compagnia di assicurazioni prudente ne prenderà nota e addebiterà commissioni più elevate di conseguenza) Alta qualità Perché), e ci sono abbastanza persone a carico con redditi magri, l’assicurazione a termine non è necessariamente un cattivo modo di spendere soldi.Ricorda L’investimento consiste nel posticipare la spesa al fine di ottenere benefici economici.Assicurato sta consumando Ora speranza evitare Perdite economiche. A questo proposito, queste due attività sono quasi opposte. Una polizza assicurativa mascherata da investimento raramente sarà la scelta migliore per raggiungere gli obiettivi contrastanti di massimizzare i rendimenti e ridurre al minimo i rischi.